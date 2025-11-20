2025. november 20. csütörtök Jolán
Magyarország és az Európai Unió zászlaja együtt lobog egy tiszta napon. Magyarország 2004-ben lett az Európai Unió tagja. 3d illusztráció render. Szelektív fókusz
Nyugdíj

Itt a tervezet: jócskán növelnék a kiegészítő nyugdíjakat, ez rengeteg időst érint

Pénzcentrum
2025. november 20. 15:49

A kiegészítő nyugdíjak növelésére irányuló javaslatot terjesztett elő a Bizottság, hogy mindenki megfelelő nyugdíjhoz juthasson - közölte az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete.

Az Európai Bizottság ma elfogadott egy intézkedéscsomagot annak érdekében, hogy az előnyösebb és hatékonyabb kiegészítő nyugdíjakhoz való hozzáférés javítása révén segítse a polgárokat a megfelelő nyugdíjjövedelem elérésében. A javasolt intézkedések kiegészíteni (nem helyettesíteni) kívánják az állami nyugdíjakat, melyek valamennyi tagállamban a nyugdíjrendszerek alapját képezik.

A mai intézkedéscsomag is részét képezi a Bizottság megtakarítási és beruházási unióra vonatkozó stratégiájának, amelynek célja egyrészt az, hogy a háztartásoknak több lehetőségük legyen a vagyonuk tőkepiacokon keresztül történő növelésére, másrészt az, hogy fellendítse az EU gazdasági növekedését és versenyképességét.

 
