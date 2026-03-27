Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Koldus keze kevés érmével. A szegénység fogalma . Egy nyugdíjas idős ember tart érméket a fa asztalon háttérben
Nyugdíj

Nagyon fontos bejelentés jött a 2026-os nyugdíjakról: változtak a számok, Orbán Viktor írta alá

Pénzcentrum
2026. március 27. 07:20

Hivatalossá vált a 2026-os nyugdíjak számításának módja: a kormány döntése alapján 9 százalékkal emelkednek az úgynevezett valorizációs szorzók. Az intézkedés mintegy 90 ezer újonnan nyugdíjba vonuló embert érint.

Kilenc százalékkal emelkednek a valorizációs szorzók a nyugdíjszámításnál, és az intézkedés 90 eze embert érint 2026-ban. A Magyar Közlönyben megjelent, már hatályos rendelet értelmében Orbán Viktor miniszterelnök elfogadta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tervezetét.

A számítási mód segítségével a korábbi évek kereseteit a mindenkori bérszínvonalhoz igazítják, ezzel kiküszöbölve a régebbi jövedelmek inflációs elértéktelenedését. Az új mutatókat egy teljes éven át kell alkalmazni az újonnan megállapított öregségi, illetve a nők kedvezményes nyugdíja esetében.

Azok a jogosultak, akik az új szabályozás hatálybalépése előtt adták be igénylésüket, egyelőre nyugdíjelőleget kapnak. A végleges összeget a most kihirdetett rendelet alapján számolják majd újra.

Mivel a nyugdíjba vonulás időpontja jelentősen befolyásolja a folyósított összeget, érdemes alaposan megtervezni a folyamatot. Az igénylők akkor járnak a legjobban, ha olyan évet választanak a nyugdíj megállapítására, amikor a valorizációs szorzók kifejezetten magasak, és az infláció sem rontja a juttatás reálértékét.
#nyugdij #kormány #öregségi nyugdíj #rendelet #orbán viktor #magyar közlöny #nyugdíjak #valorizáció #nagy márton #nyugdíjszámítás #2026

2026. március 27. péntek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Átvezetés
Átutalást jelent az ügyfél saját számlái között. Forintszámlák közötti pénzmozgás esetén átvezetéssel teljesíthető a meghatalmazotti számláról saját néven vezetett számlára, ill. saját néven vezetett számláról meghatalmazotti számlára történő átutalás.

