Nagyon fontos bejelentés jött a 2026-os nyugdíjakról: változtak a számok, Orbán Viktor írta alá
Hivatalossá vált a 2026-os nyugdíjak számításának módja: a kormány döntése alapján 9 százalékkal emelkednek az úgynevezett valorizációs szorzók. Az intézkedés mintegy 90 ezer újonnan nyugdíjba vonuló embert érint.
Kilenc százalékkal emelkednek a valorizációs szorzók a nyugdíjszámításnál, és az intézkedés 90 eze embert érint 2026-ban. A Magyar Közlönyben megjelent, már hatályos rendelet értelmében Orbán Viktor miniszterelnök elfogadta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tervezetét.
A számítási mód segítségével a korábbi évek kereseteit a mindenkori bérszínvonalhoz igazítják, ezzel kiküszöbölve a régebbi jövedelmek inflációs elértéktelenedését. Az új mutatókat egy teljes éven át kell alkalmazni az újonnan megállapított öregségi, illetve a nők kedvezményes nyugdíja esetében.
Azok a jogosultak, akik az új szabályozás hatálybalépése előtt adták be igénylésüket, egyelőre nyugdíjelőleget kapnak. A végleges összeget a most kihirdetett rendelet alapján számolják majd újra.
Mivel a nyugdíjba vonulás időpontja jelentősen befolyásolja a folyósított összeget, érdemes alaposan megtervezni a folyamatot. Az igénylők akkor járnak a legjobban, ha olyan évet választanak a nyugdíj megállapítására, amikor a valorizációs szorzók kifejezetten magasak, és az infláció sem rontja a juttatás reálértékét.
-
