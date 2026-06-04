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Nyugdíj

Ketyeg a nyugdíjbomba: A GDP 100 százalékát is átlépheti a magyar államadósság a reformok nélkül

Pénzcentrum
2026. június 4. 11:31

Az Európai Bizottság legfrissebb országjelentése szerint a magyar nyugdíjrendszer komoly hosszú távú költségvetési kockázatot jelent, miközben egyre mélyülő társadalmi egyenlőtlenségeket idéz elő. Bár Brüsszel azonnali reformot nem ír elő, a növekvő kiadások érdemi kezelése nélkül a magyar államadósság drasztikusan megugorhat, a hiánycélok túllépése miatt pedig akár az uniós források kifizetése is veszélybe kerülhet - írja a Portfolio.

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A jelentés rávilágít, hogy az uniós tagállamok közül Magyarországon nőhetnek az egyik legnagyobb mértékben a nyugdíjkiadások, amelyek 2040-ig a GDP 1,5 százalékával, 2070-re pedig akár 4,1 százalékponttal is emelkedhetnek. Ha a kormány nem fogja vissza a társadalom elöregedéséből fakadó költségeket, az államadósság a következő évtizedben átlépheti a GDP 100 százalékát.

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Mindez egy olyan helyzetben fenyeget, amikor az ország amúgy is magas hiánnyal, jelentős adósságállománnyal és szűk költségvetési mozgástérrel küzd. A Bizottság megállapította, hogy a korábbi ajánlások óta a magyar kormány semmilyen érdemi lépést nem tett a rendszer fenntarthatósága érdekében.

A növekvő pénzügyi terhek mellett a rendszer egyre igazságtalanabbá válik. Mivel az új nyugdíjak megállapítása a bérszínvonalhoz igazodik, a már folyósított ellátások viszont csupán inflációkövető emelést kapnak, a gyors bérnövekedés miatt hatalmas szakadék alakul ki a régebben és a frissen nyugdíjba vonulók jövedelme között, még hasonló életpályák esetén is.

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A magyar nyugdíjrendszer jövője egyre gyakrabban kerül napirendre, részben a demográfiai folyamatok, részben a rendszer belső feszültségei miatt.

Ezt igazolja, hogy a 65 év felettiek körében a jövedelmi egyenlőtlenséget mutató index 2010 és 2024 között drasztikusan romlott, miközben a régiós országokban lényegében változatlan maradt. Beszédes adat az is, hogy az átlagnyugdíj keresetekhez viszonyított aránya jelentősen visszaesett az elmúlt másfél évtizedben.

A dokumentum bírálja a tervek szerint 2026-ban érkező 14. havi nyugdíjat is. Bár a pluszjuttatás megemeli az átlagos nyugdíjszintet, egyáltalán nem célzott, hiszen nem támogatja arányosan a legalacsonyabb jövedelműeket, nem enyhíti az időskori különbségeket, cserébe viszont tovább rontja a költségvetési egyenleget. Hasonló problémát okoz a járulékplafon hiánya is. Mivel a magas keresetűek esetében nincs felső korlátja a befizetéseknek, ez jelenleg ugyan többletbevételt jelent az államnak, a jövőben azonban kiugróan magas nyugdíjkiadások formájában jelentkezik majd kötelezettségként.

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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bár a Bizottság országspecifikus ajánlásainak be nem tartása önmagában nem von maga után automatikus szankciókat, Magyarország jelenleg is túlzottdeficit-eljárás alatt áll. Ha a kormány nem hoz hatékony intézkedéseket a hiány csökkentésére, annak komoly következményei lehetnek, amelyek közül a legvalószínűbb az uniós felzárkóztatási és strukturális támogatások kifizetésének ideiglenes felfüggesztése.

A brüsszeli testület ugyanakkor meghagyja a mozgásteret a kormánynak. Az elsődleges elvárás a költségvetési egyensúly javítása, amelynek eléréséhez nem feltétlenül magát a nyugdíjrendszert kell átalakítani, de az államháztartás egészét mindenképpen fenntarthatóbb pályára kell állítani.

Fotó: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA 
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