Nagy változás élesedik a magyarországi ATM-eknél: ügyfelek millióit érintheti

Nagyot fordult a világ hazánkban ATM-fronton. A digitális banki megoldások térnyerése miatt az elmúlt időszakban leginkább az a tendencia látszott, hogy a pénzintézetek próbálják racionalizálni bankautomatáik számát, a jegybank múlt heti döntése azonban komoly fordulatot hozott. A Pénzcentrum most összegezte az utóbbi évek változásait és megkérdezte az érintetteket, hogy milyen formában érintheti az új rendelet az automatáik elérhetőségét.

A jegybank adatai szerint az ATM-ek száma 2019 harmadik negyedévének végén volt a csúcson, akkor országos szinten 5105 bankautomata működött, az azóta eltelt években azonban lassú, de folyamatos csökkenést mutatott az állomány. A pénzintézetek persze igyekeztek racionálisan meglépni létszámcsökkentést. Erről árulkodik legalábbis, hogy az automaták településtípusonkénti eloszlása az elmúlt három évben nem változott szignifikáns mértékben. Jelenleg az ATM-ek nagyjából egyharmada működik Budapesten, közel 20 százalékuk a megyeszékhelyeken és a készülékek valamivel kevesebb mint fele jut a kisebb településekre.

Az automaták számának csökkentése persze egyeneságú következménye annak, hogy a bankok a fiókhálózatukat is racionalizálni kezdték az utóbbi években, de ezen felül biztosan szerepet játszott benne a csökkenő forgalom is. Az MNB statisztikái szerint ugyanis, amíg 2019 áprilisa és júniusa között még 27,2 millió alkalommal vettek fel készpénzt a magyarok ATM-ből, addig 2022 második negyedévére az ilyen tranzakciók száma mindössze 23,2 millió volt, ami közel 15 százalékos visszaesést jelent.

A bankautomatákra ettől függetlenül továbbra is nagy a lakossági igény. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 2022 második negyedévében 2,7 millió alkalommal fizettek be készpénzt belföldi ATM-en keresztül, ami a 2021-es év azonos időszakához képest 25 százalékos emelkedést jelent. Ennek hátterében vélhetően részben az ügymenet gyorsulása áll, (már nem kell napokat várni arra, hogy megjelenjen a számlán a pénz) de a koronavírus alatt megváltozott bankolási szokások, így a pénztári szolgáltatásra való igény visszaesése is komoly mozgató erő lehetett az ilyen bankautomatás tranzakciók térnyerésében.

Közbeszólt a jegybank

A Magyar Közlönyben múlt hét szerdán megjelent rendelet tanúsága szerint pedig az MNB isfontosnak tartja a kiterjedt ATM-hálózatok fenntartását. A bankok által üzemeltetendő ATM-ek mennyisége ugyanis eszerint a jövőben az általuk kibocsátott, készpénzfelvételi funkcióval rendelkező bankkártyák mennyiségétől függ majd. Az új szabályok február 1-jétől lépnek életbe.

A döntés az utóbbi évek tendenciáinak tükrében érthető. A jegybanknak ugyanis kiemelt feladata a készpénzellátás biztosítása, amin a digitalizáció térnyerése sem változtat. Az MNB-nek ugyanis képviselnie kell azon magyarok érdekeit is, akik akár elvi okokból, hátrányos helyzetükből kifolyólag, vagy bármilyen egyéb tényező miatt nem, vagy csak ritkán használnak bankkártyát. Sokan vannak ezen felül azok is, akik jobban tudnak takarékoskodni, ha minden hónapban kivesznek egy bizonyos összeget bankszámlájukról, illetve egy esetleges banki leállás, vagy egy áramszünet esetén is biztonságérzetet adhat az embereknek, ha a zsebükben lapul valamennyi készpénz. A felsoroltak közül a mostani változással értelemszerűen az utóbb említettek életét teheti könnyebbé a mostani változás.

Szilárd szabályok határozzák meg az automaták számát

Az átfogó készpénzellátási-kezelési szabálycsomag egyik legfontosabb eleme, hogy a bankok többségének ezentúl kötelező saját ATM-hálózatot fenntartani. A február elejétől érvénybe lépő rendelet az automaták kötelező minimális számát is meghatározza. Ezzel kapcsolatban a pénzintézeteknek több fontos faktort kell figyelembe venniük. Ezek közül az egyik az általuk kibocsátott bankkártyák száma, eszerint megkülönböztetnek:

600 ezer alatti

600 ezer +1 és 1,2 millió közötti

1,2 millió +1 és 2,4 millió közötti

illetve 2,4 milliónál több forgalomban lévő bankkártyával rendelkező bankokat.

A kártyaszám alapján a legnagyobbak közé tartozó pénzintézeteknek 1690, míg a 600 ezres kategóriába tartozóaknak 169 bankautomatát kell üzemeltetniük, de fontos kitétel az is, hogy 600 ezer és 1,2 millió bankkártya közötti hitelintézeteknek a vármegyeszékhelyen kívüli városok legalább 65 százalékában kell automatát üzemeltetni, az ennél több kártyát kibocsájtóknak pedig a 80 százalékában. A bankkártyák számán felül pedig van még egy felosztás, mely az egyes településtípusokon szabja meg az ATM-ek minimális számát. Eszerint:

fővárosi kerületenként minimum 2,5-12 darab

megyeszékhelyenként 5-15 darab

egyéb, kisebb településeken pedig legalább összesen 3,5-60 darab bankautomatát kell üzemeltetniük.

A limiteket megugró bankok a szabályozás szerint kedvezményeket kaphatnak a szabályok alól. Amennyiben az adott pénzintézet jelenleg két településtípuson is több bankautomatát üzemeltet az előírtnál, a harmadiknál 25 százalékkal alacsonyabb számú ATM-el is megfelelhet a követelményeknek.

Kisebb visszhangot kapott ugyan, de ezen felül más kötelesség is hárul a hitelintézetekre. Mérlegelniük kell azt is, hogy ATM-hálózatuk megfelel-e a jegybank által szabott forgalmi feltételeknek. A készpénz felvételére alkalmas, illetve a befizetési funkcióval rendelkező automatákra eső készpénzfelvételi, illetve befizetési fogalom ugyanis nem haladhatja meg az MNB által megállapított referenciaértéket. Utóbbiról a jegybank háromévente ad majd tájékoztatást a bankok felé.

A pénztárak bezárása is bonyolultabb lesz

Az új rendeletben a pénztárak bezárásának feltételein is szigorítottak. Eszerint február 1-től csak akkor szüntetheti meg egy pénzintézet a fióki pénztárát, vagy korlátozhatja annak működését, hogyha az adott pénztár forgalma legalább a döntést megelőző 24 hónapban trendszerűen és folyamatosan csökken, illetve ha a pénztári készpénzes tranzakciók egy olyan ügyfélcsoportra korlátozódnak, ami könnyedén átterelhető az ATM-ek használatára.

Ezen felül a fióki pénztárát megszüntető bank köteles minimum két ki- és befizetésre is alkalmas automatával bővíteni hálózatát. Ezek között egyiket a pénztár nélküli fiókban, a másikat az adott településen (vagy budapesti kerületben) egy infrastrukturális csomópontban kell elhelyezniük. A pénztár megszüntetéséről ezen felül legalább a bezárást 3 hónappal megelőzően tájékoztatnia kell az ügyfeleit, mind a fiókban ,mind pedig honlapján.

A bankok már készülnek a változásra

A jegybanki statisztikák tavaly szeptemberben összesen közel 8,9 millió betéti és közel 1,15 millió hitelkártya volt a magyar piacon, egy negyedév alatt pedig közel 7 millió kártyát használtak az ügyfelek. Így, bár az ügyfelek és a forgalomban lévő bankkártyák pontos számáról bankonként nem elérhető statisztika, egész biztos, hogy a magyar nagybankoknak, így akár az OTP-nek, az Erstének, a K&H-nak, a Bankholdingnak, az UniCreditnek legalábbis a 600 ezernél több ügyfele van jelenleg. A Pénzcentrum ezért az érintett bankokat is megkérdezte szabályváltozásról,különösképp arról, mekkora átalakulás várható amiatt a hálózatukban.

Az Erste Bank elárulta, hogy bár a készpénzfelvételek száma évről évre trendszerűen csökken, folyamatosan bővítik és újítják meg jelenleg több, mint 400 készülékből álló ATM hálózatukat. Ezek száma az előzetes felmérések szerint a nagyvárosokban meg is fog felelni az új MNB rendeletnek.

Néhány vármegyében azonban a kisebb településeken jelentős átcsoportosításra lehet szükség az új jogszabály miatt, miközben az egy automatára jutó üzemeltetési költségek jelentős növekedésével is számolni kell - árulták el.

Az OTP is látja már, hogy a rendelet a bank ATM-hálózatának darabszám változását vonhatja maga után, jelenleg is vizsgálják a szabályozásokat, melyeknek eleget fognak tenni. Az UniCredit Bank várakozásai szerint bár az ATM-hálózat működtetésének forgalmi alapú feltételének referenciaértékét majd csak a későbbiekben adja meg az MNB, az ATM-hálózatuk várhatóan jelentős átalakulás nélkül meg fog felelni a rendelet előírásainak.

Olvasóink szerint van hova fejlődnie a bankautomata hálózatoknak

A Pénzcentrum egyébként a héten publikálta 7500 fős mintán végzett felmérését, melyben arra kereste a választ, olvasóink mennyire találják jól ellátottnak a bankok ATM hálózatát. Az eredmény nem lett valami fényes. A válaszadók mindössze 3 százaléka vélekedett úgy, hogy bőven elég bankautomata, illetve bankfiók található a lakóhelye környékén.

Egyötödük esetében automaták vannak, csak nem a saját bankjuk ATM-jei. A válaszadók többsége, 38 százaléka szerint nincs elég bankautomata, bankfiók a lakóhelye környékén és többre lenne szükség, viszont ennél is megdöbbentőbb arány, hogy a válaszadók 15 százalékának egyáltalán nincs a lakóhelye környékén ATM vagy bankfiók. A kutatás eredményeiből végső soron arra a következtetésre jutottunk, hogy az MNB új szabályozása akár az ügyfelek háromnegyedének is könnyebbséget jelenthet majd. A bankunk által jelenleg üzemeltetett fiókokról és automatákról az MNB erre vonatkozó felületén tájékozódhatunk.