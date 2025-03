Tovább dúl a háború Pécsi Ildikó hagyatéka körül: 11 év ment a kukába, újrakezdődik a kálvária

Tizenegy év pereskedés után ismét első fokon kezdődik Pécsi Ildikó fiának, Szűcs Csabának és volt feleségének, Pártos Csillának a vagyonmegosztási pere. A Kúria hatályon kívül helyezte a másodfokú bíróság döntését, így újraindul az eljárás a több mint százmillió forintot érő budapesti ingatlan ügyében - írta meg a Blikk.

A húszéves házasság után 2014-ben indult válóper mellett a vagyonmegosztási eljárás központi kérdése egy, a Pál-völgyi barlang közelében található fővárosi ingatlan tulajdonjoga. A lakást eredetileg Pécsi Ildikó színésznő és férje vásárolták fiuknak még a házasságkötése előtt, ám Pártos Csilla volt feleség nem kíván lemondani róla.

"A fél életem munkája és a családom javai lettek befektetve ebbe a házasságba. Mindösszesen erre tartok igényt" - nyilatkozta korábban Pártos Csilla. Ezzel szemben Szűcs Csaba az ingatlan értékesítését tartaná a legjobb megoldásnak. A lakásban jelenleg az egykori házaspár közös gyermeke él.

A másodfokon Pártos Csillának kedvező ítéletet Szűcs Csaba és jogi képviselője megfellebbezte. A Kúria helyt adott a fellebbezésnek, és az ügyet új eljárásra visszaküldte az elsőfokú bírósághoz. "Lényegében egy új eljárásként kezdődik minden elölről" - nyilatkozta a Blikknek Szűcs Csaba.

A pereskedés az évek során súlyos családi konfliktusokat okozott. Megromlott Pécsi Ildikó és menye korábban harmonikus kapcsolata, valamint a színésznő és férje viszonya fiukkal és idősebb unokájukkal is. Bár haláluk előtt sikerült kibékülniük, a vagyonmegosztási per továbbra is akadályozza a múlt teljes lezárását.

Noha mindkét fél új életet kezdett - Pártos Csilla visszavonult a nyilvánosságtól, Szűcs Csaba pedig újranősült és ismét apa lett -, a jogi vita továbbra is folytatódik. Közös gyermekük reményei szerint szüleik végül kulturált körülmények között meg tudnak majd egyezni.