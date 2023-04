Ezzel lehetett igazán nagyot kaszálni a 17. héten a budapesti tőzsdén

Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten; a BUX 44 822,21 ponton zárt pénteken, 1,64 százalékkal, 721,34 ponttal magasabban az előző heti záróáránál. A részvénypiac forgalma 37,98 milliárd forint volt az előző heti 21,09 milliárd forint után, a vezető részvények erősödtek.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti elemzésében jelezte: a csütörtöki kereskedésben kiugróan emelkedett a BUX az előző napok alulteljesítését követően, a vezető részvények közül leginkább az OTP erősödött. A bankpapír pénteken is jól teljesített. A Richter és a Mol is jól zárta a hetet, bár pénteken már inkább csak oldalaztak a részvények - közölték. Az összefoglalóban a kedvező piaci hangulatot egyebek mellett azzal indokolták, hogy a héten biztató hírek érkeztek az uniós forrásokról, közeledtek az álláspontok a vitás kérdésekben az Európai Unió és Magyarország között.

Több célármódosítás is érkezett a héten. A Mol 12 havi célárfolyamát 3300 forintról 3200 forintra csökkentette a Citi, az ajánlás továbbra is vétel. A Richter célárfolyamát 12 800 forintról 12 600 forintra mérsékelte az RBC Capital, az ajánlás továbbra is felülsúlyozás - ismertette az Equilor.

Az összefoglalóban kiemelték azt is, hogy változik a bankok extraprofitadója. A nettó árbevétel helyett július 1-től a szokásos tevékenység keretében keletkezett nyereség lesz az adóalap, viszont az adókulcs is emelkedik, a 10 milliárd forintos adóalap alatti rész 13 százalékát, a 10 milliárd forintos adóalap feletti rész 30 százalékát kell befizetniük a bankoknak. Az OTP szempontjából enyhén kedvezőnek mondható a változás - írta az Equilor.