Ingyenes készpénzfelvétel 2025: így módosulnak a szabályok január 1-től az ATM-eknél

Új díjak és költségek jöhetnek a készpénzfelvételnél és szigorodnak egyes szabályok - hívta fel a figyelmet a sonline. A havi két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forintig díjmentesen elérhető készpénzfelvétel továbbra is érvényes, azonban néhány pontosítást és kiegészítést vezettek be. Ősszel érkezett a hír, hogy jöhet a 250 ezer forintos limit, de egyelőre ezt nem szavazták meg.

A díjmentes készpénzfelvételhez továbbra is szükség van egy nyilatkozat megtételére a számlavezető banknál. Ezt a nyilatkozatot személyesen vagy elektronikus úton lehet benyújtani, de csak egyetlen számlára vonatkozhat. A díjmentesség feltételeit az adott számla beállításai határozzák meg. Ugyanakkor 2025 elejétől a bankok szigorúbban ellenőrzik a szabályok betartását, ha a feltételek nem teljesülnek, a díjmentesség megszűnhet - írja a lap.

Emelkednek a költségek

Egyes bankok a bankfiókokban történő készpénzfelvételt külön díjjal terhelhetik, kivéve, ha azt előzetes kérelem vagy speciális nyilatkozat előzi meg. A költséghatékonyság érdekében a bankok az ATM-használatot preferálják és szigorúbb szabályokat vezettek be a bankfióki felvételekre. Az intézkedések célja a digitális bankolás további ösztönzése és a készpénzhasználat visszaszorítása - írták.

Emellett fontos tudni, hogy az idén 0,6 százalékról 0,9 százalékra emelt tranzakciós illetéket idén még nem terhelhetik rá az ügyfelekre a bankok, jövőre viszont már igen. Már a legtöbb bank bejelentette, hogy díjat fog emelni jövőre, amit az ügyfelek kötelesek megfizetni például utalás és készpénzfelvétel során.

Számít a postai készpénzfelvétel?

Arról is érkeztek hírek 2024 áprilisában, hogy a postákon is lehetőség lesz készpénzfelvételre, ez a módosítás viszont nem ment át. Az MNB honlapján azt írja, hogy a jogszabály a fizetési számláról forintban teljesített készpénzkifizetésre vagy a Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből (ATM) történő készpénzfelvételre vonatkozóan állapít meg kedvezményt. Azok a fogyasztók, akik 2013. november 22-én (a törvény hatálybalépésekor) nem rendelkeznek a folyószámlájukhoz bankkártyával, 2014 december 31-ig a kedvezményt a bankfióki készpénzfelvételkor érvényesíthetik. Azok a fogyasztók akik 2013. november 22. napján már rendelkeztek bankkártyával, csak az ATM-ből történő készpénzfelvételre vonatkozóan érvényesíthetik a kedvezményt.

A postai készpénzfelvétel POS terminálon keresztül történik, tehát a kedvezmény arra nem vonatkozik.



Jöhet a 250 ezres limit 2025-ben?

Október végén nyújtottak be egy módosító javaslatot, hogy az ingyenes készpénzfelvétel összeghatára 150-ről 250 ezerre emelkedjen. Mivel a 150 ezres limitet több mint egy évtizede vezették be, és az a 150 ezer forint jóval kevesebbet ér most, indokolt lenne a limitemelés. A módosítást azonban nem szavazták meg, így januártól nem lesz limitemelés, legfeljebb a későbbiekben, ha újra visszatérnek a kérdéshez.

Hol, mikor, hányszor és mennyit lehet ingyen kivenni 2025-ben?

A Pft-t módosító 2013. évi CLXXXIX. törvény értelmében 2014. február 1-től havonta két alkalommal, összesen 150 000 Ft összegigdíj/költségmentesen vehető fel készpénz egy, az ügyfél által megjelölt bankszámláról. Arról, hogy mely bankszámláról kívánja igénybe venni a fogyasztó a kedvezményt, a számlavezető bankjánál kell nyilatkoznia. Az új rendelkezést a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó intézményeknek kell alkalmazniuk, pl.: hitelintézeteknek, takarékszövetkezeteknek - írja az MNB honlapja.

A vonatkozó törvény értelmében a díj/költségmentes készpénzfelvételi kedvezményre az a fogyasztónak minősülő személy jogosult, aki betöltötte a 16. életévét, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és írásbeli nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy melyik számla tekintetében szeretné igénybe venni a kedvezményt. Gazdasági társaságok nem élhetnek a kedvezménnyel.

A pénzügyi intézménynek a jogszabályban meghatározott mértékű – havonta két alkalommal, összesen 150 000 Ft összegig történő – készpénzfelvételt ingyenesen kell biztosítania a fogyasztó részére. Vagyis az érintett tranzakciók esetében a tranzakciós illeték költségei sem terhelhetők át a fogyasztókra, ugyanakkor a hitelintézetek ezen tételek után is kötelesek az illetéket megfizetni.

A kedvezményt a vonatkozó törvényben meghatározott feltételek mellett kötelesek biztosítani a pénzügyi intézmények. A fogyasztó számára kedvezőtlenül nem térhetnek el attól.

A nyilatkozatot akkor is meg kell tenni, ha a fogyasztó csak egy számla tulajdonosa. A vonatkozó törvény értelmében díj/költségmentes készpénzfelvételi kedvezmény – amennyiben 2014. január 20-ig számlavezető bankjánál írásbeli nyilatkozatot tesz – 2014. február 1-től vehető igénybe. E dátumot követően amennyiben a nyilatkozatot adott hónap 20-áig megteszi, a kedvezmény a következő hónaptól igénybe vehető.

A vonatkozó törvény értelmében amennyiben másik számlát szeretne megjelölni (például bank/számla/váltás kapcsán), a díj/költségmentes kedvezmény igénybevételéhez szükséges nyilatkozat visszavonható, és ennek igazolásával másik számlára új nyilatkozat tehető. Egyidejűleg azonban csak egy nyilatkozat lehet érvényben.

A vonatkozó törvény értelmében a kedvezmény bármely Magyarországon elhelyezett automatából igénybe vehető. A bankkártyával nem rendelkező ügyfelek esetében a bankkártya nélküli készpénzfelvétel számlavezető bankjuk bankfiókjaiban lehetséges.

A vonatkozó törvény értelmében egy számlához csak egy nyilatkozat tehető, a kedvezmény tehát nem tulajdonosonként, hanem számlánként vehető igénybe. Amennyiben egy számlának több tulajdonosa van, vagy több bankkártya kapcsolódik hozzá (fő- és társkártya) a kedvezmény – tekintettel arra, hogy az a számlához kapcsolódik – együttesen értendő.

Emelkedhetnek a költségek?

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendkívüli adatszolgáltatás keretében 164 pénzügyi szervezetnél ellenőrzi, hogy díjaikat és költségeiket milyen mértékben módosították, illetve módosítják a jövőben. Amennyiben az MNB jogsértést tapasztal, a fogyasztók védelme érdekében valamennyi szankcionálási eszközét alkalmazni fogja a jogsértő piaci szereplővel szemben. A pénzforgalmi törvény november 22-i módosítását követően az ügyfelek 2014 februárjától jogosultak a fizetési számláról két alkalommal, összesen 150 000 forintot díjtól és költségtől mentesen igénybe venni.

A bankok ezen jogszabályi lehetőség biztosításával kapcsolatban felmerülő költségeiket az ügyfelekre nem háríthatják át - szögezi le az MNB. Azonban a 150 ezer forintos limitet túllépő készpénzfelvétel esetén emelkedő költségekkel kell számolni.