Sok magyar családnak járhat több tízezer forint beiskolázási támogatás: az élelmesek így csinálják

Már egy hónap sincs a tanévkezdésig, így lassan a legtöbb család elkezdi beszerezni az iskolai holmikat. Arról azonban kevesen tudnak, hogy amennyiben rendelkeznek egészségpénztári megtakarítással, akár abból is fedezhetik az ilyen jellegű kiadásokat. Ilyen módon a beiskolázási költségek ötödét is, de legfeljebb 46 400 forintot adóvisszatérítésként megkaphatják az államtól. A Pénzcentrum megkérdezte a hazai egészségpénztárakat, hogyan alakultak az elmúlt évben az ilyen költések, mennyire tudatosan használják ki a családok ezt a lehetőséget.

A már az őszre készülő, családi támogatásra jogosult szülők egészségpénztári egyenlegük terhére akár 232 ezer forint egészség- és önsegélyező pénztári beiskolázási támogatást is igénybe vehetnek, melynek 20 százalékát, 46 400 forintot az állam személyi jövedelemadó-kedvezményként visszajuttatja nekik – hívta fel a figyelmet idén is a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A pénztári támogatás az óvodásoktól egészen a 25 év alatti, felsőoktatási tanulmányaikat folytató diákok után vehető igénybe, a kisebbeknek például ruházatra, taneszközökre, tankönyvekre, de akár a felsőoktatási tandíjra, kollégiumi vagy albérlet-költségekre is.

A beiskolázási támogatás igénybevételének feltétele többek közt a tanintézmény látogatásának igazolása, a tanév első napját legfeljebb 15 nappal megelőző vásárlási számlák becsatolása, illetve, hogy a pénztári megtakarítás előzőleg legalább 180 napja legyen a számlán. Bár a hazai egészségpénztárak már 2016 óta nyújthatnak ún. önsegélyező pénztári szolgáltatásokat, sok pénztártag csak most kezdi felfedezni, hogy nem csak egészséggel kapcsolatos kiadásokra használhatja a megtakarításait.

Az öngondoskodás különösen felértékelődnek olyan időkben, amikor ekkora drágulás sújtja a lakosságot. A lapunk által megkérdezett pénztárak válaszai alapján azonban vegyes a kép: míg egyes pénzintézeteknél egyre nő az iskolai költségekre fordítható támogatás népszerűsége, addig máshol nem tapasztaltak számottevő növekedést.

A PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál az igénybe vevő tagok számában nem volt növekedés 2022-ben közlésük szerint, és 2023-ra sem látnak ebben jelentős elmozdulást. A kosárérték 10 százalékkal, a az egy tagra jutó vásárlási érték 20 százalékkal nőtt. A beiskolázás tekintetében az vásárlások átlagértéke 12 000 forint, az igénybe vevők átlagosan 124 000 forint értékben nyújtottak be számlát 2022-ben.

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár lapunkkal azt közölte, hogy az önsegélyező pénztári szolgáltatások közül a beiskolázási támogatás (a pénztár tankönyv, taneszköz, gyermekruházat vásárlását támogatja tanköteles gyermek esetében a családi pótlékra jogosult személynek) valamint a felsőoktatási költségtérítés (Magyarországon államilag elismert felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 25. évét be nem töltött tanuló esetében tandíj, kollégiumi, albérleti díj támogatása biztosított) népszerűsége is nőtt az elmúlt években.

2021-ben összesen 128 új igénylés érkezett mindkét típusra vonatkozóan, míg 2022-ben 168. A beiskolázási támogatás esetében az átlagos tagi kifizetés 2021-ben 119 ezer forint, míg 2022-ben 121 ezer forint volt tagonként. Ez egyébként a drágulást figyelembe véve egyáltalán nem jelentős növekedés. A felsőoktatási költségtérítés esetében pedig átlagosan 129 ezer forintot fizettek ki 2021-ben, míg 2022-ben 160 ezer forintot tagonként.

Az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál az iskolakezdési támogatás népszerűsége nem változott az évek során. A pénztár közlése szerint még mindig sokan nem használják ki, hisz évente átlagosan 300-an élnek a lehetőséggel. Holott ez a támogatás felhasználható tankönyvekre, tandíjra, sporteszközökre, vagy akár kollégiumi és albérleti díjra is. A tavalyi évben átlagosan 86 ezer forintot fordítottak erre a tagok, azonban az idei év első féléves adatai ehhez képest már némi növekedést mutatnak.

A Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár viszont szintén azt közölte, hogy az iskolakezdési támogatás kihasználtsága évről évre nő. 2021-ben volt egy nagy ugrás, amikor 24 százalékkal nőtt az egy főre eső igénybe vett iskolakezdési támogatási összeg 2020-hoz képest. 2022-ben a növekedés folytatódott, további 8 százalékkal nőtt az egy tagra eső kifizetés összege.

2022-ben a szolgáltatást kihasználó tagok átlag 131 510 forintot költöttek erre a célra a Patikapénztárban. Bár a szolgáltatást kihasználó tagok száma is bővül évről évre, a növekedés dinamikája messze elmarad az igénybe vett összeg emelkedésétől. Vagyis továbbra is kevesen veszik igénybe a szolgáltatást, viszont azok, akik élnek a lehetőséggel, egyre inkább igyekeznek kihasználni a törvény által biztosított plafonösszeget, az éves minimálbért - közölték lapunkkal.

Az Új Pillér Egészségpénztárnál pedig 2022-ben 128 652 forint volt az átlagosan egy pénztártagnak fizetett szolgáltatás. Ez közel 15 százalékos növekedés 2021-hez képest. Az iskolakezdési támogatást kihasználó pénztártagok számában az elmúlt három évben nem volt jelentős változás.

Az MBH Gondoskodás Egészségpénztárnál (2023.04.30-ig MKB-Pannónia Egészségpénztár) finanszírozható szolgáltatások körében a számok emelkedése változatlanul egyértelműen tükrözik a tagok tudatos megtakarítási törekvését és igényét az általános egészségvédelemre. A felhasználás szempontjából az egészségcélú költések a legnépszerűbbek (2022-ben is), ezen belül is az első négy helyen a gyógyszerek és gyógyhatású termékek, az egészségügyi szolgáltatások, a fogorvosi ellátás, valamint a fénytani, látást javító eszközök (pl. szemüveg, kontaktlencse) kiadásainak finanszírozására költik a legtöbbet a Pénztár tagjai - közölték lapunkkal. Ez a tendencia vélhetően annak is köszönhető, hogy az egészségpénztári egyéni számlaösszeg akár azonnal is felhasználható, így nagy segítséget jelent a napi kiadások csökkentésében.

Arról tájékoztattak, hogy a pénztáruknál évről évre egyre népszerűbb és jelentősebb az „előrelátó”, ún. önsegélyező szolgáltatásokon belül a gyermekek iskolakezdéséhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele. A beiskolázási támogatás előnye, hogy a tankönyv, taneszköz, ruházat finanszírozására fordítható, és a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér összegének mértékében (2023. évben 232.000 Ft/év/gyermek). A minimálbér összeghatár mértékét többen teljesen, vagy megközelítőleg kihasználják mások – megtakarításunk függvényében - nem. 2022-ben az előző évhez képest 8 százalékkal nőtt a teljes befizetett összeg mértékéhez viszonyítva a befizetésenkénti összeg nagysága, ami alapján látható, hogy a lehetőséget kihasználó tagok többet fordítanak a szolgáltatás igénybevételére.

Milyen iskolai költséget és hogyan lehet a pénztárakból finanszírozni?

Az egészség- és önsegélyező pénztárakba befizetett megtakarítás után az állam 20 százalékos, de legfeljebb 150 forintnyi személyi jövedelemadó visszatérítést nyújt. A leggyakrabban egészséggel kapcsolatos kiadásokra, gyógyszerköltségre fordítják a pénztártagok az összegeket, azonban az önsegélyező lehetőségek is egyre népszerűbbek. Az iskolás korú gyermekek, illete felsőoktatásban tanulók tanulmányaival kapcsolatos kiadásokat is egyre többen fedezik ilyen módon, kihasználva a támogatást. Fontos, hogy ez esetben

a felhasználni kívánt befizetett összegnek 180 napja a számlán kell lennie,

kivéve a jóváírt hozamot, illetve a szja-visszítérítést, mely azonnal felhasználható. A tanév ideje alatt - illetve az azt megelőző és azt követő 15. napig - kelt számlákat lehet elszámolni, azonban 120 napnál régebbi számlákat nem fogadnak be a pénztárak. Így érdemes a számlát minél előbb beküldeni. A támogatást családi pótlékra jogosult pénztártag vagy kedvezményezett veheti igénybe.

A beiskolázási támogatás éves összege egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet, vagyis 2022-ben 200 ezer forint. Tehát maximálisan 40 ezer forintot kaphat vissza egy család gyermekenként az államtól.

A 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 50/B. § (1) bek. g) pontja szerint "nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás, mellyel a köznevelésről szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló, illetve a szakképzésről szóló törvényben meghatározott tanuló, illetve képzésben részt vevő személy számára, a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult személy által vásárolt tankönyv, taneszköz, ruházat árának valamint a felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett, költségtérítés (tandíj), térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj megtérítése biztosítható".

Felmérést készít a Pénzcentrum!

Habár még bőven tombol a nyári szünet, aki iskolás korú gyereket nevel, az egészen biztosan elkezdett már legalább fejben készülni a következő tanévre. Két nagy kérdése lebeg most a szülők előtt: lesz-e tanár, aki tanítani fogja a gyerekeket, illetve a még továbbra is magas inflációs környezetben vajon mennyivel kell többet fizetni idén a tanszerekért?