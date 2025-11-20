Bár az idősebbek motivációi sokrétűek, munkához való hozzáállásuk általánosan kiemeli őket a munkaerőpiac szereplői közül.
Itt a tervezet: jócskán növelnék a kiegészítő nyugdíjakat, ez rengeteg időst érint
A kiegészítő nyugdíjak növelésére irányuló javaslatot terjesztett elő a Bizottság, hogy mindenki megfelelő nyugdíjhoz juthasson - közölte az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete.
Az Európai Bizottság ma elfogadott egy intézkedéscsomagot annak érdekében, hogy az előnyösebb és hatékonyabb kiegészítő nyugdíjakhoz való hozzáférés javítása révén segítse a polgárokat a megfelelő nyugdíjjövedelem elérésében. A javasolt intézkedések kiegészíteni (nem helyettesíteni) kívánják az állami nyugdíjakat, melyek valamennyi tagállamban a nyugdíjrendszerek alapját képezik.
A mai intézkedéscsomag is részét képezi a Bizottság megtakarítási és beruházási unióra vonatkozó stratégiájának, amelynek célja egyrészt az, hogy a háztartásoknak több lehetőségük legyen a vagyonuk tőkepiacokon keresztül történő növelésére, másrészt az, hogy fellendítse az EU gazdasági növekedését és versenyképességét.
Rengeteg magyar zsákolhat be ingyen 150 ezer forintot: ezt kell tenni hozzá, bárki számára ott a lehetőség
Az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak tovább erősödtek az idei harmadik negyedévben.
Özvegyi nyugdíj változás 2026: mennyi lesz az özvegyi nyugdíj 2026-ban, meddig jár az özvegyi nyugdíj és mik az özvegyi nyugdíj feltételei? Az özvegyi nyugdíj kinek...
A kormány benyújtotta a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvényjavaslatot, amely szerint 2026-tól fokozatosan vezetik be az új juttatást.
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 decemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
2026-tól az önkéntes pénztártagok kilépéskor vagy pénzfelvételkor magasabb adminisztratív költséget szenvedhetnek el a szabályozás szerint.
A Magyar Posta november 13-28. között ütemezetten kézbesíti a novemberben esedékes nyugdíjat.
Részleteket árult el Gulyás Gergely a jövő februári nyugdíjas pénzesőről: ennyi pénzre készülhetnek a szépkorú magyarok
Csütörtök délelőtt kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Bemondta Orbán Viktor: ekkor érkezik a 14. havi nyugdíj első összege - óriási pénzesőre készülhetnek a szépkorú magyarok
Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésének részleteit.
Jó hír a nyugdíjasoknak, hogy a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjkiegészítés is, ami egy átlagnyugdíjnál most 47 200 forintot jelent
Annak ellenére, hogy a választások előtti őszön a szokásos módon beindult a nyugdíjasoknak folyósított rengeteg plusz juttatás, még mindig az utolsók között kullogunk egy mérőszámban.
Január elsejétől több lépésben vezetik be a 14. havi nyugdíjat - mondta Orbán Viktor.
Az elöregedő társadalomra többnyire mint kihívásra tekintünk, miközben rengeteg gazdasági és társadalmi lehetőség is rejlik az időskorosztályban. Az ezüstgazdaság növekedése várható.
Az Országos Nyugdíjas Parlament támogatását fejezte ki a díjtalan készpénzfelvétel feltételeinek enyhítésére irányuló javaslattal kapcsolatban,
A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága és a nyugdíjasok elszegényedése komoly kihívást jelent, miközben szakértői viták zajlanak a szükséges reformokról - írja a szakértő.
10 ijesztő tény 2025-ben, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még sehol sem találtak megoldást
Az elöregedő társadalmak folyamatosan sodródnak egy olyan társadalmi-gazdasági krízis felé, amelyre időszerű lenne megoldásokat találni.
Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, jelenleg a részletek kidolgozása zajlik.
A legfontosabb kérdések eldőltek, de amíg nem jelenik meg erről hivatalos rendelet, csak találgatni lehet, hogy pontosan kinek jár majd a 14. havi nyugdíj.
Levezette a Nyugdíjguru, mit jelent a degresszió: tényleg meg lehetne adóztatni a nyugdíjakat Magyarországon?
Farkas András: a degresszió nem adó, hanem egy 1998 óta létező technikai elem a nyugdíjszámításban, amely a magas keresetek nyugdíjalapba számítását korlátozza.
