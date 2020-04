Kiderült: ennyi nyugdíjat kap 2020-ban Vágó István

A forint mélyrepülésére reagálva írta ki nemrég a közösségi médiában Vágó István, hogy ma, euróra átszámolva jóval kevesebbet ér a nyugdíja, mint 2011-ben. A forint gyengélkedése egyébként a legtöbb elemzőt, és gazdaságban jártas véleményvezért foglalkoztatja. Az biztos, hogy a feltörekvő piaci devizákat mindig ütik, amikor válság van, így a kérdés csak az, hogy meddig húzódik el a krach.

Egy a hivatalos Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint a ma kapott nyugdíja 600 eurót ér, ez a mai árfolyam (1EUR=365HUF) szerint azt jelenti, hogy hozzávetőlegesen 219 ezer forintos havi apanázst kap. Mint írja, 2011-ben még 750 eurót ért a nyugdíja. "Nem panaszként mondom, ja de" - tette hozzá az egykori műsorvezető. Íme:

A gyenge forinttal a Pénzcentrum is több cikkében foglalkozott. Legutóbb például Bence Balázs, a Portfolio Trader kereskedési vezetője úgy fogalmazott lapunknak, hogy a feltörekvő piaci devizákat mindig ütik, amikor válság van, ilyenkor az amerikai dollár, mint menedék deviza felé megy a tőke. "Most politikai okokból is gyengül a forint, az időkorlát nélküli felhatalmazási törvény sok külföldi elemző szemében kicsit Törökország irányába tereli Magyarországot. Az Erdogan rendszernek pedig más az árazása, mint egy parlamenti demokráciának, az erdogani az alacsonyabb" - fogalmazott.

Hasonló állásponton van egyébként a neves befektetési szakember, Zsiday Viktor is. Mint azt nemrég blogjában írta, az elmúlt napokban látványosan elvált a forint árfolyama a régiós devizáktól, aminek nem gazdasági, hanem politikai okai lehetnek elsősorban. Írásában kiemelte, míg máshol a régióban kamatot vágtak a jegybankok, nálunk nem, tehát a forintnak a cseh koronához vagy lengyel zloty-hoz képest pont, hogy erősödnie kellett volna. És valójában ez így is történt egy ideig, a válság első fázisában. A második fázisban viszont a forint hirtelen mindenhez képest összeomlott.

A szakember meglátása szerint a nemzetközi sajtó tele van a felhatalmazási törvénnyel, a narratíva szerint Orbán Viktor a vírusválságot kihasználva örökké tartó diktatúrává változtatja Magyarországot. "A piaci árfolyamokat nem az objektív valóság, hanem a valóságról alkotott kép, a percepció, vagy még inkább annak változása vezérli. És ha hirtelen sok külföldi befektető gondolja azt, hogy Magyarországon diktatórikus rendszernek ágyaznak meg, akkor e szerint fognak cselekedni, és elkezdik kivonni a tőkét, ami elkerülhetetlenül a forint gyengüléséhez vezet" - írja a befektetési véleményvezér.

Zsiday Viktor nemrég a Portfolio online mini-konferenciáján is hangot adott a gazdasági válsággal kapcsolatos észrevételeinek. Rajta kívülrésztvett még a beszélgetésen Regős Gábor (Századvég), Virovácz Péter (ING), és Tardos Gegely (OTP Bank) is. A szakemberek fő megállapítása az volt a jelenlegi válsághelyzet, és az abból való kilábalás kapcsán az volt, hogy most az a legfontosabb feladat az, hogy a vállalatokat rábírják arra, hogy a következő hónapokban ne építsék le a munkaerőt. Ha ez nem sikerül, tovább húzódhat a válság, hiszen az elbocsátások után nehezen építik fel majd a cégek újra a munkaerőbázisukat.

Itt mindenkép érdemes kitérni arr, hogy Gulyás Gergely a mai Kormányinfón egy újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy azt látják, van egy erős spekulációs támadás a forinttal szemben. Gulyás szerint a jegybank kiválóan kezelte a helyzetet, és a magyar gazdaság jelenlegi állapota nem ad okot arra, hogy a forint-euró árfolyam 360-370 körül legyen. Gulyás úgy véli, hogy az árfolyam vissza fog állni, a spekulációs támadásokkal szembeni intézkedéseket a jegybank kellő időben meglépte. Péntek reggel még 363 körül kezdte a napot a magyar deviza, de a nap végére 367 felett is járt a forint jegyzése az euróval szemben. A péntek esti záráskor egy euróért 366,6 forintot kellett adni.

Végezetül fontos kiemelni, hogy ma Gulyás Gergely bejelentette a járványügyi akcióterv újabb részleteit is, köztük a bankszektort érintő és a kereskedelmi láncokra kivetett különadókat. Hétfőn pedig Orbán Viktor, míg kedden Palkovics László fog a gazdaság-újraindítási akcióterv részleteiről beszélni, és a Magyar Nemzeti Bank is fontos bejelentéseket fog tenni keddi MT-ülése után. A GDP 18-22%-át érintheti az akcióterv. A gazdaságtörténet messze a legnagyobb gazdasági csomagja lesz ez. Ezen bejelentések az egész gazdaságra nézve, így a forint árfolyamára is komoly hatással lehetnek.

Címlapkép: Getty Images