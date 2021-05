Koránt sincs még vége az érettségiknek: rengeteg magyar diáknak még csak most jön a neheze

„A technikumok sikeresen megszervezték az érettségi vizsgákat, azonban a szakképzésben sem értek még véget a megmérettetések. Hétfőtől kezdődnek a szakmai írásbeli vizsgák, hamarosan gyakorlati tudásukról is számot adhatnak majd a fiatalok” – jelentette be Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese.

„Elismerés illeti a technikumokban dolgozókat és persze a tanulókat azért, hogy a járványhelyzet ellenére is zökkenőmentesen zajlott eddig az érettségi. A szakképző intézmények oktatóit és diákjait azonban újabb kihívások várják. A neheze még hátravan, hiszen a szakmai ismeretekből hétfőtől kezdődnek a vizsgák” – mondta el Schanda Tamás. A szakképző intézmények maguk dönthetnek a szakmai vizsgák gyakorlati részének és projektfeladatainak időpontjáról, az írásbeliket egységesen május 10-étől szervezhetik meg a járványügyi előírások szigorú betartásával - írja közleményében az ITM.

„A holnaptól vizsgázó fiatalok az elmúlt években korszerű, versenyképes és a gyakorlatban is jól hasznosítható tudást szereztek. Friss szemléletük, az életkorukból eredő erejük nagy segítséget jelent majd az ország újraindításában” – tette hozzá Schanda Tamás.

„A megerősített szakképzésben tanulók biztos elhelyezkedést és tisztességes fizetést ígérő szakmákat sajátíthatnak el. Tavaly ősztől ösztöndíjat és akár munkabért is kapnak, a vállalkozásokkal fenntartott egyre szélesebb kapcsolatrendszernek köszönhetően gyakran leendő munkaadójuknál szerezhetnek gyakorlati tapasztalatokat. A technikumok érettségit is adnak, a mérnökképzés előszobáiként egyenes utat nyitnak a felsőoktatásba. A szakképzés kétségtelen előnyeit egyre több gyerek és szülő ismeri fel: a nyolcadik után továbbtanulók közül a legtöbb diákot idén is technikumba vették fel” – fejtette ki a miniszterhelyettes.