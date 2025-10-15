Ideje bankot váltani: újra itt vannak az ingyenes bankszámlák, rengeteget spórolhatsz - OTP, Erste, CIB, UniCredit, Raiffeisen díj nélküli számlacsomagok

Október végétől két új, ingyenes számlacsomagot vezet be az OTP Bank, amelyekkel elsősorban új ügyfeleket és fiatal felnőtteket céloznak meg. Az OTP Top és OTP Go konstrukciók számos kedvezményt kínálnak, akár teljes díjmentességet is, ha teljesülnek a feltételek. Cikkünkben bemutatjuk az új csomagok részleteit, a hozzájuk tartozó feltételeket, valamint összehasonlítjuk azokat más bankok ingyenes ajánlataival is – segítve ezzel a tudatos számlaválasztást és a spórolási lehetőségek kiaknázását. Egy ügyfél akár több tízezer forintot is megtakaríthat éves szinten, ha a számára lginkább ideális konstrukciót választja, ezért akár megérheti bankot is váltani!

Október 27-től kettő új számlacsomag lesz elérhető az OTP Banknál. Az OTP Top megfelelő választás lehet bankváltás esetén, míg az OTP Go a fiatal felnőtteket célozza meg - hívja fel a figyelmet a Bankmonitor. Az alábbiakbanösszeszedtük a két konstrukció részleteit, illetve körkép jelleggel bemutatjuk a többi hazai nagybank kínálatában elérhető, hasonlóan kedvezményes, adott esetben teljesen ingyenes számlacsomagokat is.

OTP Top – új ügyfeleknek

Az egyik ingyenes számlacsomag a bankváltókat célozza meg. Ha az ügyfélnek nem volt OTP számlája a bankszámlanyitást megelőző 3 hónapban, akkor a számlavezetési díjon felül a bankkártya is ingyenes lesz. Emellett pedig havi 400 000 forint értékig díjmentesen utalhatunk, és a csoportos beszedések is 60 000 forintig ingyenesek.

Milyen feltételekkel lehet ezt a számlát igénybe venni? A már említett feltételen kívül (a számlanyitást megelőző 3 hónapban nem volt OTP számla), még havi 150 000 forint jóváírás is szükséges a számlára.

Mi történik az ingyenes év után? A bank a tranzakciótörténet alapján kiszámolja, hogy az OTP Top vagy az OTP Standard csomag a megfelelőbb nekünk. Ha sokat utalunk, akkor maradunk az OTP Top csomagban, amelyben havi 1 499 forintért 400 000 forintig utalhatunk ingyenesen. Ha pedig kevesebbet, akkor a havi 449 Ft havidíjú OTP Standard csomagba kerülünk, amelyben a havi utalási limitünk 100 000 forint lesz.

OTP Go – A junior számla után

Az OTP Bank másik ingyenes számlacsomagja 18 és 28 év közötti fiataloknak szól. Nekik a Top-hoz hasonlóan ingyenes a számlavezetés és első évben a kártyahasználat is, illetve havi 100 000 forintig ingyenesen is utalhatunk. A számlavezetés az az ügyfél 28-ik szülinapjáig ingyenes lesz, a kártyahasználat viszont csak évi 1 200 000 forint fölötti kártyás költés esetében lesz díjmentes.

Egyéb változások az OTP Bank meglévő számlacsomagjainál A két új bankszámla mellett más változás is van a bank ügyfeleinek számára. Aki a Bázis L vagy M számlacsomagba tartozik, automatikusan az új OTP Top csomagba kerül át, így alacsonyabb havidíj mellett lesz jogosult több kedvezményre. A Bázis S és Bázis csomagba tartozó ügyfelek pedig az OTP Standard csomagba kerülnek át, feltéve ha be van kapcsolva a havi 100 000 forint online utalási kedvezmény.

Nem csak az OTP Banknál van ingyenes bankszámla

Számlaváltásban gondolkozóknak jó hír, hogy több ajánlat is van jelenleg, amellyel ingyenessé tehetjük a bankolást. Az Erste Bank Privilégium 2.0 Partner számlacsomagja 3 évig ingyenes, amibe beleértendő a számlavezetés, a kártyakibocsátás és használat, illetve az utalás is, és ezen felül még a számlanyitáskor 30 000 forint jóváírásra is jogosultak lehetünk. A számlacsomag igénylésének feltétele, hogy havonta minimum 225 000 forint érkezzen a számlára.

A CIB Banknak kettő ingyenes csomagja van: az ECO és az ECO Plusz. Amint nevük is sugallja hasonló a kettő csomag: ingyenes számlavezetést és kártyahasználatot biztosítanak, illetve az online utalás is díjmentes. Az ingyenesség az ECO esetében 2 évig, míg a Plusz esetében 5 évig tart. A feltételek között azonban vannak eltérések: míg az ECO számla havi 193 382 forint jóváírást igényel, addig az ECO Plusz havi 450 000 forintot. Ezen felül az ECO számla egy 30 000 forintos jóváírással is csábítja a leendő ügyfeleket.

Ingyenes lakossági bankszámla csomagok Magyarországon 2025 októberében (Forrás: Bankmonitor - számlacsomag kalkulátor

A UniCredit Bank Partner Aktív Nulla esetében a számlavezetés 2 évig ingyenes, míg a kártyahasználat az első év után 5 197 forintba kerül az ügyfélnek. Ahogyan az előbbi számláknál, úgy itt is ingyenes az utalás, és számlanyitáskor 30 000 forint jóváírásra is szert tehetünk.

A Raiffeisen Bank Premium Banking számlája az előbbi ajánlatokkal ellentétben időkorlát nélkül biztosít ingyenességet, ha a feltételeket teljesítjük. A csomaghoz elvárás havi 400 000 forint egyösszegű jóváírás, a kártyahasználat pedig az első év után akkor lesz díjmentes, ha a díjszámítást megelőző évben legalább 1 500 000 értékű kártyás vásárlásunk volt. A csomag ingyenes számlavezetést és utalást biztosít, illetve új ügyfelek számára 30 000 forint jóváírás is elérhető.

Összegzés

Bankszámlát váltani nehéz, de ha rávesszük magunkat, akkor akár tízezreket is spórolhatunk évente. "Az OTP új, ingyenes számlacsomagjai jó lehetőséget nyújtanak azoknak, akik eddig halogatták a számlaváltást" - hívja fel a figyelmet a Bankmonitor, de mint azt körképünk is igazolja, lehet jó konstrukciókat találni a legtöbb hazai nagybank kínálatában is. Fő a tudatosság!