A jelenleg soros uniós elnökséget betöltő Ciprus tájékoztatása szerint a cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én, egy luxembourgi EU-miniszteri találkozó...
Ketyeg a nyugdíjbomba: A GDP 100 százalékát is átlépheti a magyar államadósság a reformok nélkül
Az Európai Bizottság legfrissebb országjelentése szerint a magyar nyugdíjrendszer komoly hosszú távú költségvetési kockázatot jelent, miközben egyre mélyülő társadalmi egyenlőtlenségeket idéz elő. Bár Brüsszel azonnali reformot nem ír elő, a növekvő kiadások érdemi kezelése nélkül a magyar államadósság drasztikusan megugorhat, a hiánycélok túllépése miatt pedig akár az uniós források kifizetése is veszélybe kerülhet - írja a Portfolio.
A jelentés rávilágít, hogy az uniós tagállamok közül Magyarországon nőhetnek az egyik legnagyobb mértékben a nyugdíjkiadások, amelyek 2040-ig a GDP 1,5 százalékával, 2070-re pedig akár 4,1 százalékponttal is emelkedhetnek. Ha a kormány nem fogja vissza a társadalom elöregedéséből fakadó költségeket, az államadósság a következő évtizedben átlépheti a GDP 100 százalékát.
Mindez egy olyan helyzetben fenyeget, amikor az ország amúgy is magas hiánnyal, jelentős adósságállománnyal és szűk költségvetési mozgástérrel küzd. A Bizottság megállapította, hogy a korábbi ajánlások óta a magyar kormány semmilyen érdemi lépést nem tett a rendszer fenntarthatósága érdekében.
A növekvő pénzügyi terhek mellett a rendszer egyre igazságtalanabbá válik. Mivel az új nyugdíjak megállapítása a bérszínvonalhoz igazodik, a már folyósított ellátások viszont csupán inflációkövető emelést kapnak, a gyors bérnövekedés miatt hatalmas szakadék alakul ki a régebben és a frissen nyugdíjba vonulók jövedelme között, még hasonló életpályák esetén is.
Ezt igazolja, hogy a 65 év felettiek körében a jövedelmi egyenlőtlenséget mutató index 2010 és 2024 között drasztikusan romlott, miközben a régiós országokban lényegében változatlan maradt. Beszédes adat az is, hogy az átlagnyugdíj keresetekhez viszonyított aránya jelentősen visszaesett az elmúlt másfél évtizedben.
A dokumentum bírálja a tervek szerint 2026-ban érkező 14. havi nyugdíjat is. Bár a pluszjuttatás megemeli az átlagos nyugdíjszintet, egyáltalán nem célzott, hiszen nem támogatja arányosan a legalacsonyabb jövedelműeket, nem enyhíti az időskori különbségeket, cserébe viszont tovább rontja a költségvetési egyenleget. Hasonló problémát okoz a járulékplafon hiánya is. Mivel a magas keresetűek esetében nincs felső korlátja a befizetéseknek, ez jelenleg ugyan többletbevételt jelent az államnak, a jövőben azonban kiugróan magas nyugdíjkiadások formájában jelentkezik majd kötelezettségként.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Bár a Bizottság országspecifikus ajánlásainak be nem tartása önmagában nem von maga után automatikus szankciókat, Magyarország jelenleg is túlzottdeficit-eljárás alatt áll. Ha a kormány nem hoz hatékony intézkedéseket a hiány csökkentésére, annak komoly következményei lehetnek, amelyek közül a legvalószínűbb az uniós felzárkóztatási és strukturális támogatások kifizetésének ideiglenes felfüggesztése.
A brüsszeli testület ugyanakkor meghagyja a mozgásteret a kormánynak. Az elsődleges elvárás a költségvetési egyensúly javítása, amelynek eléréséhez nem feltétlenül magát a nyugdíjrendszert kell átalakítani, de az államháztartás egészét mindenképpen fenntarthatóbb pályára kell állítani.
Fotó: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
Rengeteg magyar bukhat el éveket a nyugdíjából: sokan nem tudják, hogy ez is szolgálati időnek számít
Farkas András nyugdíjszakértő szerint azonban az elismerés szabályai attól függnek, hogy az érintett mikor folytatta tanulmányait.
A nyugdíjas szervezetek szerint az ország jövőjét meghatározó alkotmányos kérdésekről csak széles körű társadalmi egyeztetés után lehet dönteni
Hidegzuhanyt kapott rengeteg magyar megtakarító: kiderült, nevetségesen keveset ér a nyugdíjra félretett pénzük
Bár 2026 első negyedévében tovább nőtt az önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma, a kezelt vagyon stagnálása miatt az egy főre jutó átlagos megtakarítás enyhén csökkent.
Újra napirendre került a férfiak kedvezményes nyugdíjának bevezetése, miután a Tisza Párt kampányígéretként vállalta a Férfi40 lehetőségének megvizsgálását.
Recseg-ropog a nyugdíjrendszer: ezt nem lehet egy két csavarral helyrehozni, új alapokra van szükség szakértők szerint
A nyugdíjrendszer stabilizálásához mélyreható szerkezeti változtatásokra és jelentős költségvetési forrásbevonásra van szükség az állam részéről.
Hozzányúlhatnak a nyugdíjkorhatárhoz és a nyugdíjemelés rendszeréhez? Kiderült, mire számíthatnak az idősek
A jelenlegi nyugdíjintézkedések önmagukban nem lesznek elegendők a magyar nyugdíjrendszer problémáinak megoldására – figyelmeztetett eheti hírlevelében Farkas András.
Rászorultsági alapon, sávos rendszerben kapnának SZÉP-kártyát a nyugdíjasok.
Nyugdíj utalás 2026 június: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a júniusi nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 júniusában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Hamarosan komoly pluszpénz érkezik rengeteg nyugdíjasnak: mutatjuk, kik jogosultak az extra juttatásra
Május 20-án kezdődik a bányászoknak és özvegyeiknek járó szénpénz kifizetése.
A hivatalos nyugdíjkorhatárt betöltve is rendkívül aktív életet él Bach Szilvia, aki a humor mellett is sikeresen kibontakozott.
Egyre több magyar kerül olyan élethelyzetbe, amikor nincs biztosítási jogviszonya, mégis szeretné növelni a későbbi nyugdíját vagy megszerezni a hiányzó szolgálati időt.
Keményen belenyúlhatnak a legnépszerűbb magyar nyugdíjkedvezménybe: ez a lépés mindent megváltoztatna
A magyar nyugdíjrendszer jelenleg egyszerre túlságosan merev és indokolatlanul laza.
100 ezer magyar idős eshet el ettől az új nyugdíjas juttatástól: ők járnak pórul, ha a Tisza beváltja az ígéretét
A KSH számai szerint idén már több mint 100 ezren kapnak félmillió feletti juttatást, miközben a 2025-ös év elején számuk még nem érte el a...
Nyugdíjemelést jelentett be a Tisza minisztere, SZÉP-kártyát is kap rengeteg idős: itt vannak Kármán András tervei
A Tisza-kormány leendő pénzügyminisztere, Kármán András a parlamenti bizottsági meghallgatásán a nyugdíjrendszer és a családtámogatások átalakítását is kilátásba helyezte.
Hozzányúlhatnak a 13. havi nyugdíjhoz és a korhatárhoz is? Megszólalt a nyugdíjszakértő, erre számít az új kormánytól
A 2026 májusában felálló új kormánynak elkerülhetetlen feladata lesz a nyugdíjrendszer mélyreható átalakítása.
Drámai figyelmeztetés érkezett a magyar nyugdíjakról: azonnali beavatkozás nélkül hatalmas bajba kerülhetnek az idősek
A Nyugdíjasok Országos Képviselete szerint a magyar idősek helyzete olyan mértékben romlott, hogy a problémák már nem tűrnek halasztást.
Rengeteg magyar bukhatja el a 130 ezer forintos állami pénzt: egyetlen apró lépésen múlik a kifizetés
Az előző évben az államilag támogatott nyugdíjbiztosítási számláikra összesen 189,1 milliárd forintot fizettek be az ügyfelek.
Csuja Imre június 3-án utoljára lép színpadra az Örkény Színházban, Hámori Gabriella és Kerekes Éva szintén elhagyja a társulatot,
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.