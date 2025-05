Ennyivel nőtt egyetlen év alatt Mészáros Lőrinc vagyona: itt a 100 leggazdagabb magyar toplistája

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egy év alatt közel 2000 milliárd forinttal, 11020 milliárd forintra nőtt a 100 leggazdagabb magyar vagyona. A több mint 20 százalékos emelkedés még az egy évvel korábbi – amúgy szintén rekordot jelentő – 1400 milliárd forintot is felülmúlta. Az idén immár 24. alkalommal megjelent, A 100 leggazdagabb magyar című kiadványban most is az első tíz helyen állók viszik a prímet. A dobogóra 2025-ben is Mészáros Lőrinc, Csányi Sándor és Felcsuti Zsolt kerültek fel.

A 100 leggazdagabb magyar 2025-ös kiadása szerint a listán szereplők vagyona egy év alatt 22 százalékkal nőtt. Az első tíz helyezett összesen 5138 milliárd forinttal rendelkezik, ami majdnem a teljes, százfős lista vagyonának felét teszi ki. Kiemelkedik a mezőnyből Mészáros Lőrinc, aki a kiadvány 2025-ös összesítése alapján 1422 milliárd forintos vagyonnal rendelkezik, ami közel 50 százalékkal magasabb a tavalyi 990 milliárdos becslésnél. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Magyarország leggazdagabb emberét az idén is Csányi Sándor követi a listán: becsült vagyona a 2024-es 700 milliárdról egy év alatt 820 milliárdra nőtt. Megőrizte dobogós helyét Felcsuti Zsolt, igaz, vagyona szerényebb ütemben, 486 milliárdról 526 milliárdra forintra növekedett. EZ IS ÉRDEKELHET Mészáros, Csányi vagyona smafu: ők most a környék leggazdagabb emberei, alig van magyar a toplistán Itthon és a környező országokban összesen 52 dollármilliárdos él, akik együttesen 230,9 milliárd dollárt birtokolnak. A legtöbb csúcsmilliárdost Csehország delegálta a régióból. A negyedik helyen ismét Veres Tibor áll, aki 480 milliárdos vagyonnal rendelkezik, míg az ötödik helyet továbbra is Gattyán György foglalja el, akinek vagyonát 441 milliárdra teszi A 100 leggazdagabb magyar kiadvány. Gattyán Györgyöt Szíjj László (370 milliárd) és Jellinek Dániel (336 milliárd) követik a rangsorban. Íme a 100 leggazdagabb magyar 2025 listájának első 15 helyezettje: Mészáros Lőrinc – 1422 milliárd forint Csányi Sándor – 820 milliárd forint Felcsuti Zsolt – 526 milliárd forint Veres Tibor – 480 milliárd forint Gattyán György – 441 milliárd forint Szijj László – 370 milliárd forint Jellinek Dániel – 336 milliárd forint Jászai Gellért – 264 milliárd forint Széles Gábor – 258 milliárd forint Garancsi István – 221 milliárd forint Tiborcz István – 188 milliárd forint Kasza Lajos – 183 milliárd forint Futó Gábor – 162 milliárd forint Wáberer György – 156 milliárd forint Leisztinger Tamás – 153 milliárd forint Szakonyi Péter, a magazin felelős szerkesztője elmondta, hogy az élcsoport nyolcadik helyére „robbant be” 264 milliárd forintos vagyonával Jászai Gellért, aki tavaly még a 13. helyen szerepelt 138 milliárddal. Jászai Gellért után Széles Gábor (258 milliárd) következik, míg az első tízes csoportot Garancsi István zárja, akinek vagyona a tavaly zárult üzleti évvel 221 milliárdra forintra becsülhető. A lista 10-15. helyezettjei sorban: Tiborcz István (188 milliárd), Kasza Lajos (183 milliárd), Futó Gábor (160 milliárd), Wáberer György (156 milliárd), Leisztinger Tamás (153 milliárd). EZ IS ÉRDEKELHET Ők most a világ leggazdagabb emberei: nyugdíjasok is vannak köztük, ide tették a pénzüket A listán szereplő szupergazdagok átlagéletkora 66 év, közülük 129-en negyven év alattiak, 15-en pedig még a harmincadik életévüket sem töltötték be. A leggazdagabb száz közé idén 19,7 milliárdos (tavaly 17,2 milliárd forintos) vagyonnal lehetett bekerülni, míg két évvel ezelőtt 14,5 milliárd forint volt a belépő. A 100 leggazdagabb magazin olvasói idén – a tavalyi öt után – két új szereplőt találnak a listán: a pénzügyi szolgáltatások piacán aktív Feith Zoltánt (69. helyezés, 43,2 milliárd) és a kereskedelemben érdekelt Korbély fivéreket (87. helyezés, 33,5 milliárd). A tavalyihoz hasonlóan idén is két nő – illetve családjuk – szerepel a leggazdagabbak listáján: Schmidt Mária és családja 133 milliárdos vagyonával a tavalyi 21. helyről 17-re jött fel, Hermann Kamilla pedig a 48. pozíciót tudhatja magáénak 64 milliárdos vagyonnal. Az újságárusoknál, szupermarketekben, benzinkutakon, egyes könyvesboltokban és online is kapható A 100 leggazdagabb magyar című évente megjelenő kiadvány idén is közöl regionális listákat. A három országrész szerint (Nyugat-, Kelet-, illetve Közép- és Dél-Magyarország) összeállított rangsorok résztvevőinek vagyona meghaladja az ötmilliárd forintot, de nem éri el a százas körbe bejutáshoz szükséges 19,7 milliárdot. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Minden évben nagy figyelem övezi a befolyás-barométer változásait is. Az idén 24. alkalommal megjelent, A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány – amelynek felelős szerkesztője Szakonyi Péter, szerkesztője Korányi G. Tamás, lapigazgatója Kolozsi Gábor – így veszi számba a leggazdagabbak mellett legbefolyásosabb honfitársainkat is. A hangsúlyozottan szubjektív értékelések alapján kialakított rangsort – amely tizenegy politikai elemző szavazatain alapszik – évek óta Orbán Viktor miniszterelnök vezeti. Őt sorrendben Csányi Sándor, Mészáros Lőrinc és Szijjártó Péter követi. Ötödik Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, a hatodik helyre pedig az MNB újonnan kinevezett elnöke, a volt pénzügyminiszter Varga Mihály került. Rogán Antal négy helyet hátrébb csúszva a 7. legbefolyásosabb személyiség. Idén nyolcadik Hernádi Zsolt, kilencedik pedig Lázár János. Ezen a listán is feltűnik Tiborcz István, akit a tavalyi 11. hely után idén a 10. legbefolyásosabb szereplőnek tartanak az elemzők. Idén debütált a top 50-ben Magyar Péter, aki 53 helyet előre lépve a 16. helyen áll. Az ellenzéki politikusok közül idén még egy személy, Karácsony Gergely fért fel az ország ötven legbefolyásosabb személyét rangsoroló listára: a budapesti főpolgármester a 36. helyen áll, igaz négy helyet csúszott vissza tavaly óta. A 2024-es rangsorban még Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára is helyet kapott – idén ők már nem kerültek a legbefolyásosabb 50 magyar közé. Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK