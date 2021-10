Sosem látott felvásárlási hullám indulhat meg: mélyen a zsebébe nyúlhat, aki karácsonyig kivár

Akármennyire szeretné is az ember, ha nem kezdődne minden évben egyre előbb a karácsonyi őrület a boltokban, sokat nem tehetünk ellene: legfeljebb az előnyünkre fordíthatjuk. Rengetegen vannak minden évben, akik csak decemberben döbbenek rá, mekkora kiadást is jelentenek majd az ünnepek, hogy megdrágultak az élelmiszerek év végére, és hogy az ajándékvásárlással is kifutnak az időből. Érdemes tudatosan törekedni rá már októberben, hogy ez idén ne így legyen, főként hogy a 2021-es év vége valószínűleg különösen nagy drágulást hoz majd. Mutatjuk, hogyan úszhatod meg a felesleges pénzkidobást idén karácsonykor.

Az utolsó ismert adatok alapján szeptemberre 5,5 százalékra emelkedett az éves infláció, amely júliusban még 4,6, augusztusban pedig 4,9 százalék volt. Az élelmiszerek ezen belül 4,4 százalékkal lettek drágábbak. Az nem volt kérdés, hogy az infláció emelkedni fog szeptemberben, de az emelkedés mértéke az elemzőket is meglepte. A szakértői kommentárok alapján pedig arra számíthatunk, hogy a drágulás mértéke csak tovább nő majd év végéig: novemberben már a 6,5 százalékot is elérheti! Ennek hátterében elsősorban az energiaárak drágulása áll - mert hiába nem mutatkozik meg a rezsiben az, hogy a földgáz, és villamosenergia drasztikusan drágult, a kasszáknál mindenki meg fogja érezni.

Karácsonyig mindössze bő két hónap van hátra, ezért érdemes már most számolni az ünnepi kiadásokkal. Egyrészt, ahogy arra a Pénzcentrum mindig felhívja jóval karácsony előtt a figyelmet, nem érdemes az ajándékvásárlással decemberig várni. Nemcsak azért, mert kifuthat az ember az időből, fogynak a bolti raktárkészletek is, vagy mert esetleg egy külföldről rendelt termék már meg sem érkezik, hanem azért is, mert ha az utolsó pillanatra hagyjuk, több pénzt fogunk rá elkölteni, mint szerettük volna. Ahhoz, hogy jó áron jussunk a megfelelő ajándékhoz,

meg kell tervezni előre, ki mit kap, és ezekhez milyen akciókat érdemes figyelni - mint pl. a Black Fridayt.

Ha nem szerezzük be időben az ajándékot, akkor rendszerint egy kevésbé ötletes, de drágább terméket szerzünk be helyette, esetleg már csak magasabb árkategóriában érjük el ugyanazt, illetve pánikszerűen vásárolunk össze mindenfélét, amire semmi szükség. Idén határozzuk el, hogy nem így lesz.

Drágul az utazás, a sütés-főzés

2021. év végéig azzal is számolni, hogy az üzemanyagok is jelentősen drágultak - éves szinten 21,6 emelkedett az áruk -, és az élelmiszerárak is egyre kúsznak felfelé. Már tavasszal belengették, hogy a takarmányárak nagymértékű, 30-50 százalékos áremelkedésének következtében drágulnak majd az élelmiszerek. Ez a tényező kihat a tej-, tojás-, sajt- és húsárakra. Az pedig, hogy drágult a gabona - nem csak a takarmány és ráadásul a búza mellett az energia, a szállítás és a munkaerő is drágább lett - a liszt, kenyér és más pékáruk árát is megemeli. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az étolaj ára 32,6, a margariné 15,4, a baromfihúsé 9,2 emelkedett és a nyers havi átlagárak alapján a fehér kenyér kilója 8,4 százalékkal, a zsemle darabja 6,9 százalékkal drágább, a tojás ára 5,5 százalékkal emelkedett.

Tehát az utazás és a sütés-főzés, amelyre a karácsonyi időszakban jellemzően egyébként is többet költünk, mint az év más szakaszaiban, idén jelentősen drágább lehet.

Év végéig ugyanis további, folyamatos áremelkedésre lehet számítani. Sőt talán még jövő év elején sem szabadul meg az élelmiszeripar az árpréstől. Ez pedig sok folyamat együttes hatása: ezt eredményezte 2021-ben a (takarmány)gabona árának drasztikus emelkedése, a munkaerőhiány miatt megnőtt bérköltségek, a növekvő energiaárak és legújabban a műtrágya hiány is. Nem kétséges, ahogy közeledik az év vége, egyre magasabb árakkal találkoznak majd a vásárlók a boltokban.

