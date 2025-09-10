2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
A modern technológiák használatának megtanulása. Okostelefon és laptop. Anya és lánya együtt van otthon.
Oktatás

Nagy változás élesedett a KRÉTA rendszerben: ez bizony minden szülőnek szól

MTI
2025. szeptember 10. 15:03

A mesterséges intelligenciát is használó KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modul (IFM) egy nyelvtanuló alkalmazás, amely mostantól a szülők számára is elérhető. Az applikáció térítésmentesen és időkorlát nélkül használható mobiltelefonon és laptopon egyaránt.

A belépéshez mindössze a szülői KRÉTA azonosítóra és a jelszóra van szükség. Az eddig kizárólag a diákok és a pedagógusok számára elérhető Modul az angol és a német mellett a spanyol, a francia, valamint a magyar, mint idegennyelv tanulását biztosítja már a szülők, gondviselők számára is. A tananyag több szinten, kezdőtől akár felsőfokig, szintenként öt téma köré szerveződik, fejezetekre bontva.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Minden szint a nyelvtanulók igényeihez és az adott nyelv sajátosságaihoz igazodik. Az AI-vezérelt beszédszimuláció különösen hatékonyan fejleszti a beszédkészséget, mivel valós élethelyzeteket modellez, és alkalmazkodik a felhasználó szintjéhez.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#oktatás #online #tanulás #közoktatás #szülők #nyelvoktatás #kréta

