Fontos változás az ATM-eknél: ne lepődj meg, erről mindenképp tudnod kell

Tarolnak a készpénzbefizető ATM-ek - a legtöbb bank már bevezette ezt a szolgáltatást, amelyik még nem, az pedig folyamatosan cseréli le régi ATM-eit korszerűbb készülékekre. Bár az újgenerációs ATM-ek néha problémát okozhatnak az ügyfeleknek, ahogy azt nemrég láttuk, az ATM-es készpénzbefizetés lehetősége mindenképpen egy pozitív lépés. Banki körképünkből kiderül, hogy az idén már 6 hónap alatt sokkal több pénzt fizettek be az ügyfelek ATM-en keresztül, mint tavaly egész évben. Bankonként mutatjuk azt is, hogy pontosan mennyi ilyen ATM áll rendelkezésre. És mivel a befizető ATM-ek folyamatosan jelennek meg, túlzás nélkül nevezhetjük az idei évet a befizető ATM-ek évének - legalábbis ami a pénzforgalom növekedési ütemét illeti.

A magyarok vásárlási szokása egyre inkább tolódik el a digitális megoldások felé, ezzel párhuzamosan a készpénzhasználat fokozatosan háttérbe szorul. Ezzel párhuzamosan azt tapasztalhatjuk, hogy a banki automatákon egyre gyakrabban jelenik meg a befizetéses funkció: azaz már nemcsak pénzt felvenni tudunk az ATM-ből, hanem befizetni is.

A tendencia viszonylag újszerű (bár van olyan bank, aki már 8 éve üzemeltet ilyen ATM-et), de a fejlődés gyors és folyamatos. A pontos áttekintés kedvéért a Pénzcentrum megkereste a bankokat, hogy nyilatkozzanak, az összes ATM-ük közül mennyi alkalmas befizetésre. Ahol a bank külön nem tért ki rá, hogy a borítékos, vagy az azonnali jóváírásos ATM-ekből mennyi van nekik, ott a készpénzbefizető ATM gyűjtőfogalom mindkettőt takarhatja.

Előfordulhat, hogy nemcsak a készpénzfelvételt, de a készpénzbefizetést is sarcolja a bank - noha a számlán tartott pénz nekik is sokkal kedvezőbb, mintha készpénzben tartanánk az összeget. Megkérdeztük a bankokat, hogy náluk van-e díja az ATM-es készpénzbefizetésnek. Alább olvashatók a bankok nekünk adott válaszai.

Budapest Bank

A Budapest Bank mindössze annyit árult el, hogy jelenleg 123 darab ATM-ük van, és elmondásuk szerint fokozatosan tervezik a befizető automaták létesítését. Így bár jelenleg még nincs ilyen automata, látható, hogy azok a bankok is tervezik ezt bevezetni, akik eddig nem tették.

CIB

A CIB-nek 125 darab ATM-e van összesen, ezek közül 69-nél lehetséges a borítékos vagy az azonnali jóváírású készpénzbefizetés. Az idei évben további 21 azonnali készpénzbefizetésre alkalmas automata lesz elérhető a bank hálózatában, 2020-tól pedig továbbiak követik majd ezeket a bank válasza szerint.

A bank elmondása szerint a borítékos készpénzbefizetés régóta elérhetők, ezt a szolgáltatást az ügyfelek nagyszámban használják. Az azonnali jóváírású befizető ATM-et a bank csak idén június közepében vezette be, a céljuk az volt, hogy az alacsony összegű befizetések legalább 50 százaléka ezen a csatornán történjen. Elmondásuk szerint ezt a célt közvetlenül a bevezetést követően elérték, nagy terhet véve le ezzel a pénztárosok válláról.

A készpénzbefizetés 2019. december 31-ig ingyenes, de az akció meghosszabbítását fontolgatja a bank. A nem akciós díj egyébként lakossági ügyfeleknek 0,2 százalék + 30 forint lesz minden tranzakció után.

A borítékos befizetésnél egyszerre legfeljebb 50 darab borítékot tudnak befizetni az ATM által kiadott borítékba helyezve, ez maximum 1 millió forint lehet egy tranzakcióval. Az azonnali jóváírású ATM-eknél ez a korlát 200 darab bankjegyig terjed ki, a maximum befizethető összeg pedig 3 599 000 forint.

Erste

Az Erste több mint 400 ATM-et üzemeltet országszerte, elmondásuk szerint ők is bővítik az automatikus készpénzbefizetési szolgáltatás elérhetőségét, így ma több mint 100 ATM-nél végezhetik el az ügyfelek a befizetéseket. A bank elmondása szerint a befizetés náluk is akciósan díjmentesen, amennyiben azonban kifut az akció, akkor a befizetésnek díja lesz. A befizetési limittel kapcsolatos kérdésünkre az Erste azt mondta, egyszerre 50 bankjegyet lehet az ATM-be helyezni.

K&H

A banknak országszerte 472 darab ATM-e van, ebből 216 befizetésre is alkalmas. A bankfiókok mindegyikében van készpénzbefizetésre is alkalmas ATM, de néhány bankfiókon kívüli ATM-nél is elérhető ez a szolgáltatás. Ez alapján tehát főleg azok számára lehetséges az ATM-es készpénzbefizetés, akik amúgy is ezzel a céllal mennek bankfiókba. Kérdésünkre válaszul a bank elárulta, hogy folyamatosan vizsgálják az új ATM lehetőségeket az ügyfelek visszajelzését követően.

A K&H-nál egyébként 2019. június 30-ig közel 3,2 millió darab ilyen tranzakcióra került sor - ez nem összeg, hanem darab! Egy tranzakcióval legfeljebb 200 darab bankjegyet lehet befizetni, azaz 4 millió forintot, de a tranzakciók száma nincsen korlátozva. A díjat - akárcsak a többi bank -, a K&H is 2019. december 31-ig tartó akciója keretében elengedi.

MKB

Az MKB Bank összesen 67 darab ATM-et üzemeltet az országban, ezek közül jelenleg egyik sem alkalmas készpénzbefizetésre. Az MKB-tól is megkérdeztük, hogy terve-e befizető ATM-eket létesíteni, amire a bank azt írta válaszul, hogy kiemelt céljuk a folyamatok digitalizálása, így a készpénzbefizetést is szeretnék a fióknyitvatartástól független online folyamattal kiegészíteni. Ezt mi egy igenként értelmezzük.

OTP

Az OTP-nek egészen elképesztően sok, közel 2000 ATM-je van országszerte, amelyekből 222 készpénz befizetésre is alkalmas - ráadásul ezek mind azonnal jóváírják a befizetést. A bank válaszában leírta, hogy további "okos ATM-ek" beüzemelését tervezik. A közelmúltban jelentek meg az érintőképernyős ATM-ek is, amelyeknél gyakori probléma volt, hogy az ügyfelek kártyáját elnyelte - bár a bank szerint helyes használat mellett ez nem történik meg. Ezeknél az automatáknál egyébként nincs szükség arra, hogy bedugják a kártyát, elég csak odaérinteni azt.

Az OTP ügyfelei 2019 első hat hónapjában eddig több mint 235 milliárd forintot fizettek be ilyen ATM-eken keresztül, ez dupla annyi, mint 2018 első félévében - a tendencia tehát erősen növekszik. A bank pozitív tendenciaként említi meg, hogy emiatt egyre kevesebben választják a bankfiókos befizetést.

A befizetés összértéke maximum 3,6 millió forint lehet, egyszerre legfeljebb 200 darab címletből. A magánszemélyeknek a befizetés díjmentes, a vállalati ügyfeleknek pedig a fióki befizetés díjának a felébe kerül.

Takarék

A Takarék Csoportnak is egészen sok, 991 darab ATM-e van, ebből viszont mindössze az az 1 (egy) darab alkalmas azonnali készpénzbefizetésre (persze ez pont eggyel több, mint több más banknál). Van azonban 78 befizető ATM-ük, ahol a borítékos megoldással lehet készpénz befizetni - ebben az esetben a tranzakciót követő napon íródik jóvá az összeg a számlán.

Nem meglepő, a Takarék folyamatosan cseréli az ATM-eket a "legkorszerűbb készülékekre", így vélhetően hamarosan náluk sem egyedül fog árválkodni az az egy azonnali befizető automata. A növekedés náluk is gigászi: tavaly egész évben 93,2 millió forint fizettek be az ügyfelek ATM-en keresztül, idén ez csak az első félévben 738 millió forint volt. A szolgáltatás jelenleg díjmentes, egyszerre viszont csak 40 darab bankjegyet lehet befizetni.

UniCredit

Az UniCredit 191 ATM-et üzemeltet, amelyek közül 83-at készpénzbefizetésre is használhatnak az ügyfelek. A bank már több mint nyolc éve bevezette a szolgáltatást, és bár konkrét számokat nem írnak, válaszukban annyit elárultak, hogy az ügyfelek 2018-ban "sok tízmillárd" forintnyi készpénzt helyeztek el az ATM-ekben. Egy tranzakcióval maximum 50 darab címlet helyezhető be, a befizetés díjmentes.