Mit lehet tenni?

Legelőször is érdemes tudatosítani, hogy az ünnepek alatt nagyobb kiadások várhatók, és készíteni egy körülbelüli költségvetést. Ehhez nem árt, ha már van ajándéklista, illetve ha tudjuk, nagyjából mennyit fogunk utazgatni karácsonykor. Vegyük hozzá a járulékos költségeket, mint a fenyőfavásárlás, dekorációk, csomagolópapírok, stb. - mert ilyen mindig akad, hacsak nem a fenntarthatóság és zero waste jegyében tervezzük az idei karácsonyt.

Amit lehet, és feltehetően jobb, vagy hasonló áron be lehet még most szerezni, vegyük meg előre! Ezek az olyan ajándékok, amelyeknek nem nagyon fog már változni az áruk - tehát nem a műszaki cikkek, vagy a játékok. Ha könyvet vennénk, akkor is várhatunk az idei akciókra, szépségápolási termékek esetén a kupon napokra. De csak abban az esetben várjunk, ha valóban ki is használjuk a leárazásokat, mert ha elszalasztjuk őket, marad az év végi kapkodás! De ha valamilyen egyedi dolgot ajándékoznánk - pirogravírozott vágódeszkát, egyedi, kézzel készült ékszert, nyomtatott pólót, stb. - semmi értelme várni.

Amit pedig nem lehet megúszni, az a sütés-főzés.

Még ha nagyon minimálisra is szorítjuk vissza a karácsonyi nagybevásárlást, kenyeret és néhány alapvető dolgot úgyis kell venni frissen, és ahogy most állnak a dolgok, az alapélelmiszerek esetében szinte kivétel nélkül drágulás jön év végéig. A legtöbb magyar családban pedig nem is törekszenek rá, hogy minimalizálják a sütés-főzési költségeket: épp ellenkezőleg. Erre szokták a legkevésbé sajnálni a pénzt, hiszen enni kell - és rántotthús, halászlé, bejgli nélkül nem ünnep az ünnep.

Azt viszont meg lehet tenni, hogy mindenből, ami eltartható, és várhatóan drágulni fog, előre bevásárolunk. Azt már tudjuk, hogy a tejtermékek, a tojás, a húsáruk valószínűleg drágulni fognak, ahogy a liszt és a tojás is. Az étolaj ára töretlenül emelkedik, és vele drágul a vaj és margarin is. Vannak azonban olyan élelmiszerek, amelyeknek az ára - karácsony ide vagy oda - stagnál, vagy még csökken is. A Pénzcentrum megvizsgálta, mely élelmiszerek ára ugrott meg az év utolsó hónapjaiban az utóbbi években. Látható, hogy a 2020-as és 2019-es években volt inkább jellemző a drágulás karácsony előtt:

Míg a karaj, sertéscomb ára jellemzően emelkedett, a csirkemell ára csökkent vagy stagnált az utóbbi években decemberben. Mivel azonban szeptemberben jelentősen drágult a baromfihús, és elemzők szerint ez így fog folytatódni, érdemes lehet most beszerezni azt is, biztos ami biztos. A darabolt baromfi, sertés, marha 4-9 hónapig eláll a fagyasztóban, attól függ, milyen részét tároljuk, és ha frissen tesszük be. A darálthús is eltartható 3-4 hónapig, a soványabb halfajták pedig 6, a zsírosabbak 2-3 hónapig. A KSH korábbi évi átlagárai alapján ugyanis a pontyszelet ára is emelkedik december közeledtével.

Tehát a legtöbb húst már most megvehetjük, és betehetjük a fagyasztóba, így egy gonddal kevesebb. A halakat pedig novemberben érdemes beszerezni.



A fűszerpaprika árak érdemben nem változtak, így a halászléhez előre a halhúst érdemes megvenni. Bár sokan kenyeret is tesznek a fagyasztóba, ezzel nem sok pénzt lehet megtakarítani, gyufatésztát viszont bátran lehet előre vásárolni: eláll, és erről is le van a gond.

Aztán ha sokat tervezünk panírozni, olajban sütni, mindenképpen érdemes étolajat is venni előre. Bár a korábbi években nem változott jelentősen az ára, idén drasztikusan kezdett emelkedni, ahogy a vaj és margarin is. A tojásárak egyelőre nem mutatnak számottevő emelkedést és a korábbi években sem - kivéve 2017 végén a nagy európai tojásvész idején, a nyári fipronil-botrány következtében. Ebből tehát nem érdemes bespájzolni, egyébként is a tojást legjobb frissen megvenni. Viszont olajból, vajból, margarinból, érdemes lehet előre vásárolni, ha nagyobb mennyiséget tervezünk használni.

