Fontos döntést hozott az adósságkezelő: érzékeny változás jön a lakossági megtakarításoknál

Az Államadósság Kezelő Központ újabb kamatcsökkentést hajt végre a lakossági állampapíroknál. A június 12-től elérhető új sorozatok kamatai egységesen 0,5 százalékponttal alacsonyabbak lesznek, amit az állampapírpiacon tapasztalható hozamcsökkenéssel indokolt az intézmény.

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) újabb módosítást hajt végre a lakossági állampapírok kondícióiban. A szervezet bejelentette, hogy június 12-én lezárja a jelenleg forgalomban lévő fix kamatozású lakossági állampapír-sorozatokat, valamint a Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) most futó sorozatait, és alacsonyabb kamatozású konstrukciókat indít helyettük.

A lépést az indokolja, hogy az elmúlt időszakban tovább csökkentek az állampapírpiaci hozamok, ami az állam finanszírozási költségeit is mérsékelte. Az ÁKK szerint a lakossági termékek kamatozásának felülvizsgálata hozzájárul az adósságkezelési költségek csökkentéséhez, miközben a lakossági piac stabilitása is fennmarad.

Az új Fix Magyar Állampapír kamata évi 6 százalék lesz, ami 6,13 százalékos egységesített értékpapírhozamot jelent.

A Magyar Állampapír Plusz továbbra is sávosan emelkedő kamatozású marad, azonban az új sorozatban a kamatok 5,5 és 6,5 százalék között alakulnak majd, az EHM pedig 5,99 százalék lesz.

A nyomdai MÁP Plusz esetében szintén csökken a kamat, az új konstrukció 4,5 és 5,75 százalék közötti sávban kamatozik, 5,23 százalékos EHM mellett.

Az egyéves és kétéves Kincstári Takarékjegyek kamata szintén mérséklődik. A KTJ-I esetében az éves kamat 4,5 százalékra csökken, míg a KTJ-II kamata 5 százalék lesz.

Változik a Bónusz Magyar Állampapír konstrukciója is. Az új sorozat kamatprémiuma 0,25 százalékra mérséklődik, amely a futamidő utolsó két évében 0,5 százalékra emelkedik. Az első kamatperiódusban a papír éves kamata 5,87 százalék lesz.

Az ÁKK hangsúlyozta, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a pénz- és tőkepiaci folyamatokat, valamint az államadósság finanszírozásának költségeit. Ennek megfelelően szükség esetén tovább módosíthatja a lakossági állampapírok feltételeit annak érdekében, hogy az állam finanszírozása stabil és költséghatékony maradjon.

A kamatcsökkentés ugyanakkor azt is jelenti, hogy az újonnan befektető lakossági ügyfelek az eddigieknél alacsonyabb hozamokkal számolhatnak. A változások jól illeszkednek a csökkenő inflációs és kamatkörnyezethez, amely az elmúlt hónapokban a hazai állampapírpiacon is egyre markánsabban megjelent.

Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA