Budapest, Magyarország-05-19-2023 Diáktüntetés az Orbán-rezsim demokráciaellenes státustörvénye ellen és a jobb, cenzúramentes oktatásért
Oktatás

Brutál felmondási hullám söpör végig a magyar oktatási szférában: súlyos lehet a hozadéka

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 09:11

Az Oktatási Hivatal munkatársai kimaradtak a pedagógus-béremelésből, ami tömeges felmondásokhoz vezetett - minden tizedik alkalmazott távozott a hivataltól.

Az RTL Híradó a HVG információi alapján számolt be arról, hogy súlyos helyzet alakult ki az Oktatási Hivatalnál (OH), ahol a pedagógus-béremelések elmaradása miatt jelentős számú munkavállaló hagyta el a szervezetet.

A bérkülönbség jelentős: míg egy pályakezdő OH-alkalmazott mindössze 300 ezer forintos nettó bért kap, addig egy gyakornok pedagógus már 426 ezer forintot vihet haza idén.

A Pedagógusok Szakszervezete szerint a bérkülönbség miatt sokan inkább a tanítást választották a hivatali munka helyett. Bár a szervezet bértárgyalásokat kezdeményezett és sikerült megegyezést kötni a béremelésről, a dolgozók csak bruttó 30 ezer forintos havibér-emelést kaptak.

A törvényi előírások szerint várhatóan jövőre újabb emelésben részesülnek majd a hivatali dolgozók, de a szakszervezet szerint ez nem lesz elegendő a bérfeszültség megoldásához. Az Oktatási Hivatal ugyanakkor közölte, hogy az idei évre lezártnak tekintik a vitás ügyeket.
Címlapkép: Getty Images
#oktatás #béremelés #felmondás #oktatási hivatal #pedagógusok

