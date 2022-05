Drámai helyzetben a magyar nyelviskolák: komoly drágulás kísérheti az inflációt

Drágultak a nyelvi képzések, és a nyelvvizsgadíjak is emelkednek. Erről a Világgazdaság írt elsőként. Az RTL Híradónak nyilatkozó nyelviskolai vezető azt mondta, ők az infláció mértékével emeltek. A Nyelvtudásért Egyesület elnöke szerint átlagosan 15 százalékkal drágultak a csoportos képzések, de a magánórákért akár dupla árat is kérhetnek a tanárok.

Az RTL Híradó riportjának tanulsága szerint az egyik, többek között németet és franciát is oktató szombathelyi nyelviskolában a korábban megszokott nagy létszűmú kurzusok helyett egyre inkább egyéni oktatásra járnak a tanulók. Egy ideje ez a népszerűbb forma.

A nyelviskola vezetője a híradónak azt nyilatkozta, hogy a két évig tartó nyelvvizsga-amnesztia hatása még ma is érezhető. Kevés az egyetemista, a jelentkezők mindössze 10 százaléka.

Szerintem még nagyon sokan kivárták, hogy ezt az évet is így nyelvvizsga nélkül behúzhatják, mivel nem így lett, én azt gondolom, hogy nyáron, akik nem gondolkodtak időben és nincs meg az ehhez szükséges tudások, azok most jönnek majd, most csapódik le ez a forgalom

- árulta el Lóránt Krisztina, a nyelviskola oktatója. A nyelvtanár azt is hozzátette, hogy az elmúlt két év a túlélésről szólt, ezért muszáj volt árat emelniük, nagyjából az inflációnak megfelelő mértékben. A Nyelvtudásért Egyesület Elnöke szerint minden iskolánál volt emelés.

Körülbelül 15 százalékot tapasztaltunk eddig - áremelkedést - és egy további 10-15 százalékkal én úgy gondolom, hogy év vége előtt kell számolni. Egészen egyszerűen nem tudják megfizetni az oktatók másképp a teremköltséget

- Árulta el Rozgonyi Zoltán, a szervezet elnöke.