A liszttel hasonló a helyzet, mint a baromfihússal: eddig nem emelkedett év végén, sőt 2020-ban csökkent az ára decemberben, viszont most azt jósolják, hogy drágulást lehet várni. A liszt pedig végképp az az alapanyag, ami eláll akár jövő karácsonyig is. Bátran lehet belőle már most feltölteni a kamrát, ha van helyünk, hogy tároljuk. A cukorral hasonló a helyzet, bár itt nem várható drasztikus áremelkedés.

A kakaópor ára 2019-ben emelkedett, tavaly pedig csökkent, az utolsó ismert (szeptemberi) átlagár pedig csak 2 forinttal több, mint tavaly decemberben: 402 forint. Szóval emiatt az alapanyag miatt valószínűleg nem kell aggódni. A méz már problémásabb, hiszen a drágulás folyamatos, viszont inkább a mézkészletek kimerülése jelenthet gondot. Tavaly ősszel már figyelmeztettek, és idén januárra jelentősen meg is csappant a hazai mézkészlet, nem csoda, hogy az egekben van most a méz ára. Nem tudni, az idei készletek meddig tartanak ki, nem árthat, ha előre vásárolunk.

Az alma és narancs a két legnépszerűbb gyümölcs az ünnepek alatt mikulás-csomagokba, és sütés-főzéshez is. Ezeknek az ára miatt az elmúlt évek tapasztalatai alapján nem kell aggódni. Még érdekesebb, amit a KSH adatbázisában a tisztított dió árával kapcsolatban találtunk: bár van áremelkedés, annyira nem meredek, ahogy közeledünk december végéhez.

Nem a dió és a mák lesz drága a bejgliben?

A dió drágulása folyamatos, mivel nemcsak a magyar termelőkre, hanem még az exportra is kihat a klímaváltozás hatása, és a dió invazív kártevői. Tavaly októberben 4460 forint volt kilója, tavaly előtt 4110 forint. Idén szeptemberre már 4700 forintra emelkedett a kilós átlagár. Nagyon úgy fest, hogy ismét jelentősen emelkedett a dió ára egy év leforgása alatt. Nem ritkán a boltokban már drágább a dió, mint a mandula vagy a kesudió, amely néhány éve még elképzelhetetlen lett volna.

Az viszont, hogy decemberig mennyivel fog emelkedni az ár, kérdéses. Az KSH átlagárai szerint nem jelentősen, és az Agrárközgazdasági Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének adatai szerint sem szokott nagy árváltozás végbemenni. Az elmúlt években a 40-52. héten nem volt nagy áringadozás. 2020-ban és 2019-ben is a 41. héten történt visszaesés, utána enyhén hullámzóak voltak a dióárak.

A mák esetében pedig azt láthatjuk, hogy még valamivel olcsóbb is év vége felé ez a slágeralapanyag a piacokon. Ebből az következik, hogy bespájzolni nem érdemes. Amit viszont érdemes megtenni a mák és dió esetében: még mielőtt elkezdődik az ünnepi sütés-főzés, egy héttel, de legalább pár nappal bontsuk fel a diót, mákot, és ellenőrizzük, nem avasodott-e meg. Az ilyen bármikor előfordulhat, ha a csomagolás nem zárt jól, viszont senkinek sem lesz kedve december 24-én, pénteken sorra járni a boltokat dió vagy mák után kutatva.

Arra szintén számíthatunk, hogy a bolti bejgli drágulni fog, ezért aki ilyesmit szokott venni nagyobb mennyiségben az ünnepekre, az várja ki inkább a nagy bolti akciókat. Azok is minden évben megérkeznek menetrendszerűen a karácsony közeledtével. A karácsony előtti akciók a bejglin kívül húsárukat, pl. pecsenyekacsát/pulykát szoktak tartalmazni, bonbonokat, röviditalokat, háztartási kisgépeket és játékokat is találhatunk még az utolsó hajrában kedvezményes áron.

Összegezve: minél előbb megtervezzük a karácsonyi büdzsét, annál jobb. Ez azért fontos, hogy a várhatóan egekbe szökő inflációra felkészüljünk, és elkerüljük a túlköltekezést. Szerezzük be kedvező árakon az ajándékokat, és használjuk az év végi leárazásokat. Vegyük meg előre apránként a karácsonyi sütés-főzés kellékeit, amiket addig bőven el tudunk tárolni. Készüljünk fel a többletkiadásokra, inkább már most tegyünk félre egy kicsivel többet, hogy nehogy decemberben fogyjanak ki a tartalékok.