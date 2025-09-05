Brutál felmondási hullám söpör végig a magyar oktatási szférában: súlyos lehet a hozadéka

Az Oktatási Hivatal munkatársai kimaradtak a pedagógus-béremelésből, ami tömeges felmondásokhoz vezetett - minden tizedik alkalmazott távozott a hivataltól.

Az RTL Híradó a HVG információi alapján számolt be arról, hogy súlyos helyzet alakult ki az Oktatási Hivatalnál (OH), ahol a pedagógus-béremelések elmaradása miatt jelentős számú munkavállaló hagyta el a szervezetet.

A bérkülönbség jelentős: míg egy pályakezdő OH-alkalmazott mindössze 300 ezer forintos nettó bért kap, addig egy gyakornok pedagógus már 426 ezer forintot vihet haza idén.

A Pedagógusok Szakszervezete szerint a bérkülönbség miatt sokan inkább a tanítást választották a hivatali munka helyett. Bár a szervezet bértárgyalásokat kezdeményezett és sikerült megegyezést kötni a béremelésről, a dolgozók csak bruttó 30 ezer forintos havibér-emelést kaptak.

A törvényi előírások szerint várhatóan jövőre újabb emelésben részesülnek majd a hivatali dolgozók, de a szakszervezet szerint ez nem lesz elegendő a bérfeszültség megoldásához. Az Oktatási Hivatal ugyanakkor közölte, hogy az idei évre lezártnak tekintik a vitás ügyeket.