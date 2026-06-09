Hivatalos, bosszantó adónemet töröltek el Magyarországon: rengetegen lélegezhetnek fel

Hivatalosan is eltörölték a tavaly tavasszal bevezetett, a köznyelvben csak dísznövényadóként emlegetett marketing- és innovációs hozzájárulást. A hétfő éjszakai Magyar Közlönyben megjelent agrárminiszteri rendelet nemcsak megszünteti az adminisztrációs terhekkel járó kötelezettséget, hanem elrendeli a 2026-ra vonatkozó, már befizetett összegek visszatérítését is.

A 2024 áprilisában elfogadott intézkedés nagyjából ötvenezer adózót érintett. A fizetésre kötelezettek köre rendkívül szélesnek bizonyult, hiszen a kertészeteken, tájépítészeken és parképítőkön túl többek között a növénykölcsönzőknek, a sportpályáknak és a temetőknek is fizetniük kellett. Az adó eltörlését a 444 szúrta ki a Magyar Közlönyben.

A kötelező hozzájárulás összege évi 8 millió forintos árbevétel alatt 5000 forint, valamint telephelyenként további 5000 forint volt, míg az e feletti sávban 10 000 forintos fizetési kötelezettség keletkezett. Bár a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének utalandó összeg pénzügyileg elenyésző volt, a hozzá kapcsolódó adminisztráció jóval nagyobb terhet jelentett a vállalkozásoknak, mint maga a kiadás.

A rendszer ráadásul a gyakorlatban sem igazolta a létjogosultságát.

A kötelező befizetésekből 2024 és 2025 májusa között mindössze 21,8 millió forint bevétele származott a szakmaközi szervezetnek.

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Ebből a beszámolók szerint csupán 3,4 millió forintot használtak fel, amelynek jelentős része, mintegy 2,1 millió forint a működési költségekre ment el. A tényleges célra, vagyis marketingre alig 400 ezer forint jutott, ami nagyjából megegyezett a téves befizetések miatt visszautalt összegekkel. A friss jogszabály hatályba lépésével ennek a bürokratikus, érdemi eredményt nem hozó rendszernek végleg vége szakad.