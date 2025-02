Nagyot szakíthat, aki jól taktikázik a pénzével 2025 elején: elképesztő, ami a tőzsdéken készülődik

2025 elején sem állt meg a pezsgés a tőzsdén, és bár legutóbbi tőzsdei körképünk két hónapja íródott, egy csomó változásra kell már most is figyelni, ha a megtakarításaink alapokban (is) fekszenek. Mire kell figyelnünk idén az amerikai és európai piacokon, és hogyan árazta be a piac a béke lehetőségét? Melyik részvények estek nagyot, és melyiket kell árgus szemekkel figyelni, ha befektetünk? Erre kértünk választ a magyar elemzőktől.

2025 első két hónapjában igen alaposan felfordult a világ, és ez már azelőtt megtörtént, hogy Donald Trumpot beiktatták volna az Egyesült Államok elnöki posztjára. A világpolitika változásai, kezdve az egyre közeledő béke lehetőségével is, igen komoly hatással voltak a befektetésekre is azóta, hogy decemberben összegeztük a 2024-es év legjobb és legrosszabb papírjait, instrumentumait vagy alapjait, és egy kicsit előretekintettünk a szakértők segítségével. Nemrég pedig arra is kíváncsiak voltunk, hogy az ukrajnai háború lezárásának reményét hogy várják a piacok.

Újabb körképünk során most azt kérdeztük az elemzőktől és a befektetési szakértőktől, mik teljesítettek a vártnál jobban vagy rosszabbul, mire számíthatunk a magyar vagy a nemzetközi tőzsdéken? Mibe fektessünk, és mit kerüljünk el, hogy tovább hízhasson a megtakarításunk? És hogyan árazhatja tovább a piacokat az egyre közeledő béke ígérete?

Mit nézzünk meg tőzsdére lépés előtt?

2025 elejére több tanáccsal is szolgáltak a befektetési szakértők arra vonatkozóan, hogy ha tartani akarjuk a portfóliónk értékét, akkor mik azok a termékek, alapok vagy tőzsdei cikkek, amelyeket tartsunk szem előtt, vagy akár messziről kerüljünk el - erről két hónappal ezelőtt írtunk bővebben. E hét elején pedig azt néztük meg, hogy ha most akarnánk befektetési aranyat vásárolni, akkor milyen kockázatokkal nézünk szembe - mérlegelni kell a befektetéseinket, a világpolitikai helyzetet és az árfolyamok változását is.

Most azt kérdeztük a szakértőktől, melyek azok az instrumentumok, amik kitartanak az év első két hónapjának káoszában: mire figyeljünk a piacokon, és hogyan illesszük be őket a saját befektetéseink közé? Ki hogy reagált arra, hogy hamarosan akár véget is érhet a három éve tartó, és az egész világpiacot átrendező háború? Erről egyébként a Pénzcentrum videoblogja, a CashTag is készített adást nemrégiben: arra voltak kíváncsaik, mit hozhat a piacokon és a magyar gazdaságban, ha a lehető leghamarabb véget ér a háború. Az adást itt nézheted meg újra:

Mennyit higgyünk el a politikusoknak?

Bence Balázs, a Portfolio Trader kereskedési vezetője úgy kezdte a válaszadást, hogy szerinte leginkább az amerikai tőzsdére érdemes most figyelni. Emellett fontos valóban hozzátenni, hogy a háború lezárására már most is alaposan felkészült a piac.

Az elmúlt 10 évben a nagykapitalizációjú amerikai részvények mindent vittek, 2025 eddigi két hónapjában azonban ez megfordult; az Apple, Microsoft korrigálnak. Az agyonvert kínai piac is emelkedik, sőt a kelet-európai indexek is jól muzsikálnak, mint a magyar BUX vagy a lengyel tőzsde. Utóbbiban szerepet játszik, hogy az ukrán háború lezárására számít a piac. Amerikában az AI kapcsolatú szoftvercégek repültek felfelé az év eddigi részében

- szedte össze az eddigi legjobbakat a szakértő. Hozzátette azt is, hogy bár a tőzsdét sokan egyfolytában figyelik, az akár évekbe is beletelhet, mire rájövünk, valóban megszolgálta-e a bizalmat egy-egy részvény.

