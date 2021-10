Ez az igazi nyugdíjkatasztrófa: pillanatok alatt zabálja fel az infláció a nyugdíjprémiumot

Már nem sokat kell várniuk a nyugdíjasoknak, mivel november 11-én a megemelt havi összegen felül nyugdíjprémium és egyösszegű nyugdíjemelés is várható.

Október elején jelent meg a Magyar Közlönyben a nyugdíjprémiumról és a kiegészítő nyugdíjemelésről szóló rendelet, amelynek értelmében november 1-jétől (január 1-jei visszamenőleges hatállyal) 1,2 százalékos emelés jön a nyugellátásra és nyugdíjszerű ellátásra jogosultaknak. A rendelet alapján a 2021. novemberi ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani és a január—október időszakra járó emelés összegét (valamint a tizenharmadik havi nyugdíj után járó összeget is). Azt is rögzítették, hogy idén, egyszeri alkalommal egységesen 80 ezer forint nyugdíjprémiumot fizetnek a jogosultaknak.

2021. január 1-jén az öregségi nyugdíj összege átlagosan 150 571 forint volt havonta. Ezt növelték a 2021. évi költségvetési törvény módosítását követően évközben 0,6%-os rendkívüli kiegészítő emeléssel, így nyártól már 151 475 forint körül lehetett a havi átlagnyugdíj. Az biztos, hogy minden nyugdíjas egyrészt 80 ezer forint nyugdíjprémiumra számíthat. Az, hogy novemberben már a nyugdíj emelt összege fog érkezni, azt jelenti, hogy egy átlagos nyugdíjban részesülő nagyjából 153 300 forintot kap majd, kb. 2700 forinttal többet, mint év év elején.

A visszamenőleges egyösszegű emelés szintén attól függ, mekkora az öregségi nyugellátás összege. A 10 + egynegyed (13. havi!) hónapra összesen 10,25x1,2% vagyis 12,3%-os emelés jár. Tehát egy átlagos nyugdíjas nagyjából 18 600 forintot kap majd még az előbb említetteken túl egy összegben.

A teljes összeg tehát, amit novemberben kap majd egy átlagos összegre jogosult nyugdíjas csaknem 252 ezer forint lesz.



Vagyis több mint 100 ezer forint lesz a különbözet az addigi nyugdíjhoz képest, ami nagyon is jól fog jönni novemberben, ugyanis elemzők szerint az infláció ősszel tovább emelkedhet, megközelítve a 7 százalékot(!). Emellett a karácsony is közeleg, már most jóval drágábban lehet megvenni az alapvető sütési-főzési hozzávalókat, ajándékokat, mint év elején lehetett.

Mire lesz elég 100 ezer forint ekkora infláció mellett?

Tavaly, amikor a koronavírus világjárvány betört Magyarországra is, és megkezdődött az árak drasztikus emelkedése, akkor a nyugdíjas szervezetek, egyesületek nyílt levélben kértek egyszeri és azonnali segítséget, egységesen 50 ezer forintot minden nyugdíjas számára. Számításaik szerint ez kompenzációt jelenthetett volna a váratlan kiadásokra és az elszabadult inflációra, legfőképpen a kifejezetten alacsony nyugdíjból élőket segíthette volna ez egyszeri segély a nehéz helyzetben. Ilyen azonban nem történt.

Tavaly november 1,5 százalékos emelést hajtottak végre, amely átlagosan 2100 forintot jelentett havonta, és egy összegben 21 300 forintot utaltak ki. 2020-ban azonban a járvány gazdaságromboló hatásai miatt nyugdíjprémium nem járt. A tavaly novemberi 23 400 forintos pluszhoz képest idén szinte el vannak kényeztetve a nyugdíjasok. Viszont mire elég most ez az átlagosan közel 100 ezer forintnyi plusz jövő hónapban?

Megvizsgáltuk, hogy az elmúlt években 100 ezer forintnyi összegből mennyit lehetett volna egységáron vásárolni bizonyos termékekből - a KSH havi átlagárai alapján -, ezekből a termékindexekből látható, hogy az infláció mennyit "evett meg" az évek alatt az összegekből. A legtöbb termékben számolva sokat kopott a 100 ezer forint értéke.

Bontott csirkéből például tavaly novemberben még 135,5 kiló jött volna ki 100 ezer forintért. 2021. év elején még ennél is kicsivel több, az azóta bekövetkezett drágulás viszont azt eredményezte, hogy mostanra (az utolsó ismert átlegár szeptember) 8,9 kilóval kesebb jönne ki belőle. Viszont előrecsomagolt téliszalámiból viszont már csak 11 kg-ra futná, ez viszont nem az idei drágulás hatása, ez így van 2020 novembere óta. A párizsivel is hasonló a helyzet.

Nem meglepő módon, ha étolajból vásárolnánk be 100 ezer forint értékben, most szeptember átlagáron csak 141 litert kapnánk, míg a járvány előtt több mint 200 litert is vásárolhattunk volna belőle. A liszt drágulása is szembeötlő, bár valószínűleg a java még csak most következik. A kenyérrel, zsemlével hasonló a helyzet.

Burgonyából és almából 50-100 kilóval kevesebbre futná, mint a járvány előtti években.

Hogy ne csak élelmiszereket vizsgáljunk, megnéztük többek között a tűzifa árakat is: minimum egy mázsával kevesebb jön ki ma 100 ezer forintból, mint egy-két éve. Beltéri falfestékből szintén 18 helyett 16 vödörrel tudnánk csak vásárolni ennyi pénzből. Ágyneműgarnitúrából és WC-papírból is jóval kevesebbre futja most, a benzinről nem is szólva: 2020 novemberében ennyi pénzből 279 litert tankolhattunk volna, míg idén szeptemberben a kutat átlagárai alapján 218 litert. Azóta pedig csak még jobban kilőttek a benzinárak.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy ahogy a nyugdíjasok kézhez kapják a prémiumot, az emelést, és a korrekció összegét, az egészet tűzifára, vagy bontott csirkára fogják költeni, ez nem életszerű. Az viszont látszik ezekből az indexekből, hogy 100 ezer forint ekkora infláció mellett már nem ér ma annyit sem, mint év elején, tavaly novemberben, annyit mint a járvány előtt pedig pláne nem.