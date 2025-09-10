Nagy változás élesedett a KRÉTA rendszerben: ez bizony minden szülőnek szól

A mesterséges intelligenciát is használó KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modul (IFM) egy nyelvtanuló alkalmazás, amely mostantól a szülők számára is elérhető. Az applikáció térítésmentesen és időkorlát nélkül használható mobiltelefonon és laptopon egyaránt.

A belépéshez mindössze a szülői KRÉTA azonosítóra és a jelszóra van szükség. Az eddig kizárólag a diákok és a pedagógusok számára elérhető Modul az angol és a német mellett a spanyol, a francia, valamint a magyar, mint idegennyelv tanulását biztosítja már a szülők, gondviselők számára is. A tananyag több szinten, kezdőtől akár felsőfokig, szintenként öt téma köré szerveződik, fejezetekre bontva.

Minden szint a nyelvtanulók igényeihez és az adott nyelv sajátosságaihoz igazodik. Az AI-vezérelt beszédszimuláció különösen hatékonyan fejleszti a beszédkészséget, mivel valós élethelyzeteket modellez, és alkalmazkodik a felhasználó szintjéhez.