Így óvhatod meg gyermeked: sok magyar szülő nem gondol erre, veszélybe sodorhatja gyermekét

A szülők legnagyobb rémálma, hogy gyermekük nem ér haza biztonságban az iskolából, elveszik egy osztálykiránduláson, vagy elszakad egy tömegrendezvényen. Néhány egyszerű biztonsági tényezővel azonban mindenki nyugodtabbá válhat.

Minden gyermek életében eljön az a pont, amikor elkezd egyedül közlekedni: szülői kíséret nélkül megy iskolába, különórára vagy éppen a könyvtárba. Ez az újfajta szabadság azonban éppen annyira izgalmas, mint amennyire félelmetes is lehet a szülők számára, hiszen a baj egyetlen szempillantás alatt megtörténhet akkor, hogy a gyerekek nem eléggé éberek, nem figyelnek kellőképpen a környezetükben történő eseményekre.

De nem csak a közlekedés során fordulhatnak elő kellemetlenségek, hanem már jóval kisebb korban is. Minden szülő rémálma az, hogy egy zsúfolt rendezvényen elhagyja a gyermekét, vagy éppen a közösséggel kiránduló gyermeke szakad el a társaitól valahol. Kovács Ildikó önvédelmi szakértő szerint a szülők feladata és felelőssége az, hogy megtanítsanak a gyermeküknek néhány olyan alapvető biztonsági tényezőt, aminek segítségével a bajok megelőzhetők, illetve hatékonyan kezelhetők.

Mit taníts meg a gyerekednek, hogy nagyobb biztonságban tudhasd?

Rendkívül fontos, hogy a gyermek az iskolából vagy akár az óvodából is egyedül haza tudjon találni, azaz ismerje az útvonalat. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a legkisebbek is egyedül biztonságosan közlekedhetnének, de fontos, hogy tudják, merre vezet az út hazafelé. Érdemes rendszeresen, játékosan gyakorolni velük, mutassák ők az utat az intézményig, vagy onnan haza. Jó, ha több útvonalat is ismer, tudja, melyik a biztonságos, hol kell jobban figyelnie például az úton való átkeléskor és hol vannak azok a pontok, ahol segítséget tud kérni.

Már óvodás korú gyermekünknek is tanítsuk meg a lakcímét, így baj esetén el tudja mondani, hogy hol lakik. Emellett fontos megtanulnia azt is, hogy kitől és hogyan kérjen segítséget. A szakértő szerint mindig kisgyermekes anyukától vagy apukától érdemes segítséget kérniük, hiszen ők feltehetően nagyobb empátiával és segítőszándékkal fognak a kicsik felé fordulni.

A segítség kérésének módja sem megy önmagától, ehhez jó támaszt adhatnak a telefonszámos karkötők, illetve lemosható tetoválások, amiken valamelyik szülő közvetlen elérhetősége van, így amennyiben a gyermek elveszne, azonnal értesíteni tudják a szüleit.

Rendezvények, fesztiválok vásárok forgatagában könnyebben elszakadhatnak egymástól a gyerekek és szüleik. Meg kell tanítani a kicsiknek azt, hogy ha elveszik a tömegben, ott várjon, ahol utoljára látta édesanyját vagy édesapját, hiszen először ő is ott fogja őt keresni. Amennyiben már iskolás, fontos, hogy fejből tudja a szüleinek, vagy néhány rokonának a telefonszámát, így több módon is tud segítséget kérni.