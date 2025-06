Elképesztő hét a magyar tőzsdén: óriásit kaszált, aki jól mozgatta a pénzét

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a múlt pénteki záráshoz képest 3,40 százalékkal emelkedve 98 560,68 ponton fejezte be a hetet. Az összforgalom heti összevetésben 72 167,915 milliárd forintról 103 907,751 milliárd forintra nőtt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek múlt péntek óta.

A BUX emelkedéssel kezdte a hetet, miután enyhültek a közel-keleti konfliktus eszkalálódása miatti félelmek, kedden pedig 97 304,12 ponttal történelmi csúcsra jutott a részvényindex. Szerdán 98 545,60 ponttal újabb rekord állt be, noha az európai tőzsdék ekkor már gyengébben teljesítettek a kedvezőtlen piaci hangulat miatt.

A visszaesés csütörtökön már a magyar részvénypiacot is elérte, mivel a befektetők továbbra is kivártak a bizonytalan nemzetközi helyzet miatt. A hét utolsó napjára a kockázatkerülést visszafogott vételi hangulat váltotta föl, ennek köszönhetően a BUX a héten harmadjára is zárócsúcsot döntött.

Tőzsdei összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. kiemelte, hogy a héten az OTP-re és a Richterre céláremelés érkezett, a kormány pedig meghosszabbította a kamatstopot, ami becslések szerint 55 milliárd forint költséget okozhat a bankoknak.

Közben megjelent a Waberer's osztalékfizetési rendje, amely szerint június 24-én lehet utoljára osztalékra jogosító részvényt vásárolni, a kifizetések pedig július 3-án kezdődnek. Az OTP és a Magyar Telekom folytatta a sajátrészvény-vásárlást, mindkét kibocsátó a hét valamennyi kereskedési napján vett saját kibocsátású részvényeket - írták.