Megrohamozták a bankok a magyar emberek pénzét: óriási a versenyfutás, repkednek a milliók

Rekordösszegű kamatbevételek érkeztek a lakossághoz a Prémium Magyar Állampapírok (PMÁP) után, miközben a pénzintézetek intenzív versenybe kezdtek a felszabaduló megtakarításokért. A Debreceni Egyetemmel közös Pénzcentrum kutatásunk azt vizsgálja, hogyan döntenek a magyar háztartások ezekről a bevételekről, illetve milyen szempontokat mérlegelnek, vagy miként élnek a banki ajánlatokkal.

Az elmúlt hónapokban rekordösszegű kamatbevétel érkezett a lakossághoz a Prémium Magyar Állampapírok (PMÁP) után. Ezzel párhuzamosan éles verseny bontakozott ki a pénzintézetek között: számlanyitási akciók, vonzó hozamígéretek és új megtakarítási termékek jelentek meg, hogy a felszabaduló tőkét magukhoz vonzzák.

A Bankmonitor szakértője, Argyelán József szerint a „legagresszívabban"az MBH bank kezdett célozni a PMÁP-kamatokat megkapó potenciális ügyfelekre. A pénzintézetnél van kifejezetten olyan betét, amely a lejáró, visszaváltott állampapírokból származó pénzre fizet magasabb kamatot. Emellett új pénzre (bankon kívülről behozott forrásra) adnak magasabb kamatot. Ez gyakorlatilag az összes banknál szerepel az egyedi betéti ajánlatok között feltételként.

Mint kiderült, 8%-os kamat a legmagasabb, amit találtunk nem kiemelt private ügyfelek számára.

Ilyen kamat érhető el a CIB Banknál, a Gránit Banknál és a K&H Banknál. is. Előbbi esetén elvárás az új ügyfél státusz – nyilván új pénz is -, illetve speciális kiemelt közvetítőn keresztüli számlanyitás. A kamat évi 8%, hat hónapos lekötésre. A Gránit Banknál három hónapos futamidőre érvényes az évi 8% kamat. Itt új pénzt kell lekötni és a lekötéssel megegyező összeget kell elhelyezni a banknál befektetési alapba is. A K&H esetében legalább egy hónapos bankszámlamúlt kell, illetve új forrás lekötése esetén jár a magasabb kamat. A kamat évi 8% 90 napos lekötés esetén.

Arról is érdeklődtünk, hogy jó ötlet-e szétdarabolnia valakinek a megtakarítását. A Bankmonitor szakértője szerint a biztonság, védelem szempontjából mindenképpen előnyös lehet a feldarabolás.

Mint elmondta, ugyanis az OBA bankonként 100 ezer euró összeghatárig nyújt védelem egy esetleges bankcsőd esetén. Illetve lehetnek lekötési összeglimitek is az akciós betéteknél. Az azon felüli lekötésre már nem érvényes az adott egyedi kamat.

Ugyanakkor a több bank, több bankszámlát is jelent, hiszen jellemzően a lekötéshez normál bankszámlát is szükséges vezetni. Így banki díjak is halmozódhatnak. Persze vannak/lehetnek ingyenes számlák is, de arra azért kisebb az esély/lehetőség, hogy minden számlánál teljesítsük a díjmentesség feltételeit (jóváírás, bankkártyás vásárlás…)

Mibe fektetnél?

A Debreceni Egyetemmel közösen indított Pénzcentrum kutatásunk célja feltérképezni, hogyan gondolkodnak a magyar háztartások ezekről a kamatbevételekről. Milyen csatornákon keresztül helyezik el ezeket a pénzeket? Milyen szempontok vezérlik döntéseiket – a biztonság, a rugalmasság, a hozam vagy épp a banki ösztönzők? A felmérés külön figyelmet szentel annak is, hogyan reagáltak a lakossági befektetők a bankok célzott ajánlataira. Hány ügyfél élt azzal a lehetőséggel, hogy új számlát nyisson?

Kutatásunk eredményei minden olyan befektetőnek irányadóak lehetnek, akik tudatosan szeretnék kezelni megtakarításaikat a következő időszakban. Köszönjük, ha szánsz néhány percet a kérdőív kitöltésére.