A hazai bankváltások megkönnyítése érdekében felmerült a bankszámlaszám-hordozhatóság ötlete a parlamentben.
Hirtelen elolvadt a lendület a magyar tőzsdén: megütötték az OTP-t, milliárdos AI-üzlet robbant
Gyorsan elfogyott a nyitás utáni lendület a magyar tőzsdén, a BUX kedd délelőtt mínuszba fordult, miközben a vezető európai részvényindexek szerény emelkedést mutattak. Az amerikai piacok hétfői esését Ázsiában is többnyire gyengülés követte. A vállalati hírek közül a Samsung egymilliárd dolláros, mesterségesintelligencia-infrastruktúrát célzó befektetése és a PepsiCo újabb áremelései kerültek a figyelem középpontjába.
A BUX a nyitást követő 0,2 százalékos emelkedés után kedd délelőttre 0,3 százalékos mínuszba csúszott. A magyar részvényindex hétfőn 1,4 százalékot esett, elsősorban az OTP gyengülése miatt. Ezzel szemben Európa vezető piacain a nyitás után mérsékelt optimizmus látszott, a német DAX, a francia CAC és a brit FTSE 100 egyaránt 0,2 százalékkal került feljebb.
Amerikában és Ázsiában az eladók domináltak
A vezető amerikai részvényindexek hétfőn veszítettek értékükből. A Dow Jones 0,7, az S&P 500 0,8, a Nasdaq pedig 1,1 százalékos mínuszban zárt. A kedd kora reggeli határidős jegyzések további enyhe gyengülést vetítettek előre, a Dow Jones határidős indexe 0,11, az S&P 500-é 0,16, a Nasdaqé 0,36 százalékos mínuszban állt.
Ázsiában is jellemzően esés mutatkozott a reggeli adatok szerint. A japán Nikkei 225 1,11, a Topix 1,67 százalékkal gyengült. Dél-Koreában a Kospi 0,4, a Kosdaq 0,78 százalékot veszített értékéből, míg a hongkongi Hang Seng 0,57, a kínai CSI 300 pedig 0,29 százalékkal került lejjebb. Az ausztrál S&P/ASX 200 ugyanakkor 0,1 százalékos emelkedéssel kilógott a sorból.
A Samsung Electronics részvénye a befektetési bejelentés napján 2,1 százalékkal emelkedett Szöulban. A PepsiCo papírja a legutóbbi jegyzések szerint 128 dollár körül forgott, ami az év elejéhez képest mintegy 11 százalékos visszaesést jelentett.
A hazai piac az utóbbi napok gyengülése ellenére éves összevetésben továbbra is erős teljesítményt mutatott. A reggeli összesítés alapján a BUX idei emelkedése 34,3 százalék volt. A vezető magyar részvények közül a Mol 77,9 százalékos drágulással állt az élen, míg az OTP 25,6 százalékos emelkedéssel a sor végén szerepelt.
Egymilliárd dollárral száll be a Samsung az AI-infrastruktúrába
A Samsung Electronics és öt leányvállalata összesen egymilliárd dollárt fektet a KKR által alapított Helix Digital Infrastructure vállalatba. Az összeg felét a Samsung Electronics biztosítja, a fennmaradó részt a Samsung C&T, a Samsung SDS, a Samsung SDI, valamint a csoport két biztosítója adja össze.
A júniusban indult Helix a mesterséges intelligencia terjedéséhez szükséges infrastruktúrát fejleszti. Tevékenysége a nagy kapacitású, rugalmasan bővíthető adatközpontok mellett az energiatermelésre, a villamosenergia-hálózatokra és az optikai gerinchálózatokra is kiterjed. A vállalatot az Amazon Web Services korábbi vezérigazgatója, Adam Selipsky vezeti, alapító befektetői között pedig az Nvidia, a kuvaiti állami vagyonalap és az amerikai Vistra energiavállalat is megtalálható.
A Samsung a félvezetőgyártástól a hűtési rendszereken és az adatközpont-építésen át az akkumulátorokig több területen kapcsolódhat a fejlesztésekhez. Az új befektetés a Helix számára korábban vállalt, több mint tízmilliárd dolláros tőkén felül érkezik.
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Aggasztják az elemzőket a PepsiCo újabb áremelései
A PepsiCo az idei árcsökkentések után ismét emeli egyes termékei, köztük chipsek és üdítőitalok árát. A Doritos és a Ruffles esetében néhány százalékos drágítást jelentett be, amit az inflációval indokolt. A vállalat szerint az új árak így is elmaradnak az idei árcsökkentések előtti szinttől.
A stratégia elemzői aggodalmakat váltott ki. A Deutsche Bank hétfőn tartásra rontotta a részvény ajánlását, célárát pedig 155-ről 138 dollárra csökkentette. A TD Cowen az idei és a jövő évi eredményvárakozásait is visszavágta, miközben célárát 145-ről 133 dollárra mérsékelte.
Az elemzők szerint a magasabb üzemanyag-, alapanyag- és csomagolási költségek részben indokolják az áremelést, ugyanakkor figyelmeztető jel, hogy a korábbi árcsökkentések sem javították az értékesítési mutatókat. A PepsiCo költségszerkezetét erősebb növekedéshez igazította, miközben a fogyasztói kereslet tartósan gyengébbnek bizonyult.
A versenyt a kisebb márkák és az üzletláncok saját márkás termékei is fokozzák. Emellett az étvágyat csökkentő GLP-1-típusú gyógyszerek terjedése és az amerikai élelmiszertámogatási program esetleges megszorítása is visszafoghatja a nassolnivalók keresletét. A befektetők azt is figyelik, hogy a PepsiCo-ban kétszázalékos részesedéssel rendelkező Elliott Investment Management erőteljesebben sürget-e vállalati változásokat.
Inflációs és munkaerőpiaci adatokra várnak a befektetők
A keddi európai adatközlések közül a szeptemberi spanyol infláció, valamint az euróövezet fogyasztói bizalmi és gazdasági hangulatmutatói lehetnek fontosak. A spanyol adat előzetes támpontot adhat a pénteken érkező euróövezeti inflációhoz.
Az Egyesült Államokban a júliusi lakásáradatok mellett az augusztusi JOLTS-jelentés kerül a figyelem középpontjába. Utóbbi a betöltetlen álláshelyek és az önkéntes felmondások alakulásán keresztül segít megítélni a munkaerőpiac állapotát.
A vállalati hírek közül az Nvidia rekordösszegű részvény-visszavásárlása és az OTP oroszországi stratégiájának felülvizsgálata került a figyelem középpontjába.
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