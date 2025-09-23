2025. szeptember 23. kedd Tekla
Az OTP Bank Magyarország legnagyobb kereskedelmi bankja, amely Közép- és Kelet-Európában tevékenykedik. A bank 9 országban közel 1500 fiókján keresztül nyújt univerzális pénzügyi szolgáltatásokat több mint 13 millió ügyfél számára.
Ennyi volt, véget vetett az ingyenes készpénzfelvételnek az OTP: rengeteg ügyfél szívhatja a fogát

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 21:03

Az OTP Bank szeptember 19-től díjat számít fel a külföldi kibocsátású bankkártyákkal történő készpénzfelvételért, ami érinti a magyarországi Revolut és Wise ügyfeleket is, akik eddig ingyenesen használhatták az OTP automatáit.

A Revinfo beszámolója szerint az OTP Bank azonnali hatállyal megszüntette a díjmentes készpénzfelvétel lehetőségét a külföldi bankkártyák esetében. A változtatás következtében a Revolut és Wise ügyfelek többé nem tudnak költségmentesen forintot vagy eurót felvenni a pénzintézet automatáiból - írja a Portfolio.

Az új díjszabás értelmében forint készpénzfelvételkor 1999 forintos tranzakciós díjat számít fel a bank, míg euró esetében 4,99 eurót kell fizetni. Ez magasabb, mint az Erste Bank által korábban bevezetett 1200 forintos fix díj hasonló műveletekre.

Az OTP automatáiból egy alkalommal maximum 150 ezer forint, illetve 100 euró vehető fel. A bank tájékoztatása szerint az ATM-ek a tranzakció előtt részletesen kijelzik a felszámítandó költségeket.

Érdemes figyelembe venni, hogy az OTP által felszámított díjakon túl a kártyakibocsátó pénzintézetek is alkalmazhatnak további költségeket. Mind a Revolut, mind a Wise esetében léteznek díjak egy bizonyos havi limit felett vagy meghatározott számú felvételi alkalom után.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A jelenlegi információk alapján Magyarországon az Erste és az OTP automatáinál biztosan fizetniük kell a külföldi szolgáltatók által kibocsátott kártyák tulajdonosainak, míg más hazai bankok ATM-jeinél továbbra is lehetséges a díjmentes készpénzfelvétel.

A változás különösen az euró készpénzfelvételét teszi költségessé, mivel korábban sokan az OTP eurós automatáit használták utazás előtt, ahol akár többször is, teljesen díjmentesen juthattak euróhoz, annak ellenére, hogy egyszerre csak 100 eurót lehetett felvenni.
Címlapkép: Getty Images
