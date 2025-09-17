Lesújtó kórkép a magyar közoktatásról: nem titok, durva negatív rekordot hozott a tavalyi tanév

A 2023/2024-es tanévben több mint 4200 elsős gyermek kényszerült évismétlésre, ami kiugróan magas arány a többi évfolyamhoz képest. A jelenség hátterében a korai iskolakezdést előíró kormányzati szabályozás állhat - derül ki az Eduline cikkéből.

Az Oktatási Hivatal adatai szerint a 2023/2024-es tanévben 4275 első osztályos tanuló kényszerült évismétlésre a 95169 főből, ami 4,5 százalékos arányt jelent. Ez jelentősen meghaladja a többi évfolyam mutatóit, ahol az évismétlési arány mindössze 0,7-2 százalék között mozog.

A statisztikák részletesen mutatják az évfolyamismétlők számát:

második osztályban 1253 fő (92954 főből),

harmadikban 787 fő (89496 főből),

negyedikben 772 fő (96963 főből),

ötödikben 1381 fő (94817 főből),

hatodikban 1409 fő (85086 főből),

hetedikben 1617 fő (80431 főből),

nyolcadikban pedig 631 fő (77550 főből).

A magas bukási arány az elsősök körében vélhetően összefüggésben áll azzal a kormányzati intézkedéssel, amely szerint a hatodik életévüket augusztus 31-ig betöltő gyermekeknek kötelező megkezdeniük az iskolát, kivéve ha a szülők külön kérvényezik az óvodában maradást.

Ez a szabályozás azt eredményezheti, hogy számos olyan gyermek kerül iskolába, aki még nem iskolaérett, és jobban járna egy további óvodai évvel. A jelenlegi tanévben a szülőknek várhatóan 2026 január közepéig lesz lehetőségük kérvényezni gyermekük óvodában maradását.