Egyedi részvények közül lehet találni egyedi kihívással küzdőt, ami árral szemben esni tud. Ha ezek talpra állásában bízol, akkor ezek jó vételek lehetnek, persze itt akár évek is eltelnek, mire kiderül igazad volt-e. Mostanában ilyen volt a Nike, és lehet, hogy ilyen lesz a chipgyártó AMD. Hosszú távra érdemesebb venni egyenlő súlyú S&P indexet követő ETF-ből, vagyis olyan indexkövető alaptól, ami olyan amerikai indexet követ, ahol minden részvények egyenlő a súlya. Jó döntés lehet még egy feltörekvő piaci ETF, amiben Kína és India a legmeghatározóbb

- tette hozzá a Portfolio Trader kereskedési vezetője. Válaszadását azzal zárta, hogy bár a béke tárgyában az álláspontok egyre közelednek, a politikusok megszólalásait érdemes azért egy alaposabb szűrőn átvinni, mielőtt ezek mentén döntünk vásárlásról vagy éppen eladásról.

Ezek a világpolitikai események a zaj a befektetés tekintetében. Ha egyedi részvényekkel foglalkozunk, akkor minőséget, elviselhető árazást, némi versenyelőnyt keresünk, aminek semmi köze a világpolitikához. Ha indexkövető alapot vásárolsz, akkor hosszú távú növekedési lehetőséget nézel, az adott régióban, rövidebb távra ható politikusi megszólalgatásokhoz ennek sincs sok köze

- mondta lapunknak Bence Balázs.

Rakétázott a META, a többi techrészvény gyengélkedik

Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője a Pénzcentrumnak úgy fogalmazott: szerinte a techrészvények közül a Facebookot is birtokló META tudot egyedül nagyot menni, de máshol azért lehetett harapni az USA-piacból is.

A defenzív szektorok felülteljesítést mutattak idén: az S&P 500 egészségügyi alindexe 6% feletti hozamot ért el február 23-ig, a nyersanyag-kapcsolt cégek és közművek rendre 5,6%-ot és 5,3%-ot emelkedtek. Előbbi a 2024 év végi csökkenő trendjét korrigálta, utóbbinál pedig erős az MI hatása. Ma az a narratíva él, hogy a mesterséges intelligencia magasabb villamosenergia szükségletet teremt. A villamosenergia keresletnek azonban a legfontosabb magyarázó változói a demográfia és a hatékonyságjavulás, például az elektromotorok működésének javulása. Érdekes, hogy a legnagyobb kapitalizációjú technológiai papírok közül, amelyek az elmúlt években a hátukon vitték az amerikai indexeket, csak a META tudott értékelhető teljesítményt felmutatni 2025 év elejétől. Régiós szinten a közép-kelet-európai országok mutattak átlag feletti teljesítményt, a lengyel tőzsde 15%-ot, míg a hazai 10%-ot emelkedett. Ezen kívül az arany is 10%-ot meghaladó növekedést produkált. Európa, bár fundamentális, makrogazdasági javulás (még) nem igazán látható, a fejlett európai indexek 10-15%-os pluszban vannak év elejétől számítva (például a DAX, a CAC). Alapvetően a nagy kapitalizációjú papírok az öreg kontinensen is felülteljesítők

- mondta lapunknak Vince Péter. Elárulta továbbá, hogy nem függetlenül a fogyasztás és a feldolgozóipar válságától éppen ezekben a szektorokban kell keresni a tőzsdén is alulteljesítő papírokat.

Idén a gazdasági aktivitásra leginkább érzékeny ciklikus szektorok, a fogyasztási (-2,66%) és feldolgozóipari (1,29%) vállalatok voltak lemaradók. Az elmúlt két év trendjéhez képest meglepő módon a technológiai szektor sem remekelt, a maga 1,42%-os teljesítményével. Említésre méltó, hogy a kis és közepes méretű vállalatok is alulteljesítők, sőt a mikrokapitalizációjú szegmens (az 50 és 300 millió dolláros piaci érték) kifejezetten rosszul teljesített. A 2024 év elején remeklő japán piac is lefelé vette 2025-ben eddig az irányt. A továbbra is historikusan magasnak mondható dollárhozamok miatt érdemes lehet kiépíteni a portfóliók devizás kötvény kitettségeit. Preferáljuk a befektetési kategóriás kötvényeket, mivel a magas hozamú kötvényekhez tartozó kockázati felár nagyon alacsony, azaz a befektetők véleményünk szerint nem kapnak megfelelő kompenzációt a vállalt kockázatért. A részvénypiacon a közép-kelet-európai régió az elmúlt két hónap teljesítménye mellett is inkább olcsónak mondható

- mondta még a szakértő. Végezetül Vince Péter azt is leszögezte, hogy a világpolitika változásai egyelőre több jót tettek az amerikai papírokkal, mint a világ többi tőzsdéjének egészével, de lehet, hogy nem is áll meg a növekedés.

A 2024-es amerikai választások után az a befektetői nézet terjedt el, hogy egy republikánus győzelem kifejezetten jót fog tenni a belső, helyi vállalatoknak. Ezt támasztotta alá a növekvő kisvállalati bizalom is, azonban a ilyen részvények emelkedése csak november közepéig tartott ki. Nem vethetjük el azonban azt a lehetőséget, hogy az amerikai gazdaság tovább erősödik Trump politikájának köszönhetően, de azt látni kell, hogy az USA eddig is jó helyzetben volt (2-3%-os GDP növekedés, alacsony munkanélküliség, relatív alacsony infláció). Európában az orosz-ukrán háború befejezése amely hajtja a részvénypiacokat és nem csak a KKE régióban, hanem nyugaton is. Továbbá nem lehet elmenni amellett sem, hogy a kínai kormány tetemes likviditást szabadít a gazdaságra. Ez 2010 óta az amerikai részvénypiacoknak kifejezetten jót tett, hogy ez a Távol-Keleten is így csapódik le, ma még nehéz megállapítani

- zárta gondolatait az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője.

Aranylázat hoz 2025?

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója szerint azért Amerikán kívül is van élet: nagyot erősödött több, nem amerikai tőzsde is, a tengerentúlon pedig voltak bőven olyanok, amelyek komolyat gyengültek január eleje óta.

Az Amerikán kívüli részvénypiacok látványos felülteljesítésével kezdődött az év,miközben a korábban lesajnált Európa, Kína, és más fejlődő piacok sokszor 10 százalék feletti teljesítményt produkáltak. Érdemes kiemelni a régiónkat is, mely tovább folytatta menetelését, ezúttal a lengyel tőzsde vezetésével, de a cseh és a magyar piac is kiugróan jól teljesít. Európában a bankszektor, hadiipar és a luxusipar dominált a szektorok között, míg Kínában a technológiai szektor talált magára. Eközben az amerikai tőzsdék éppen csak pluszban vannak. A tavalyi nyertesek most alulteljesítők, a „csodálatos hetes” 5 százalékot esett. Egyelőre rosszul teljesít a technológiai szektor Amerikában, illetve a diszkrecionális fogyasztási szektor – ez nem véletlen, hiszen a „csodálatos hetes” ezt a két szektort dominálja. A tavalyi jó teljesítmény után alulteljesítők a chipgyártók is, de továbbra is jól teljesítenek az AI-kapcsolt, AI-t hasznosítani és monetizálni tudó vállalatok.

- fogalmazott Kiss Péter. Emellett azt is elmondta lapunknak, hogy - mint korábbi cikkünkben is írtuk - a leghíresebb nemesfém igen jó szolgálatot tehet a portfóliónknak.

Az Amundi Institute elemzése szerint a most kezdődött rotáció az év hátralevő részében is folytatódhat, így érdemes a historikusan magas értékeltségen forgó Amerikai piac helyett a világ más, olcsóbb részvénypiacain diverzifikálni. Emellett érdemes némi puskaport is szárazon hagyni, hiszen a geopolitikai események, valamint a tavalyi jó teljesítmények után nagyobb volatilitásra lehet számítani a tőzsdéken. Az arany ebből a szempontból is jó fedezeti eszköz lehet

- mondta még erről Kiss Péter.

Nem unalmasak a piacok

Cinkotai Norbert, a K&H Értékpapír vezető elemzője szerint 2025 elejét valóban a feltörekvő európai piacok fémjelezték, de nem panaszkodhat több amerikai cég papírja sem. Emellett azonban komoly alulteljesítőkről is be tudott számolni.

Az év első másfél-két hónapjában eddig egyértelmű trend az európai piacok felülteljesítése, ami már a tavalyi év végén elkezdődött. A befektetők a német gazdaságpolitikai fordulat esélyét, valamint az orosz-ukrán események felől érkező javulást árazzák, miközben az euró is meglehetősen olcsó szinteken van hosszabb távon szemlélve, például a dollárral szemben. Európából kiemelhető még a régió erős teljesítménye, a BUX például évek óta nem kezdte olyan jól az évet, mint most januárban. Emellett az amerikai cégek közül a telekomcégek, vagy éppen a gyógyszeripari cégek sem szerepeltek rosszul, továbbá globálisan még kiemelhető az arany, ami már a 3000 dolláros szinteket közelíti, tartva az előző évek remek trendjét. Ami lemaradó egyelőre, az az amerikai piac általánosan, bár a szektorok között vannak azért eltérések. Ezen belül is kiemelhető a nagy kapitalizációjú cégek alulteljesítése, de jelentős mínuszok azért itt sincsenek, talán csak a Tesla 20 százalékos visszaesése emelhető ki negatív oldalon. A chipgyártóknak szintén nem szerepeltek jól, illetve az olajárak is mínuszban vannak, előbbi kapcsán a DeepSeek megjelenése jelentett negatívumot a piacon

- mondta Cinkotai Norbert. Szerinte azt is fontos látni, hogy az amerikai kamatcsökkentési politika azért is kívánatosabb, mert tovább segíthetné a feltörekvő amerikai piacokat, ráadásul a kormány kívánalmaiba is beleillene.

Alapvetően úgy látjuk, hogy az amerikai piacok az alulteljesítés ellenére sem tűnnek unalmasnak, tekintve, hogy az elmúlt hetek eseményei után az értékeltség mérséklődött valamelyest, miközben a fundamentumok még mindig erősnek tűnnek. A lemaradó vezető részvények (nagy technológiai részvények) kilátásai sem festenek rosszul, miközben a recessziós esélyek is csökkentek az elmúlt időszakban. A Fed esetleges kamatcsökkentései is támogathatják a részvénypiacot és a gazdaságot is, illetőleg Trump is ezeket a folyamatokat látná szívesebben. A szektorok között a pénzügyi szektor sem tűnik gyengének, ezt mutatja az is, hogy az év eddigi részében is felülteljesítést mutattak már. Érdemes az aranyat is kiemelni, ami év eleji optimizmusunkat is visszaigazolta már, továbbá a jelenlegi előrejelzések alapján sem tűnik úgy, hogy hirtelen fordulatra kerülne sor a nemesfém népszerűségét illetően. Alighanem az évtized jóval magasabb inflációval járhat a 10-es évekhez képest, miközben a geopolitikai bizonytalanság is a befektetőkkel maradhat, ebből pedig az arany is profitálhat. A régió kapcsán is említettük már, de egyre több nemzetközi befektető figyelmét kelti fel a hazai, és régiós piacok állapota. Az alacsony értékeltség az utóbbi időszak árfolyam-emelkedéseit követően is fennáll, ennek oka a javuló profittermelés és fundamentális kilátások. Ha Európa felülteljesítése is maradna, akkor alighanem a régiós részvények is népszerűek maradhatnak a befektetői térképen, de az esetleges amerikai-európai piaci teljesítmény fordulata esetén is Európán belül erős maradhatna a régiós piacok relatív teljesítménye

- mondta Cinkotai Norbert.

Összességében tehát az elemzők a régiós piacok szerepét emelték ki, de ez érvényes úgy a felül-, mind az alulteljesítő instrumentumokra is. Számos remek befektetési lehetőséggel találkozhat az, aki a tőzsdére készül belépni a befektetéseivel - de nem elhanyagolható az sem, hogy a geopolitikai helyzet folyamatosan változik. Ezzel kapcsolatban pedig egyelőre jó hír, hogy a piac már a békekötésre is felkészült Európában és Amerikában is - meglepetés tehát nem sokakat fog érni, ha hamarosan ez tényleg bekövetkezik.