2026. június 9. kedd Félix
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2022. november 28.Cégtábla a Magyar Államkincstár (MÁK) irodaháza bejáratánál a fõváros XI. kerületében, a Bartók Béla úton, ahol a Budapesti és Pest-megyei igazgatóság Állampénztári Iroda Kirendeltsége, Állampénztári
Megtakarítás

Fontos döntést hozott az adósságkezelő: érzékeny változás jön a lakossági megtakarításoknál

Pénzcentrum
2026. június 9. 16:22

Az Államadósság Kezelő Központ újabb kamatcsökkentést hajt végre a lakossági állampapíroknál. A június 12-től elérhető új sorozatok kamatai egységesen 0,5 százalékponttal alacsonyabbak lesznek, amit az állampapírpiacon tapasztalható hozamcsökkenéssel indokolt az intézmény.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) újabb módosítást hajt végre a lakossági állampapírok kondícióiban. A szervezet bejelentette, hogy június 12-én lezárja a jelenleg forgalomban lévő fix kamatozású lakossági állampapír-sorozatokat, valamint a Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) most futó sorozatait, és alacsonyabb kamatozású konstrukciókat indít helyettük.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lépést az indokolja, hogy az elmúlt időszakban tovább csökkentek az állampapírpiaci hozamok, ami az állam finanszírozási költségeit is mérsékelte. Az ÁKK szerint a lakossági termékek kamatozásának felülvizsgálata hozzájárul az adósságkezelési költségek csökkentéséhez, miközben a lakossági piac stabilitása is fennmarad.

Kapcsolódó cikkeink:
  • Az új Fix Magyar Állampapír kamata évi 6 százalék lesz, ami 6,13 százalékos egységesített értékpapírhozamot jelent.
  • A Magyar Állampapír Plusz továbbra is sávosan emelkedő kamatozású marad, azonban az új sorozatban a kamatok 5,5 és 6,5 százalék között alakulnak majd, az EHM pedig 5,99 százalék lesz.
  • A nyomdai MÁP Plusz esetében szintén csökken a kamat, az új konstrukció 4,5 és 5,75 százalék közötti sávban kamatozik, 5,23 százalékos EHM mellett.
  • Az egyéves és kétéves Kincstári Takarékjegyek kamata szintén mérséklődik. A KTJ-I esetében az éves kamat 4,5 százalékra csökken, míg a KTJ-II kamata 5 százalék lesz.
  • Változik a Bónusz Magyar Állampapír konstrukciója is. Az új sorozat kamatprémiuma 0,25 százalékra mérséklődik, amely a futamidő utolsó két évében 0,5 százalékra emelkedik. Az első kamatperiódusban a papír éves kamata 5,87 százalék lesz.

Az ÁKK hangsúlyozta, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a pénz- és tőkepiaci folyamatokat, valamint az államadósság finanszírozásának költségeit. Ennek megfelelően szükség esetén tovább módosíthatja a lakossági állampapírok feltételeit annak érdekében, hogy az állam finanszírozása stabil és költséghatékony maradjon.

A kamatcsökkentés ugyanakkor azt is jelenti, hogy az újonnan befektető lakossági ügyfelek az eddigieknél alacsonyabb hozamokkal számolhatnak. A változások jól illeszkednek a csökkenő inflációs és kamatkörnyezethez, amely az elmúlt hónapokban a hazai állampapírpiacon is egyre markánsabban megjelent.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA 
#befektetés #kamat #megtakarítás #állampapír #államadósság #ákk #hozam #lakosság #kamatcsökkentés #lakossági pénzügyek #állampapír hozamok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:43
16:33
16:22
16:15
16:00
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 8. 16:53
Megvan, honnan jöhet az első százmilliárdos spórolás a Tisza-kormánynak  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Bankmonitor  |  2026. június 9. 12:10
Három bank is nemet mondott neki, mégis saját otthona lett
Miért utasíthat el a bank akkor is, ha van munkád és rendszeres jövedelmed? Józsi története megmutat...
MEDIA1  |  2026. június 9. 10:31
Összefogtak a magyarországi tévék, elindult a Hazaiban Hirdetünk kampány
A Hazaiban Hirdetünk kampány arra hívja fel a figyelmet, hogy a reklámpénzek jelentős része ma globá...
Holdblog  |  2026. június 9. 10:15
Magyarország tartott ki legjobban a tömegközlekedés mellett, míg a régió autóba ült
Az elmúlt két évtizedben a BB tengely lakossága egyre kevésbé használja a buszt és a vonatot, a szem...
iO Charts  |  2026. június 8. 14:01
Palantir részvény: az AI forradalom nyertese 2026-ban?
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? A Palantir részvény az elmúlt öt évben +460%-ot emelkedett, de az...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 9.
Tízezrek álma ez a munkahely Magyarországon: akár milliós fizetést is bezsebelhetünk és a prémium sem semmi
2026. június 8.
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
2026. június 9.
Hiába a szuper olcsó árcédula: durva titkot rejtenek a kínaiak slágerautói - ennek egy tulaj sem fog örülni
2026. június 9.
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
2026. június 9.
Ezek most a magyarok kedvenc autói: letarolta a hazai piacot az új slágermodell, csúnyán visszaesett a Suzuki
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 9. kedd
Félix
24. hét
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Végre bevezették az új fizetési rendszert Magyarországon: ezentúl egyetlen fillért sem kell fizetni ezekért az utalásokért
2
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 május: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán májusban
3
3 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 április: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán áprilisban
4
2 hónapja
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
5
2 hete
Mennyi pénzt illik adni esküvőre 2026-ban? Ezt írja elő az esküvői etikett
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szabad felhasználású jelzáloghitel
lényege, hogy tehermentes ingatlanra kedvező kamatfeltételekkel vehetünk fel kölcsönt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 9. 16:00
Hiába a szuper olcsó árcédula: durva titkot rejtenek a kínaiak slágerautói - ennek egy tulaj sem fog örülni
Pénzcentrum  |  2026. június 9. 14:32
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Agrárszektor  |  2026. június 9. 15:29
Hektáronként 60 ezret kaphat most sok gazda: mutatjuk, kinek jár a pénz