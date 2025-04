Itt a tervezet: gyökeresen megváltoztatnák a készpénzhasználat szabályait Magyarországon

Semjén Zsolt törvényjavaslata négy jogszabályt módosítana annak érdekében, hogy a készpénzes fizetés lehetőségét kötelezően biztosítsák a cégek a magánszemélyek számára. A változások 2025. július 1-jén léphetnek hatályba, ha a parlament elfogadja a javaslatot.

Miután alkotmányba foglalták a készpénzhasználathoz fűződő jogot, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes már be is adta azt a javaslatot, amellyel több törvényt is átírna a kormány - szúrta ki a hvg.hu.

Semjén Zsolt javaslata négy törvényt módosítana a készpénzes fizetés kötelező biztosítása érdekében. A fogyasztóvédelmi törvény kiegészülne azzal, hogy a cégek kötelesek lehetőséget biztosítani magánszemély vásárlóiknak a készpénzes fizetésre, kivéve a határon átnyúló vásárlásokat.

A kereskedelemről szóló törvényben is rögzítenék ezt a kötelezettséget, és ha egy vállalkozás megsérti a szabályt, a fogyasztóvédelmi hatóság lép fel ellene.

A szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályban ugyancsak megjelenne a készpénzes fizetés joga, itt is az online, határon átnyúló szolgáltatások jelentenének kivételt. Emellett a földforgalomról szóló törvénybe is bekerülne, hogy földet készpénzért is lehet vásárolni. Ha a javaslat ebben a formában elfogadásra kerül, a módosítások 2025. július 1-jén lépnek hatályba.