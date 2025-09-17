2025. szeptember 17. szerda Zsófia
The boy sits in school while attending classes on a whiteboard. Selective focus. High quality photo
Oktatás

Lesújtó kórkép a magyar közoktatásról: nem titok, durva negatív rekordot hozott a tavalyi tanév

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 09:11

A 2023/2024-es tanévben több mint 4200 elsős gyermek kényszerült évismétlésre, ami kiugróan magas arány a többi évfolyamhoz képest. A jelenség hátterében a korai iskolakezdést előíró kormányzati szabályozás állhat - derül ki az Eduline cikkéből.

Az Oktatási Hivatal adatai szerint a 2023/2024-es tanévben 4275 első osztályos tanuló kényszerült évismétlésre a 95169 főből, ami 4,5 százalékos arányt jelent. Ez jelentősen meghaladja a többi évfolyam mutatóit, ahol az évismétlési arány mindössze 0,7-2 százalék között mozog.

A statisztikák részletesen mutatják az évfolyamismétlők számát:

  • második osztályban 1253 fő (92954 főből),
  • harmadikban 787 fő (89496 főből),
  • negyedikben 772 fő (96963 főből),
  • ötödikben 1381 fő (94817 főből),
  • hatodikban 1409 fő (85086 főből),
  • hetedikben 1617 fő (80431 főből),
  • nyolcadikban pedig 631 fő (77550 főből).

A magas bukási arány az elsősök körében vélhetően összefüggésben áll azzal a kormányzati intézkedéssel, amely szerint a hatodik életévüket augusztus 31-ig betöltő gyermekeknek kötelező megkezdeniük az iskolát, kivéve ha a szülők külön kérvényezik az óvodában maradást.

Ez a szabályozás azt eredményezheti, hogy számos olyan gyermek kerül iskolába, aki még nem iskolaérett, és jobban járna egy további óvodai évvel. A jelenlegi tanévben a szülőknek várhatóan 2026 január közepéig lesz lehetőségük kérvényezni gyermekük óvodában maradását.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #iskola #oktatás #tanév #bukás #statisztika #diákok #adatok #oktatási hivatal #sulikezdés

