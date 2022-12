Mi folyik a magyar ATM-eknél? Sorra szüntetik meg az ilyen automatáikat a bankok

Folyamatosan csökkent az elmúlt három évben a Magyarországon működő készpénzkiadó automaták száma a VG cikke szerint, miközben az ATM-ek funkciója is fokozatosan átalakul. Idén június végére már 4900 alatt volt a működő bankjegykiadó automaták száma, miközben egy évvel korábban csaknem ötezer ilyen készülék működött országszerte az MNB statisztikái szerint.

A jegybank adatai szerint az ATM-ek száma 2019 harmadik negyedévének a végén érte el a csúcspontját, akkor 5105 készüléket tartottak nyilván: azóta viszont lassú ütemben ugyan, de folyamatosan apad az állomány - írja a lap. Az viszont nem igaz, hogy csak vidéken szűnnének meg az automaták, vagy Budapesten lenne egyre kevesebb belőlük, mert az ATM-ek településtípusonkénti eloszlása nem változott jelentősen. Az automaták nagyjából egyharmada működik Budapesten, közel 20 százalékuk a megyeszékhelyeken, a készülékek valamivel kevesebb mint felén pedig a kisebb települések osztoznak.

Mégsem meglepő, hogy egyre fogyatkoznak az ATM-ek, hiszen a bankok fiókhálózata is gyors ütemben zsugorodik Magyarországon. 2015 közepe óta több mint ezer bankfiók tűnt el a térképről, így az itt működő ATM-ek közül is jónéhány megszűnt. Az automaták számának csökkentését indokolhatja még a csökkenő forgalom is: 2022 második negyedévében összesen 23,2 millió alkalommal vettek fel készpénzt bankkártyával hazánkban, mely a 2019 áprilisa és júniusa közötti 27,2 milliótól csaknem 15 százalékkal elmarad. Ez utalhat arra a lap szerint, hogy

a koronavírus-járvány okozta erős visszaesés után már nem épült vissza a készpénzfelvételi darabszám a korábbi szintre.

Ugyanakkor a hazai ATM-ek egyre inkább kezdik kiváltani a bankfiókokban működő pénztári szolgáltatást: 2022 második negyedében már több mint 2,7 millió alkalommal fizettek be készpénzt belföldön bankkártyával a magyarok, ami közel 25 százalékos ugrás az egy évvel korábbihoz képest. A kártyás készpénzbefizetések dinamikus bővülése magyarázható egyrészt a befizetésre alkalmas ATM-ek terjedésével, másrészt mivel már nem kell napokat várni arra, hogy megjelenjen a számlán a pénz.