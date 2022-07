A kata módosítása ezt is elintézte: drágulhatnak a magyar nyelviskolák is, így kell számolni

Drágulhatnak a nyelviskolák a katatörvény miatt – írja az Eduline.

„Sok olyan tanár lesz, aki nem tud majd legálisan órát vállalni”– mondta a kedd délután elfogadott katatörvény hatásairól a Légrádi Tamás, Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke a portálnak. A helyzet ugyanis az, hogy a kata szabályainak szigorítása miatt a nyelvtanárok egy része is patthelyzetbe került, pedig a nyelviskolák eddig is komoly pedagógushiánnyal küzdöttek. Ráadásul a tanfolyamok ára is magasabb lehet.

Légrádi Tamás szerint vannak olyan nyelvtanárok, akik több helyen is vállalnak órákat, akár több nyelviskolában. Nekik a kata megfelelő rugalmasságot és kedvező adózást jelentett. Az elnök arra számít, hogy a módosítás sokakat visszaterel majd a feketegazdaságba, sok olyan tanár lesz, aki a jövőben nem tud majd legálisan órákat vállalni, így az egyébként törvényesen működő nyelviskoláknak meg kell majd küzdeniük az egyébként is érzékelhető nyelvtanárhiány súlyosabbá válásával.