Itt a friss rendelet: döntöttek, ide kerülnek új ATM-ek a magyar falvakban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ahogy azt már korábban bejelentették, azóta pedig az Országgyűlés is elfogadta, minden 500 fő feletti településen lesz ATM és a készpénzkiadás szabályait is kedvezőbbé válnak a lakosság számára. Csütörtök este a Magyar Közlöny aktuális számában megjelent az erről szóló rendelet is, így hivatalossá vált a törvénymódosítás. A rendelet június 7-től hatályos.

A tegnap megjelent nemzetgazdasági miniszter 16/2025. (V. 29.) NGM rendelete az automata bankjegykiadó gépek 2025-ben kezdődő, gyorsított telepítésével kapcsolatos egyes kérdésekről azt írja, hogy a készpénzhez történő hozzáférés biztosítása kiemelt fontossággal bír a kistelepüléseken. A lakosság számára is átlátható és kiszámítható szolgáltatás biztosítása érdekében szükséges az automata bankjegykiadó gépek telepítésének a települések lakosságszámára is figyelemmel történő telepítés ütemezése. A rendelet rögzíti azt is, hogy a készpénzfeltétel biztosításának feltétele, hogy az igénybe vevők az automata bankjegykiadó gépekhez akadálymentesen, könnyen, biztonságos módon férjenek hozzá, amelyhez a megfelelő helyszín kialakítása és biztosítása a településsel együttműködve megvalósítható. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Továbbá a rendelet szerint az automata bankjegykiadó gép telepítéséhez és működtetéséhez szükséges közvetlen és közvetett feltételek biztosítása nemcsak működési alapfeltétel, hanem kiszolgálási és biztonsági követelmény is. Ezért elrendelték, hogy az ATM-törvény 2. § (1) bekezdése szerint kötelezett szolgáltatók az automata bankjegykiadó géppel történő

készpénzfelvételt a Központi Statisztikai Hivatal 2022. évi népszámlálási adatai alapján 2025. december 31-étől valamennyi 1000 főt meghaladó népességgel rendelkező településen biztosítják,

valamint

valamint 2026. december 31-étől valamennyi 500 főt meghaladó népességgel rendelkező településen biztosítják. Hol lesz a faluban az ATM? A rendelet megjelöli a bankautómata telepítésének helyszíni feltételeit: a települési önkormányzat az ATM-ek telepítésére olyan helyszínt biztosít, amely NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) a lakosság számára jól megközelíthető, közlekedési szempontból frekventált helyen van, lehetőség szerint

a mindennapi ügyintézési helyszínek közelében, és az elérési útvonal nem korlátozott, helyszínen az ATM akadálymentesen elérhető, megfelelően kivilágított, helyszínen az ATM üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra megfelelő módon rendelkezésre áll, ideértve

az elektromos áram és az internetelérés lehetőségét, valamint akadályoztatás nem áll fenn, ideértve azt, hogy

internetelérési akadályoztatás nem áll fenn, helyszínen biztonságosan és stabilan elhelyezhető az ATM, valamint annak működtetése, szervizelése és

készpénzzel való töltése megvalósítható. Ha a települési önkormányzat területén nem biztosítható a feltételeknek megfelelő helyszín, a települési

önkormányzat – a pénzforgalmi szolgáltatóval együttműködve – megvizsgálja az ATM telepítésére alkalmas egyéb helyszíneket - írja a rendelet.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK