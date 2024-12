Rengeteget bukott, aki ide rakta a pénzét 2024-ben: kerülik ezt a részvényt a magyarok, mint a tüzet

Alaposan megszedhette magát 2024-ben, aki jó papírokba fektetett akár a magyar, akár a nemzetközi részvénypiacon. Mint a Pénzcentrum szakértőktől megtudta, idén leginkább a tech-papírok hasítottak, de nagyot ment a bitcoin is. De mik voltak a legrosszabb részvények idén, és mire érdemes a tőzsdén figyelni 2025-ben?

2024 sem volt mentes a komoly tőzsdei menetelésektől, számos részvény hozott nagyon sok pénzt azoknak, akik voltak annyira bátrak, hogy oda tegyék a megtakarított pénzüket. Volt azonban olyan is, amivel rettenetesen sokat lehetett bukni nagyon gyorsan, elég csak a japán tőzsde összeomlására gondolnunk, mely az év közepén következett be.

Minden év végén érdemes megnézni, melyek voltak idén a legjobb, illetve a legrosszabb tőzsdei instrumentumok, így a Pénzcentrum most is így tesz. Szakértőket, elemzőket kérdeztünk meg minderről, illetve arra is megkértük őket, hogy egy kicsit már előre is tekintsünk: mi az a jelenlegi tudás alapján, amely 2025-ben jó pénzt hozhat a konyhára?

Hogy áll a legnagyobb kriptovaluta?

Amikor egy ilyen összesítést írunk, abból gyakorlatilag nem lehet kihagyni a bitcoint. A kriptovaluta idén ismét történelmi csúcsra ugrott: e sorok írásakor felette jár a százezer dolláros árfolyamnak, vagyis egyetlen bitcoin jelen pillanatban több, mint 39 millió forintba kerül.

A bitcoin (BTC) árfolyama egyetlen év alatt több, mint a duplájára nőtt.

fotó: Pénzcentrum árfolyamoldal

A bitcoin szárnyalására az elemzők sokasága azt tartja a legvalószínűbb forgatókönyvnek, hogy éppen Donald Trump novemberi győzelme hozta a hatalmas ugrást. Az Egyesült Államokban a mai napig hiányzik egy egységesnek mondható szabályozás az elfogadásról - még úgy is, hogy természetesen sokmillióan kereskednek vele csak ebben az országban. Azzal azonban, hogy Elon Musk, a Tesla és az X dollármilliárdos tulajdonosa fontos kormányzati pozíciót kap a januárban felálló kormányban, várhatóan erre is lesz majd valami kitalálva, mégpedig hamarosan. Az ezzel járó stabilitás ígérete pedig máris az egekbe lökte az árfolyamot.

Persze a bitcoinnal épp olyan óvatosnak érdemes lenni, mint bármilyen kriptovalutával, amelyek egyetlen országban sem számítanak rendes fizetőeszköznek. Tanulságos eset például az, ami nemrégiben történt: egy félmondattal internetes szupersztárrá váló Hailey Welch (a "Hawk Tuah-lány") a nevével bocsátott ki kriptovalutát, ami gyakorlatilag percekkel a kibocsátás után értékének századára zuhant le, több ezer befektető pénzét elsöpörve. Az eset kapcsán vizsgálat is indult, erős ugyanis a gyanú, hogy valamiféle csalás történt, ugyanis Welch maga is eladta saját coinjait.

Nagyon rossz éve volt az autóiparnak a tőzsdén

Egy techrészvényt említett 2024 legjobbjai között Kaszab Balázs, a Portolio részvénypiaci elemzője. Mint fogalmazott, annak ellenére, hogy az év utolsó hónapjai már nem olyan fényesek, ki lehet nevezni az Nvidiát az év egyik legjobban teljesítő papírjának.

Ha a részvénypiacokat nézzük, akkor az elmúlt hónapokban látott megtorpanása ellenére is az Nvidia volt az idei év tőzsdei sztárja. A vállalat részvényei több mint 187 százalékot emelkedtek idén az erős AI-sztorinak köszönhetően, ugyanis hatalmas a kereslet a cég termékei iránt, ez pedig várhatóan a következő negyedévekben is így marad majd

- mondta Kaszab Balázs. A legrosszabbak között a gyengélkedő autóipari szereplőket említette, kiemelve, hogy ez leginkább a keresletcsökkenésnek köszönhető.

