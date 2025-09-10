Ne hagyd ki! Ezek a részvények uralhatják a következő évtizedet

A Freedom24 brókercég szerint az Alcoa, a Spotify és a Johnson & Johnson részvényei ipari stabilitást, technológiai innovációt és egészségügyi szilárdságot ötvöznek, így hosszú távon is vonzó alternatívát kínálnak a diverzifikált portfóliók kialakításához.

A cég szerint ez a három vállalat az, amely hosszú távon is erős növekedést ígér.

1. Alcoa (NYSE: AA): a világ egyik vezető bauxit-, timföld- és alumíniumtermelője

Az ingadozó nyersanyagárak és a kereskedelmi feszültségek ellenére az Alcoa erős eredményekkel zárta 2025 első negyedévét: nettó nyeresége éves összehasonlításban 171%-kal nőtt, elérve az 548 millió dollárt. A vállalat nyereségességének megőrzése a 3%-os bevételcsökkenés és az alacsonyabb szállítási volumenek mellett is jól mutatja a fegyelmezett működést és hatékony költséggazdálkodást. A korrigált EBITDA 26%-kal 855 millió dollárra emelkedett, főként a kiadások szigorú kontrollja és az adósságállomány aktív átalakítása révén.

Az Alcoa stratégiai átalakítása – beleértve a 1,35 milliárd dolláros Ma'aden közös vállalatból való kilépést és az IGNIS-szel kötött új spanyolországi partnerséget – egyértelműen a magasabb profitrátájú, fenntartható eszközökre irányul. Emellett az amerikai importvámokra adott válaszként végrehajtott termelés-áthelyezés is bizonyítja a menedzsment alkalmazkodóképességét a kiszámíthatatlan kereskedelmi környezetben.

1,2 milliárd dolláros készpénztartalékkal és 39%-os saját tőke aránnyal az Alcoa szilárd ipari befektetési lehetőség, különösen azok számára, akik a zöld átállásra és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású alumínium iránti növekvő keresletre kívánnak építeni.

2. Spotify (NYSE: SPOT): a globális hangstreaming piac éllovasa

A Spotify folyamatosan fejlődik: a zenei streamingszolgáltatóból globális hangalapú ökoszisztémává alakul. 2025 első negyedévében a bevétel 21%-kal, 4,5 milliárd dollárra nőtt éves alapon, amit az előfizetések számának bővülése és a hirdetési szegmens – különösen a podcastok – kiemelkedő teljesítménye hajtott.

A vállalat erőteljesen fektet exkluzív podcast-tartalmakba, interaktív mesterséges intelligencia alapú lejátszási listákba és hanghirdetési technológiákba. Ezek az innovációk nemcsak a felhasználói elköteleződést mélyítik, hanem diverzifikálják is a bevételi forrásokat, így a Spotify hosszú távon fenntartható növekedési pályára állhat.

Bár a cég továbbra is jelentős beruházásokat hajt végre, a javuló marzsok és a pozitív szabad cash flow a fenntartható nyereségesség felé mutatnak. A befektetők számára mindez egy technológiai vezérelt, globális növekedési történetet jelent, amely tovább erősíti a Spotify pozícióját olyan versenytársakkal szemben, mint az Apple Music vagy a YouTube.

3. Johnson & Johnson (NYSE: JNJ): a globális egészségügyi piac egyik legnagyobb és legsokoldalúbb szereplője

A Johnson & Johnson továbbra is az egészségügyi szektor alappillére, amit a 2025 első félévében elért stabil eredményei is bizonyítanak. Az egy részvényre jutó nyereség (EPS) mindkét negyedévben 2,77 dollár volt, a teljes éves előrejelzést pedig 93,6 milliárd dollár bevételre és legfeljebb 10,90 dollár EPS-re emelte.

A vállalat 55 milliárd dolláros amerikai beruházási terve, valamint az Intra-Cellular Therapies 15 milliárd dolláros felvásárlása jól mutatja az innováció és a hazai növekedés iránti elkötelezettséget. Ezek a lépések erősítik jelenlétét a neurológia, az onkológia és a MedTech területein – vagyis azokban a szegmensekben, amelyek a jövő bevételeit várhatóan meghatározzák.

A sorozatban immár 63. alkalommal megemelt osztalék, valamint az erős fundamentumok, a diverzifikált portfólió és a növekvő befektetői bizalom együttesen új árfolyam-emelkedést vetítenek előre.

„Legfrissebb befektetési ajánlásaink kiegyensúlyozott megközelítést tükröznek, amely a mai összetett piaci környezetben is az alkalmazkodóképességre és a stabilitásra épít. Legyen szó az Alcoa ipari erejéről, a Spotify innovációs törekvéseiről vagy a Johnson & Johnson stratégiai bővüléséről – mindhárom részvény meggyőző lehetőséget kínál hosszú távú növekedésre és ágazati vezető szerepre” – mondta Radu-Iulian Pădurean, a Freedom24 hálózatfejlesztési vezetője.