A kormány nemzetgazdasági érdekekre hivatkozva megakadályozta az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlását, miközben fontolóra veszi a veszteséges vállalat állami megvásárlását.
Lesújtó kórkép a magyar közoktatásról: nem titok, durva negatív rekordot hozott a tavalyi tanév
A 2023/2024-es tanévben több mint 4200 elsős gyermek kényszerült évismétlésre, ami kiugróan magas arány a többi évfolyamhoz képest. A jelenség hátterében a korai iskolakezdést előíró kormányzati szabályozás állhat - derül ki az Eduline cikkéből.
Az Oktatási Hivatal adatai szerint a 2023/2024-es tanévben 4275 első osztályos tanuló kényszerült évismétlésre a 95169 főből, ami 4,5 százalékos arányt jelent. Ez jelentősen meghaladja a többi évfolyam mutatóit, ahol az évismétlési arány mindössze 0,7-2 százalék között mozog.
A statisztikák részletesen mutatják az évfolyamismétlők számát:
- második osztályban 1253 fő (92954 főből),
- harmadikban 787 fő (89496 főből),
- negyedikben 772 fő (96963 főből),
- ötödikben 1381 fő (94817 főből),
- hatodikban 1409 fő (85086 főből),
- hetedikben 1617 fő (80431 főből),
- nyolcadikban pedig 631 fő (77550 főből).
A magas bukási arány az elsősök körében vélhetően összefüggésben áll azzal a kormányzati intézkedéssel, amely szerint a hatodik életévüket augusztus 31-ig betöltő gyermekeknek kötelező megkezdeniük az iskolát, kivéve ha a szülők külön kérvényezik az óvodában maradást.
Ez a szabályozás azt eredményezheti, hogy számos olyan gyermek kerül iskolába, aki még nem iskolaérett, és jobban járna egy további óvodai évvel. A jelenlegi tanévben a szülőknek várhatóan 2026 január közepéig lesz lehetőségük kérvényezni gyermekük óvodában maradását.
A Szülői Hang szerint a gyerekeknek minimum fél órás ebédszünetre lenne szükségük.
A svédasztalok alkalmazásakor az élelmiszerbiztonsági kockázatok kezelése, a megfelelő higiéniai körülmények biztosítása és az ételpazarlás megelőzése is kiemelt figyelmet kíván.
A szülők számára is térítésmentesen elérhető a KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modulja.
2025-ben is elérhető lesz a KRÉTA laptop igénylés tanulók és pedagógusok részére. A határidő még nem ismert, de néhány fontos részlet már kiderült.
Megnéztük, milyen különórák a legkeresettebbek, mennyit kérnek a tanárok, és milyen arányban keresik a diákok az online oktatást.
Sokan tapasztalták, hogy az iskolai menza drágább lett ősztől, bár az áremelkedés mértékében nagy eltérések vannak intézményenként.
Üvegszilánkra harapott rá ebéd közben egy kislány egy tolna megyei iskolában. Az ügy azért is keltett különösen nagy felháborodást, mert nem először fordul elő hasonló.
Az Oktatási Hivatal munkatársai kimaradtak a pedagógus-béremelésből.
Nyakunkon az iskolakezdés, a szülők pedig nemcsak a tanszerek beszerzésével, hanem a gyereknevelés dilemmáival is szembesülnek.
A Belügyminisztérium megerősítette, hogy a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálata folyamatban van, de ez nem jelent automatikus változtatási kötelezettséget.
A szakszervezet tapasztalatai szerint a tanulói óraszámokat sok helyen csökkentik, kevesebb szakkört és csoportbontást tartanak, így próbálják kezelni a pedagógushiányt.
Az ősz fontos hónap a továbbtanulók számára. Nem csak új osztályt vagy épp iskolákat kezdenek a tanulók, de sok fontos vizsga zajlik ebben az időszakban,...
Szeptember 1. – így kezdték az iskolát a szüleink, nagyszüleink a XX. század viharos évtizedeiben + fotók
Szeptember elseje nemcsak a tanév kezdete, hanem egy társadalmi pillanatkép is, különösen, ha egy évszázadnyi iskolai fotón keresztül nézzük.
Visszatért a CashTag, és rögtön egy zsebre menő témával indít: mennyibe kerül ma egy elsős beiskolázása itthon, illetve Szlovákiában és az osztrákoknál?
Az egyszülős családoknak az iskolakezdés komoly anyagi és lelki terhet is jelent.
Az úszástól a focin át a lovaglásig: utánajártunk, mennyibe kerülnek a legnépszerűbb sportfoglalkozások ma Magyarországon.
A Belügyminisztérium szerint van elég pedagógus, utánpótlással együtt, és többen is vannak, mint tavaly ilyenkor.
Budapesten átlagosan közel 120 ezer, vidéki nagyvárosokban 69 ezer forint kiadást jelenthet egy bölcsődés gyermek havi ellátása.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.