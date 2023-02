Postai díjszabás 2023: mennyibe kerülnek a Magyar Posta szolgáltatásai, minek emelkedett az ára?

Régiós viszonylatban, ha levélfeladásról van szó, még mindig a Magyar Posta Zrt. kínálja a legjobb áron szolgáltatásait, annak ellenére is, hogy a postai díjszabás 2023 január 1-től bizonyos levélküldemények esetében módosul. Mutatjuk, hogy a 2023 postai díjszabás kapcsán mit érdemes tudnunk, minek az ára emelkedik a postai díjszabás 2023 évi rendszere szerint, és hogy mi minden derül ki a postai díjszabás 2023 PDF formátumú kivonatából.

Cikkünkben eláruljuk, a 2023 postai díjszabás kapcsán mi változott: milyen tételeknek nő az ára, emelkedik-e a postai díjszabás 2023 január 1 től, még mindig olcsónak számít-e a Magyar Posta postai díjszabása? A postai díjszabás 2023 PDF formátumban is elérhető, tartalmából kiderül, milyen postai díjszabás vonatkozik a különféle belföldi és külföldi levélküldeményekre, csomagokra! A postai díjszabás 2023 változások milyen mértékben érintik a lakossági ügyintézést – van okunk az aggodalomra?

Árat emel a Magyar Posta is

A Magyar Posta régiós viszonylatban – a levélfeladás esetében mindenképp – a legolcsóbb szolgáltatók közé tartozik: a cég 2023 évében is arra törekszik, hogy megfelelő színvonalon működjön, és hogy a jelenlegi energiaárak és inflációs tendenciák mellett is megőrizze megfizethető árait. Ahogy számos más iparágban is megtörtént, a postai díjszabás esetében is számolnunk kell az áremeléssel, azonban a postai díjszabás 2023 évi emelése (a postai díjszabás 2022 évi szintjéhez képest) még mindig mérsékelt keretek közt zajlik – hogy minek mennyi lett az ára, azt a lenti postai díjszabás 2023 PDF foglalja össze.

Postai díjszabás 2023: ezeknek a szolgáltatásoknak emelték az árát

Na de nézzük, pontosan mely tételeknek nőtt az ára, milyen postai szolgáltatásokat volt képtelen a cég megemelni. A postai díjszabás 2023 január 1-től, egészen az év során a következő emeléseknek köszönhetően változott:

az 50 g alatti levélfeladás esetében a nem elsőbbségi (sima) levél díja 160 Ft-ról 175 Ft-ra nőtt (+15 Ft), az elsőbbségi levél díja pedig 225 Ft-ról 250 Ft/db-ra nőtt (+25 Ft);

papíralapú feladásoknál az ajánlott többletszolgáltatásokért, térítvény többletszolgáltatásokért +45 Ft-ot számolnak fel;

az elektronikus adattal feladott ajánlott szolgáltatások díja 460 Ft-ról 495 Ft-ra nő (+35 Ft), a tértivevényes levélküldemények többletszolgáltatási díja pedig 325 Ft-ról 360 Ft-ra emelkedik (+35 Ft).

Mindez, mivel magánszemélyek évente csak néhány darab levelet adnak fel (leginkább a szolgáltatók postáznak a lakosság irányában), a lakosság szempontjából elenyésző többletköltség. Bővebb információ után a Magyar Postán keresztül érdeklődhetünk, illetve az árak áttekintését segíti a lenti postai díjszabás 2023 PDF is (forrás: Magyar Posta Zrt.).

Magyar Posta postai díjszabás 2023 PDF

Nézzük, pontosan milyen díjakat szab ki a magyar posta a különböző szolgáltatásokra, azaz mi mennyibe kerül a 2023 postai díjszabás kapcsán, ha a Magyar Postán keresztül szeretnénk belföldre, külföldre különféle küldeményeket feladni!

Postai díjszabás 2023