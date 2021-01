Pofon egyszerűen építhetsz 100 milliós vagyont: napi 250 forint is elég hozzá

Ilyenkor év elején szinte mindenki azon agyal, mibe tegye a pénzét, mivel kaszálhat igazán nagyot 2021-ben. Pedig nem is ez a legfőbb kérdés. A Pénzcentrum most két egyszerű példaszámítással igazolja a kisebb összegű, de rendszeres megtakarítás létjogosultságát. Előre szólunk, az eredmény letaglózó.

Mint arról az év első napján megjelent elemzésünkben beszámoltunk, a hazai szakemberek a magyar gazdaság erőteljes felpattanására számítanak 2021-ben. Mint elmondták, kedvező esetben akár 15%-os éves növekedést is mutathat a GDP. Azt persze mind hozzátették, hogy a válságból történő kilábalás elsősorban attól függ, hogy milyen gyorsan válnak hozzáférhetővé a vakcinák, és milyen gyorsan lehet átoltani a lakosságot. Részletes cikkünket itt találod:

Előbb vagy utóbb, de az biztos, hogy véget ér a koronavírus-járvány miatt kibontakozott recesszió, a várható felpattanás pedig jótékony hatással is lehet megtakarításainkra. De, hogy mibe is érdemes fektetni 2021-ben, arról az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. és az Accorde Alapkezelő és Concorde Értékpapír szakértői, illetve a Portfolio Trader befektetési igazgatója beszélt a Pénzcentrumnak részletesen. Ezt a cikkünket itt olvashatod el:

Na persze a várható felívelés ellenére az idei évben is azzal érdemes kalkulálni, hogy a gigahozam csak erős kockázatviselés mellett érhető el. Arról már nem is beszélve, hogy ahhoz, hogy valaki befektetésekben - és passzív jövedelemben - tudjon gondolkodni, ahhoz tőkére is szükség van. És a legtöbbeknek ilyenkor el is megy a kedve a megtakarítástól. Pedig van értelme az építkezésnek: ahogy egy ház téglákból, úgy a vagyon is apróbb darabokból építhető fel.

Kockázat nélkül is építhetsz százmilliós vagyont

Mindig is tudtam, hogy gazdag leszek. Egy pillanatig sem kételkedtem benne. Hogy honnan tudtam? Mert mindig kevesebbet költöttem, mint amennyit megkerestem.

Ha esetleg még nem hallottad volna, ez Warren Buffet egyik legendássá vált gondolata (a sok közül). Nos, követve a fenti gondolatmenetet, ha sikerül megvalósítanunk a világ egyik leggazdagabb emberének útravalóját, már csak egyetlen kérdés marad: mennyi idő kell ahhoz, hogy meggazdagodjunk? És nem véletlenül nem említettük a megtakarítás mértékét, mert

a legapróbb összeg is elég lehet az áhított cél eléréséhez.

Sok kicsi sokra megy - tartja a közismert mondás is, amelyet a különböző megtakarítási célú konstrukciók népszerűsítésénél is előszeretettel vetnek be a reklámszakemberek. És bár a takarékoskodás mantrájára sokan csak legyintenek, a Pénzcentrum alábbi példaszámításai is igazolják a kisebb összegű, de rendszeres spórolás létjogosultságát.

Nagyon nem mindegy, hol tartod a spórolt pénzed. A számlavezetés díja ugyanis bankonként erőteljesen eltérő lehet. Válassz a preferenciáidhoz legjobban illeszkedő konstrukciót a Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorával.

A vagyon építésének ugyanis a hosszú távú tervezés a kulcsa. Ahhoz, hogy anyagi függetlenségünket elérjük, 30-40 évre kell előre gondolkodnunk. Ez idő alatt ráadásul folyamatosan meg kell fognunk a kiadásainkat, diszkrecionális jövedelmünket pedig még jól is kell befektetnünk. A kamatos kamat áldásos hatásait pedig nem győzzük hangsúlyozni. Mutatjuk a két módszert

1. Napi 500 forintról indulva

Megtakarítási modelljeink koncepciója mindkét esetben az volt, hogy pályakezdőként, kisebb összeggel kezdünk el megtakarítani, majd a karrierút előrehaladtával párhuzamosan (mi 10 éves blokkokat vettünk alapul) duplázódik a megspórolt összeg. Ez az első modell esetében így néz ki:

20-29 éves korban napi 500 forintot;

30-39 éves korban napi 1000 forintot;

40-49 éves korban napi 2000 forintot;

50-59 éves korban pedig napi 4000 ezer forintot takarítunk meg.

