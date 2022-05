Ezért nem lesz nyugdíja a magyar fiataloknak vidéken? Ma már elengedhetetlen az öngondolkodás

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Magyarországon is egyre inkább előtérbe kerül az öngondoskodás kérdése a fiatalok körében, még akkor is, ha bíznak az állami nyugdíjakban. Most szakértők adtak választ arra a kérdésre, mennyire elterjedt a nyugdíjcélú megtakarítás a magyar fiatalok körében, hány éves korban kezdenek el jellemzően félretenni, és vidéken is vannak-e annyira tudatosak, mint a fővárosban.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK