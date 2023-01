Fontos változás jön az ATM-eknél Magyarországon: ez rengeteg ügyfélnek jelenthet megváltást

Megelégelte a Magyar Nemzeti Bank, hogy a pénzintézetek sorra szűntetik meg a bankautomatáikat, zárják be a fiókokat, ezért rendeletben határozta meg, hogy hány ATM-et kell üzemeltetni attól függően, milyen településről van szó, és hány kártyabirtokos tartozik hozzájuk. Ennek kapcsán a Pénzcentrum megkérdezte olvasóit, szerintük elég bankautomata, bankfiók van-e a lakóhelyük környékén. A válaszokból az rajzolódik ki, hogy valóban több automatára lenne szükség.

A múlt héten adtunk hírt arról, hogy az MNB új szabálycsomagot hirdetett ki a Magyar Közlönyben, melynek része az ATM-hálózat új szabályozása is. A rendelkezés része, hogy az összesen 600 ezertől 1 millió 200 ezer kibocsátott kártyával rendelkező bankok kötelesek a vármegyeszékhelyen kívüli városok legalább 65%-ában ATM-et üzemeltetni, míg az ennél több kártyával rendelkező bankok legalább e települések 80%-ában. Ez a változás mindenképpen érinti az OTP, Magyar Bankholding, a K&H és az Erste ügyfeleit, de nem zárható ki, hogy más nagyobb bankokat is - pontos kártyaszámokról nincsenek adataink.

Hogy mennyire nagy lehet a gond ATM-fronton, vagyis hogy hány ügyfélhez nincs elérhető közelségben saját bankjához tartozó bankautomata, arról szintén nincsenek statisztikák. A Pénzcentrum villámfelmérésére érkezett több mint 7500 válaszból viszont az rajzolódik ki, hogy az ATM-hálózat javítása tényleg égető probléma lehet sok ügyfél számára.

A válaszadóinknak mindössze 3 százaléka gondolta úgy, hogy bőven elég bankautomata, illetve bankfiók található a lakóhelye környékén. Egyötödük esetében automaták vannak, csak nem a saját bankjuk ATM-jei. A válaszadók többsége, 38 százaléka szerint nincs elég bankautomata, bankfiók a lakóhelye környékén és többre lenne szükség, viszont ennél is megdöbbentőbb arány, hogy a válaszadók 15 százalékának egyáltalán nincs a lakóhelye környékén ATM vagy bankfiók.

A válaszadók 23 százaléka szerint van elég bankfiókja és automatája a banknak, amelyiknek ügyfele a környezetében. Ezt ha összeadjuk azok válaszával, ahol még soknak is érzik az ATM-ellátottságot (3%), akkor látható, hogy a válaszadóknak kicsivel több mint negyede nem panaszkodhat. Ebből az is következik, hogy az MNB új szabályozása akár az ügyfelek háromnegyedének jelenthet majd könnyebbséget. Akár még a bankváltást is sokan megfontolhatják, ha nem a számlavezető bankjuk telepít a közelükbe ki- és befizető automatát.