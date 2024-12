Ezért cserélheti le bankját 2025-ben rengeteg magyar: elegük lett a rejtett költségekből?

A legtöbben akkor váltanának bankot, ha csökkenthetik a költségeket (46%), de 11%-nak az is elegendő indok, ha könnyebben intézheti a család pénzügyeit – derül ki egy friss felmérésből, amelyben a többek között a családok bankszámla-kezelésével, közös pénzügyeivel kapcsolatos kérdéseket vizsgálták.

A családok (beleértve a gyerekeket és a nagyszülőket is) 36 százaléka nem ugyanannál a pénzintézetnél vezetik a családtagok számláit, négynél több bankszámla a családok 17%-ára jellemző, és megfigyelhető, hogy ahol sok a számla, azokat különböző bankoknál is vezetik, derült ki a CIB reprezentatív felméréséből. Bár a családok legnagyobb hányada (48%) évente kevesebb, mint ötvenezer forintból fedezni tudja a bankiszámláik költségeit, valószínűleg a több különböző banknál vezetett számlákból is következően a családok negyede évente akár 50–150 ezer forintot is költenek azok fenntartására, 5% pedig 150 ezer forintnál is többet.

A felmérés alapján a családok 63%-ában legalább havi egyszer utalnak egymásnak pénzt, az ilyen családok majdnem felében a családtagok nem egy banknál vezetik a számláikat. A különböző bankoknál vezetett számlák is okozhatják, hogy a családok ötödének több mint évi 30 ezer forintba kerül csak az, hogy egymásnak utalnak. Azok esetében pedig, akik rendszeresen nagyobb összeget (50 ezer forint felett) küldenek egymásnak a családon belül, ez az arány a duplájára emelkedik, vagyis 40%-uk fizet évente több mint 30 ezer forintot a családtagok közötti utalásért.

A felmérésben rákérdeztek arra is, hogy milyen indokok miatt fontolnák meg, hogy más bankhoz vigyék át a számláikat. A válaszokból kiderül, hogy a legtöbben a költségek csökkentése érdekében hajlandók bankot váltani (46%) vagy azért, mert máshol jobb termékeket, szolgáltatásokat találnak (33%). Ugyanakkor az is figyelemre méltó, hogy a családtagok pénzügyeinek könnyebb menedzselhetőségét is sokan megjelölték: ennek érdekében 11% váltana bankot, nekik valószínűleg a mindennapokban nehézséget okoz, hogy a sajátjaik mellett a kamasz gyerekek, esetleg az idősebb családtagok (szülők, nagyszülők) pénzügyeit is kézben kell tartaniuk.