Ez havi bontásban azt jelenti, hogy a kezdeti, 15 ezer forintról induló megtakarításunk, minden tízedik évfordulóval duplázódik, azaz a 30-as éveinkben 30, a negyvenesekben 60, az ötvenes éveinkben pedig 120 ezer forintot teszünk félre havonta. Éves viszonylatban pedig úgy fest a képlet, hogy az első évtizedben 182 500, a másodikban 365 ezer, a harmadikban 730 ezer, míg a negyedikben 1 millió 460 ezer forint gyűlik össze minden évben.

Ahogy az a fenti infografikánkon is látszik, ha tartjuk magunkat eredeti, igen szigorú elhatározásunkhoz, akkor a 40 éves "futamidő" alatt 27 millió 375 ezer forint jöhet össze képzeletbeli malacperselyünkben. Ebben az esetben természetesen nem szabad megfeledkezni az infláció vasfogáról, így a párnaciha helyett érdemesebb valamilyen hosszú távú megtakarítási konstrukcióban fialtatni a pénzünket.

Gondoltál már a nyugdíjas éveidre? Ne mondj le az anyagi biztonságról! Nézz szét kalkulátorunkban az elérhető nyugdíjbiztosítások vagy önkéntes nyugdíjpénztári konstrukciók között.

Alábbi infografikánkon nagyon jól látszik, hogy még alacsonyabb várható reálhozamokkal kalkulálva is nagyságrendekkel nagyobb összeg landol a zsebünkben 65 évesen, mintha otthon gyűjtögettük volna a készpénzt. Egy megfelelően összeválogatott befektetési portfólióval például - természetesen hosszú távon - ma simán kalkulálhatunk 4 százalékos reálhozammal is, amely 57,5 millió forintos megtakarítást jelentene; de 10 százalékos hozamszinttel akár 230 milliót is kaszálhatunk.

2. Napi 250 forint is elég az induláshoz

Második modellünknél az volt az alapvetés, hogy a fentebb felvázolt stratégia sokak erejét meghaladhatja. Így hasonló koncepcióval, de kevésbé szigorú összegek mellett is elkészítettük példaszámításunkat. Tehát

20-29 éves korban napi 250 forintot;

30-39 éves korban napi 500 forintot;

40-49 éves korban napi 750 forintot;

50-59 éves korban pedig napi 1000 ezer forintot takarítunk meg.

Ez havi bontásban azt jelenti, hogy a kezdeti, 7,5 ezer forintról induló megtakarításunk, minden tízedik évfordulóval ugyanennyivel növekszik; azaz a 30-as éveinkben 15, a negyvenesekben 22,5, az ötvenes éveinkben pedig 30 ezer forintot teszünk félre havonta. Éves viszonylatban pedig úgy fest a képlet, hogy az első évtizedben 91 250, a másodikban 182 500 ezer, a harmadikban 273 750 ezer, míg a negyedikben 365 ezer forint gyűlik össze minden évben.

Ahogy az a fenti infografikánkon is látszik, a 40 éves "futamidő" alatt 9 millió 125 ezer forint jöhet össze képzeletbeli befőttes üvegünkben. Persze itt sem szabad megfeledkezni az inflációról, így az otthoni széf helyett ezúttal is érdemesebb valamilyen hosszú távú megtakarítási konstrukcióban hízlalni a megspórolt összeget. Nos, mint az alább látható, 4 százalékos reálhozam mellett 21,4 millió forinttal mehetnénk nyugdíjba 65 évesen, míg 10 százalékos hozamszinttel akár 99,9 milliót is zsebre vághatnánk.

Címlapkép: Getty Images