Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
Megtakarítás

Rengeteg háztartásban élesedett ez a vészterv: nagyon sok múlhat azon, hogy te is meglépted-e

Pénzcentrum

2025. szeptember 25. 09:57
Megtakarítás

Rengeteg háztartásban élesedett ez a vészterv: nagyon sok múlhat azon, hogy te is meglépted-e

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 09:57

Az Európai Központi Bank (EKB) új tanulmánya szerint az európai háztartásoknak érdemes készpénztartalékot tartaniuk otthon, mivel a bankjegyek létfontosságú biztonsági tartalékot jelentenek a digitális rendszerek meghibásodása esetén - jelentette a Portfolio.

Az EKB szerdán közzétett dokumentuma azt javasolja, hogy több európai ország is kövesse Hollandia, Ausztria és Finnország példáját, ahol személyenként 70-100 euró készpénz tartalékolását ajánlják a lakosságnak.

A tanulmány az Európai Bizottság idei felhívásához kapcsolódik, amely arra ösztönözte a polgárokat, hogy elegendő készpénzt, élelmiszert, vizet és gyógyszert halmozzanak fel a szolgáltatások 72 órás kiesésének átvészeléséhez. Az ukrajnai háború, a Covid-19 járvány és a természeti katasztrófák egyaránt rávilágítottak Európa sebezhetőségére.

"A készpénz a nemzeti válságfelkészültség kritikus eleme" - hangsúlyozták az EKB szakértői, hozzátéve, hogy a fizikai valuta "nemcsak az egyéni szükségleteket szolgálja, hanem hozzájárul a szélesebb rendszer ellenállóképességéhez is."

A jelentés rámutat egy érdekes paradoxonra: bár a készpénz egyre kevésbé van jelen a mindennapi fizetésekben, iránta való kereslet megugrott, amikor a pénzügyi vagy digitális rendszerekbe vetett bizalom megrendült. Ez a minta jól látható volt a járvány idején és más események során is, például az idei spanyolországi és portugáliai áramkimaradás alatt.

A világjárvány esetében a készpénzállomány két év alatt 140 milliárd euróval nőtt, szemben a válság előtti évi 55 milliárd eurós növekedéssel. Ez a növekedés annak ellenére következett be, hogy a fogyasztók az érintésmentes kártyákra és az online vásárlásra váltottak.

Az áprilisi ibériai áramszünet során, amikor az áramellátás és a távközlés összeomlott a félsziget nagy részén, a kártyaterminálok, az online banki szolgáltatások és a bankautomaták működésképtelenné váltak. Akinek volt készpénze, annak ez maradt az egyetlen működő fizetési eszköze.

Az EKB a bankjegyeket a fizetési rendszer "pótkerekéhez" hasonlítja: nem szükséges minden nap, de nélkülözhetetlen, amikor más infrastruktúra meghibásodik. A jelentés szerint a készpénzrendszereket úgy kell kiépíteni, hogy ellenálljanak a ritka, de szélsőséges sokkoknak.

Egyes országok már alkalmazkodnak ehhez az igényhez. Finnország "zavarálló" bankautomatákon dolgozik, amelyek akkor is képesek készpénzt kiadni, ha a bank alaprendszerei leállnak. Ausztriában, ahol a kereskedelmi bankok csökkentették bankautomata-hálózatukat a vidéki területeken, a központi bank tervezi saját készülékek telepítését a megbízható hozzáférés nélkül maradt településeken.
