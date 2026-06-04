Ketyeg a nyugdíjbomba: A GDP 100 százalékát is átlépheti a magyar államadósság a reformok nélkül

Az Európai Bizottság legfrissebb országjelentése szerint a magyar nyugdíjrendszer komoly hosszú távú költségvetési kockázatot jelent, miközben egyre mélyülő társadalmi egyenlőtlenségeket idéz elő. Bár Brüsszel azonnali reformot nem ír elő, a növekvő kiadások érdemi kezelése nélkül a magyar államadósság drasztikusan megugorhat, a hiánycélok túllépése miatt pedig akár az uniós források kifizetése is veszélybe kerülhet - írja a Portfolio.

A jelentés rávilágít, hogy az uniós tagállamok közül Magyarországon nőhetnek az egyik legnagyobb mértékben a nyugdíjkiadások, amelyek 2040-ig a GDP 1,5 százalékával, 2070-re pedig akár 4,1 százalékponttal is emelkedhetnek. Ha a kormány nem fogja vissza a társadalom elöregedéséből fakadó költségeket, az államadósság a következő évtizedben átlépheti a GDP 100 százalékát.

Mindez egy olyan helyzetben fenyeget, amikor az ország amúgy is magas hiánnyal, jelentős adósságállománnyal és szűk költségvetési mozgástérrel küzd. A Bizottság megállapította, hogy a korábbi ajánlások óta a magyar kormány semmilyen érdemi lépést nem tett a rendszer fenntarthatósága érdekében.

A növekvő pénzügyi terhek mellett a rendszer egyre igazságtalanabbá válik. Mivel az új nyugdíjak megállapítása a bérszínvonalhoz igazodik, a már folyósított ellátások viszont csupán inflációkövető emelést kapnak, a gyors bérnövekedés miatt hatalmas szakadék alakul ki a régebben és a frissen nyugdíjba vonulók jövedelme között, még hasonló életpályák esetén is.

Ezt igazolja, hogy a 65 év felettiek körében a jövedelmi egyenlőtlenséget mutató index 2010 és 2024 között drasztikusan romlott, miközben a régiós országokban lényegében változatlan maradt. Beszédes adat az is, hogy az átlagnyugdíj keresetekhez viszonyított aránya jelentősen visszaesett az elmúlt másfél évtizedben.

A dokumentum bírálja a tervek szerint 2026-ban érkező 14. havi nyugdíjat is. Bár a pluszjuttatás megemeli az átlagos nyugdíjszintet, egyáltalán nem célzott, hiszen nem támogatja arányosan a legalacsonyabb jövedelműeket, nem enyhíti az időskori különbségeket, cserébe viszont tovább rontja a költségvetési egyenleget. Hasonló problémát okoz a járulékplafon hiánya is. Mivel a magas keresetűek esetében nincs felső korlátja a befizetéseknek, ez jelenleg ugyan többletbevételt jelent az államnak, a jövőben azonban kiugróan magas nyugdíjkiadások formájában jelentkezik majd kötelezettségként.

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Bár a Bizottság országspecifikus ajánlásainak be nem tartása önmagában nem von maga után automatikus szankciókat, Magyarország jelenleg is túlzottdeficit-eljárás alatt áll. Ha a kormány nem hoz hatékony intézkedéseket a hiány csökkentésére, annak komoly következményei lehetnek, amelyek közül a legvalószínűbb az uniós felzárkóztatási és strukturális támogatások kifizetésének ideiglenes felfüggesztése.

A brüsszeli testület ugyanakkor meghagyja a mozgásteret a kormánynak. Az elsődleges elvárás a költségvetési egyensúly javítása, amelynek eléréséhez nem feltétlenül magát a nyugdíjrendszert kell átalakítani, de az államháztartás egészét mindenképpen fenntarthatóbb pályára kell állítani.

Fotó: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA