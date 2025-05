Minden magyar faluban lesz ATM és 150 ezres ingyenes készpénzfelvétel: ez vár a magyarokra

A készpénzhez és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés az ország teljes területén, lakóhelytől függetlenül, minden magyar ember számára egyenlő feltételek mellett biztosított lesz. Ezt szolgálják az Országgyűlés által elfogadott és a napokban kihirdetett törvénymódosítások, amelyek nemcsak azt rögzítik, hogy minden településen legyen bankjegykiadó automata, hanem azt is biztosítják, hogy a bankautomatákból egyszerre kivehető maximális összeget ne lehessen 150 ezer forintnál alacsonyabb értékhatárban korlátozni.

Az elektronikus fizetési módok terjedése mellett a készpénzhez való hozzáférés továbbra is a magyar lakosság pénzügyi önrendelkezésének egyik alapfeltétele. Az Országgyűlés elfogadta és a napokban kihirdetésre került az a törvénymódosítás, amely előírja, hogy a banki szolgáltatóknak minden magyarországi településre ATM-et kell telepíteni.

A május 12-én kihirdetett törvény keretében az MNB elnöke felhatalmazást kapott arra, hogy rendeletben határozza meg a pénzforgalmi szolgáltatókat terhelő költségek megosztásának, valamint az ATM-telepítés szempontrendszerének – így a kötelezett szolgáltatók kijelölésének – részletszabályait, tehát azt, hogy az egyes településekre melyik szolgáltató köteles bankjegykiadó automatát kihelyezni, míg az ütemezés pontos menetét a nemzetgazdasági miniszter rendeletben rögzíti.

A miniszteri rendelet szabályozással segíti azt is, hogy az önkormányzatok megfelelő telepítési feltételeket tudjanak biztosítani az ATM-et kihelyező szolgáltatóknak, hogy a lakosság készpénzhez való hozzáférése gördülékenyen és megfelelő körülmények között legyen biztosítva. A vonatkozó rendeletek kidolgozása az MNB és az NGM részéről is folyamatban van. A készpénzfelvétel kapcsán nemcsak az ATM-ek fizikai elérhetősége bír jelentőséggel, hanem az is, hogy a lakosság milyen feltételek mellett és mekkora költségteherrel férhet hozzá a készpénzhez.

A szabályozás továbbra is biztosítja, hogy a fogyasztók minden hónapban 150 ezer forint értékben, akár ketté bontva, két alkalommal is vehetnek fel költségmentesen készpénzt. Emellett azok számára, akiknek a keretszerződésben rögzített készpénzfelvételi limitje ennél alacsonyabb, a törvény biztosítja, hogy banki szolgáltatójuknak a kivétel napján a limitet legalább 150 ezer forintra kell emelnie. A törvény hatályba lépéséig 4 hónapot adunk a bankoknak, hogy felkészüljenek és biztosítani tudják ügyfeleik számára a kedvezményes készpénzhozzáférés jogszabály adta lehetőségét.

Az ingyenesség minden díjra és költségteherre vonatkozik, így a tranzakciós illeték sem hárítható át a lakosságra. Nincs kötöttség abban sem, hogy melyik szolgáltató automatájából kíván valaki pénzt felvenni, hiszen egyformán ingyenes a saját és az idegen automata használatának esetében is. Az új ATM-ek telepítéséhez összehangolt és összetett intézkedések szükségesek, amelyek megvalósítása érdekében a Bankszövetséggel a pénzintézetekkel és a pénzforgalmi szolgáltatókkal a Nemzetgazdasági Minisztérium aktívan egyeztet. A kormány azon dolgozik, hogy az automaták kihelyezése ütemezetten, a lakossági igényeket figyelembe véve valósuljon meg, ezáltal hozzájárulva a vidéki településeken élők életszínvonalának javulásához.