Több rossz befektetést is ki lehet emelni az idei évből, de ha egy konkrét szektort kellene, akkor az európai autóipart mondanám. A nagy múltú gyártók egymás után adják ki a profitfigyelmeztetéseket, jelentenek be gyárbezárásokat, vagy elbocsátásokat, miután kínai konkurencia tör előre, a marzsok zsugorodnak, az európai gazdaság szenved (különösen Németországban), a szigorú uniós szabályozások közepette pedig csökken a kereslet. Ezek az említett nehézségek jól tükröződik az árfolyamokon is, a legnagyobb gyártók közül a Stellantis árfolyama csak idén már 38, a Volkswagené közel 25, a BMW-é pedig közel 22 százalékkal került lejjebb

- mondta az elemző. Emellett arra is megkértük, hogy tekintsen kicsit előre: vajon mire lehet majd érdemes figyelni a következő évben?

A magyar piacon az OTP-re lesz ajánlott figyelni, az elemzők a 24 – 25 ezer forintos sávba várják az árfolyamot a következő egy évben. A nemzetközi részvények közül különösen izgalmas lehet a Disney, különösen azok számára, akik hosszabb távra, alacsonyabb kockázat mellett keresnek jó lehetőségeket. A Disney esetében különösen a streaming üzletágban van most nagy potenciál. A nagyobb kockázatvállalási kedvűeknek érdemes lesz figyelni a kriptopiacra. A legnépszerűbb coinok mellett azonban a kriptobányász cégekben is kedvező lehetőségek vannak, érdemes lesz figyelni a Marathon Digitalra is

- mondta még Kaszab Balázs.

Sok pénzt hoztak az AI-os cégek

Szintén a technológiai részvényeket emelte ki válaszában Bence Balázs, a Portfolio Trader kereskedési vezetője. Mint elmondta, leginkább az AI-t használó és hasznosító cégekkel lehetett idén nagyot kaszálni.

2024 legjobb teljesítményét nem meglepő módon a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények hozták. Az év első felében az AI infrastruktúrához kapcsolódó cégek szárnyaltak, Nvidia illetve a nagy felhőszolgáltatók, például a Microsoft, Google, Amazon. Az utolsó negyedévben a mesterséges intelligenciás szoftveres megoldásokat kínáló cégek lőttek ki, ilyen a Salesforce vagy a Palantir. Utóbbi 290%-ot emelkedett idén eddig

- mondta Bence Balázs. A legrosszabbak között viszont ott vannak a gyógyszeripar szereplői, akik mopst annyira lent vannak, hogy egy nagy cápa az olcsósága miatt vásárolt belőlük.

A legrosszabbul teljesítő cégek közül a gyógyszertárakat üzemeltető Walgreens-t vagy a kiskereskedelemben utazó Dollar Generalt lehet kiemelni. Előbbi 48, utóbbi 66%-ot esett eddig 2024-ben. A Gyógyszertáras Walgreens esetében az online gyógyszertárak térnyerése volt a gyomros fő forrása. illetve a konkurencia részérők okos húzás volt az orvosi rendelők és gyógyszertárak egy helyre költöztetése. A Dollar General a 20 ezer főnél kisebb településekre fókuszál. Nőttek a munkaerő költségei illetve az USA-ban is volt élelmiszerárinfláció, ami árérzékenyebbé tette a vevőket, csökkentek a cég marzsai. A Dollar General részvényeiből 2024 harmadik negyedévében Seth Klarman, a bostoni Warren Buffett-nek becézett veterán befektető is vásárolt

- mondta a Portfolio Trader kereskedési vezetője. Amikor pedig "jóslásra" kértük, szintén kész volt a válasszal: szerint érdemes lehet majd figyelni az egyik nagy amerikai tőzsdeindexet, viszont a techrészvényekkel óvatosságra int.

Idén eddig 26%-ot repült az S&P500 tőzsdeindex. Ilyen csúcs évet követő esztendő általában alacsonyabb hozamot szokott hozni. A legnagyobb befektetési bankok 6500-as index értéket várnak 25 végére az USA-ban, ami 6,7%-os éves hozamot jelent. Az idei év nyertesei, a nagy tech cégek vélhetően kevésbé sziporkáznak majd, míg a klasszik iparágak képviselőitől például traktorgyártók, a luxusipari termékeket gyártó európai cégektől növekvő profitokat várnak

Így ment a német tőzsde 2024-ben

Nagy András, az Erste Befektetési Zrt. részvényelemzője a német tőzsdére fókuszált lapunknak küldött válaszában. Kiemelte, hogy maga a német tőzsde helyzetét az országban tapasztalható felbolydult belpolitikai helyzet is alakította.

Ellentmondásos év volt az idei a német részvénypiacon. Miközben az egész év a német gazdasági nehézségektől volt hangos, mely még kormányválságot is okozott a német részvényeket tömörítő DAX index mégis 20 százalék fölötti emelkedést tudott felmutatni. A négyszerezés és a kvázi felezés között volt itt minden

- fogalmazott az elemző. Mint mondta, egy híres régi gyár hozta a legjobb teljesítmnyt a német piacon,

A Siemens Energy kiemelkedő teljesítményt nyújtott, több mint négyszeresére növelve árfolyamát az idei évben. Míg a 2023-as év során a szélkerekeket érintő botrány jelentős kihívások elé állította a társaságot, több milliárd eurós kártérítést és garanciális javításokat eredményezve, idén az AI jelentős fellendülést hozott az energetikai piacon. Az elektromos áram iránti kereslet jelentős növekedése – amely az előrejelzések szerint a következő években még intenzívebbé válik – pozitívan hatott az energetikai szektorra. Az IEA előrejelzése szerint az elektromos áram iránti globális kereslet 2023 és 2050 között megduplázódhat, elérve az évi 50,000 TWh-t. Ez a tendencia kedvezően befolyásolta az energetikai vállalatokat, például a megnövekedett hálózati beruházások és gázturbinák iránti kereslet formájában. Ennek következtében számos energetikai vállalat részvényárfolyama jelentős emelkedést mutatott, gyakran meghaladva az AI-val közvetlenül foglalkozó cégek teljesítményét. Egy klasszikus hasonlattal élve aranyláz idején is azok gazdagodtak meg leginkább, akik csákányokat árultak. A Siemens Energy a megnövekedett kereslet kielégítése érdekében két új gyárat épít egy meglévőt pedig bővít. A középtávú kilátások javulását tükrözi, hogy az elemzői konszenzus alapján 2028-ra várt adózott eredmény az év eleji 2,7 milliárd euróról 4,8 milliárd euróra emelkedett

- mondta lapunknak Nagy András. Ugyanakkor egy gyógyszergyár továbbra sem tud kikecmeregni a csaknem egy évtizede alakult gödörből.

Idén is tovább folytatódott a Bayer vesszőfutása, ami még 2015-ben indult egy elhibázott akvizícióval. Az amerikai Monsanto felvásárlása azóta is érezteti negatív hatását a folyamatos pereken keresztül. 2024-ben is több, a társaság számára negatív döntés született az amerikai bíróságokon, jelentős kártérítési kötelezettséget róva a cégre. Ez is hozzájárult az idei mintegy 40 százalékos árfolyameséshez. A nehéz pénzügyi helyzetben a cég az osztalékkifizetések drasztikus visszavágásával indította az idei évet sokkolva a befektetőket. A társaság növényvédő szereinek megítélése minimum kétes, miközben a gyógyszeripari portfoliója folyamatosan öregszik és egyelőre nem látszik, hogyan lesz képes pótolni a sztárgyógyszereit, melyeknek védettsége hamarosan lejár

- mondta erről Nagy András. Végezetül azt is elárulta, hogy szerinte a mostani állapot szerint melyik lehet jövőre az a részvény a piacon, amit érdemes lehet figyelni.

2023 és 2024 után 2025-ben is jó év várhat a magyar részvénypiacot tömörítő BUX indexre. A magyar részvénypiac értékeltsége továbbra is alacsony, az előretekintő P/E ráta mindössze 6 körüli, szemben a historikus és a többi régiós indexekre jelenleg is jellemző 10-es értékeltségi mutatóval. Az index több, mint 90 százalékát lefedő négy legnagyobb cég (OTP, MOL, Richter, Telekom) profitabilitása dinamikusan növekszik és egyre inkább régiós jelentőséggel bírnak. A régió és a magyar részvénypiac számára is extra lökést jelenthetne, ha ígéretét betartva Donald Trumpnak sikerülne előrelépést elérnie az orosz-ukrán háború kapcsán. Ez a cégek napi működését csak kisebb mértékben érintené, de a kockázatok megszűnése hozzájárulhatna a részvénypiac átárazódásához

- zárta válaszadását az Erste részvényelemzője.

Csúcson a narancs és a kakaó

Az általunk fentebb már tárgyalt bitcoint is megemlítette Dézsi Tamás, az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese. Mint fogalmazott, a kriptopénz mellett a tech-részvények is hatalmasat mentek.

Amikor 2024 (leg)jobb befektetés(ei)t keressük, érdemes alaposan lederiválni a szűrési feltételeket. Egyedi részvények tekintetében a top 10-be 500-2750%-os teljesítménnyel lehetett bekerülni. Ezek többsége – nem meglepő módon – valamilyen tech-cég, vagy olyan, ami tech-relációval vívta ki a kitüntető figyelmet. Ha 2024 részvény elitjét keressük, akkor egyértelműen az NVIDIA-t kell megemlítenünk. Bár november óta halványodott a teljesítménye, az év elejétől 172%-ot emelkedett. Nem túlzás azt állítani, hogy a világ tőzsde-indexeinek Rolls-Royce-a az S&P500, és ennek idei 27%-os performanciájának alaphangját szinte egész évben az NVDIA adta. A Bitcoin szintén nagyot ment, az amerikai elnökválasztást követően pedig kilőtt; eddigi éves hozama 150%. Az örökzöld arany szintén nyerő helyen szerepel a maga 33%-os növekményével. Egzotikus termék kitekintőben a narancslé vagy a kakaó bír jelentős (kb. 60 és 80%-os) árfolyamtöbblettel az év kezdetétől számolva

- mondta a Pénzcentrumnak Dézsi Tamás. A legrosszabbak közé is befért ugyanakkor egy techrészvény, de nem volt jó éve az olajnak sem.

A teljesítmény-skála alsó végén olyan veteránokat látunk, mint például az Estée Lauder (-44%), az Intel (-60%) vagy a Moderna (-58%). Komparatív alapon a megtépázottabbak táborába került a nyersanyag-szektor vagy az olaj, mindkettő plusz nullás a januári összeméréssel

- fogalmazott a vezérigazgató-helyettes. Amikor pedig a 2025-ös évről kérdeztük, egy amerikai részvényindexet nevezett meg, hozzátéve persze, hogy Trump beiktatása még keresztbe tehet a dolgoknak.

2025-re kitekintve egyre másra jönnek a licitek az S&P 500-ra, már 7000-nél járunk. Nem lehetetlen a +15%, de szinte biztos, hogy a jelenleginél lesznek jobb beszálló pontok. Feltehetően a Trump-adminisztráció beiktatásáig és az utána következő effektív döntéshozatalokig minden befektető a saját vízióját látja bele a kampányban elhangzottakba. A tények ismeretében jöhet az igazodás, ami megviselheti a piacokat, ezért javasolt ezt az időszakot semleges pozícióval kiülni. Ha szektorokat nézünk, a meglehetősen alulértékelt egészségügy lehet az egyik nyerő terület, nemcsak az árfolyam-potenciált tekintve, hanem decens defenzív jellege is jól jöhet a turbulenciában, sőt fundamentumban is kimagaslóan erős, hiszen (Afrikát kivéve) nincs a Földön olyan régió vagy ország, ahol ne az elöregedéssel címkézhetnénk a demográfiai folyamatokat. A tech-et hiába terheli a „túlértékeltség” bélyege, jellegéből adódóan megatrendje még sokáig intakt maradhat

- zárta gondolatait Dézsi Tamás.