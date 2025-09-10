2025-ben is elérhető lesz a KRÉTA laptop igénylés tanulók és pedagógusok részére. A határidő még nem ismert, de néhány fontos részlet már kiderült.
Nagy változás élesedett a KRÉTA rendszerben: ez bizony minden szülőnek szól
A mesterséges intelligenciát is használó KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modul (IFM) egy nyelvtanuló alkalmazás, amely mostantól a szülők számára is elérhető. Az applikáció térítésmentesen és időkorlát nélkül használható mobiltelefonon és laptopon egyaránt.
A belépéshez mindössze a szülői KRÉTA azonosítóra és a jelszóra van szükség. Az eddig kizárólag a diákok és a pedagógusok számára elérhető Modul az angol és a német mellett a spanyol, a francia, valamint a magyar, mint idegennyelv tanulását biztosítja már a szülők, gondviselők számára is. A tananyag több szinten, kezdőtől akár felsőfokig, szintenként öt téma köré szerveződik, fejezetekre bontva.
Minden szint a nyelvtanulók igényeihez és az adott nyelv sajátosságaihoz igazodik. Az AI-vezérelt beszédszimuláció különösen hatékonyan fejleszti a beszédkészséget, mivel valós élethelyzeteket modellez, és alkalmazkodik a felhasználó szintjéhez.
Megnéztük, milyen különórák a legkeresettebbek, mennyit kérnek a tanárok, és milyen arányban keresik a diákok az online oktatást.
Üvegszilánkra harapott rá ebéd közben egy kislány egy tolna megyei iskolában. Az ügy azért is keltett különösen nagy felháborodást, mert nem először fordul elő hasonló.
Az Oktatási Hivatal munkatársai kimaradtak a pedagógus-béremelésből.
Nyakunkon az iskolakezdés, a szülők pedig nemcsak a tanszerek beszerzésével, hanem a gyereknevelés dilemmáival is szembesülnek.
A Belügyminisztérium megerősítette, hogy a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálata folyamatban van, de ez nem jelent automatikus változtatási kötelezettséget.
A szakszervezet tapasztalatai szerint a tanulói óraszámokat sok helyen csökkentik, kevesebb szakkört és csoportbontást tartanak, így próbálják kezelni a pedagógushiányt.
Az ősz fontos hónap a továbbtanulók számára. Nem csak új osztályt vagy épp iskolákat kezdenek a tanulók, de sok fontos vizsga zajlik ebben az időszakban,...
Szeptember 1. – így kezdték az iskolát a szüleink, nagyszüleink a XX. század viharos évtizedeiben + fotók
Szeptember elseje nemcsak a tanév kezdete, hanem egy társadalmi pillanatkép is, különösen, ha egy évszázadnyi iskolai fotón keresztül nézzük.
Visszatért a CashTag, és rögtön egy zsebre menő témával indít: mennyibe kerül ma egy elsős beiskolázása itthon, illetve Szlovákiában és az osztrákoknál?
Az egyszülős családoknak az iskolakezdés komoly anyagi és lelki terhet is jelent.
Az úszástól a focin át a lovaglásig: utánajártunk, mennyibe kerülnek a legnépszerűbb sportfoglalkozások ma Magyarországon.
A Belügyminisztérium szerint van elég pedagógus, utánpótlással együtt, és többen is vannak, mint tavaly ilyenkor.
Budapesten átlagosan közel 120 ezer, vidéki nagyvárosokban 69 ezer forint kiadást jelenthet egy bölcsődés gyermek havi ellátása.
Iskolakezdés Európában 2025-ben: mutatjuk, mikor kezdődik a tanév Ausztriában, Németországban, Romániában, Szlovákiában és más országokban
Iskolakezdés Európában 2025-ben: mikor van az iskolakezdés más országokban, hol mikor van a tanév kezdete? Ekkor lesz a tanévkezdés 2025-ben a szomszédos országokban.
A Pénzcentrum ellenőrzőlistája segít, hogy zökkentőmentes legyen a sulikezdés.
Bár az Európai Unióban felmerült az óraátállítás eltörlésének lehetősége, a téma egyelőre nem élvez prioritást.
Rengeteg szülő szenved emiatt iskolakezdéskor: régiós szinten is tragikus, amit a hazai rendszer kínál
A jövő héten több százezer diák kezdi meg az új tanévet, ám a családok számára az iskolakezdés ma már komoly anyagi terhet jelent.
Tavaly áprilisban lépett életbe az a kormányrendelet, amely gyökeresen átalakította a pedagógusok teljesítményének értékelését.