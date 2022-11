Durván lehúznak a bankok készpénzfelvételnél: ennyit buknak a gyanútlan ügyfelek

Ma már nem kérdés, hogy utalni a legtöbb helyzetben olcsóbb és kényelmesebb, ettől függetlenül mindannyiunk kerül olyan élethelyzetekbe, hogy nagyobb összegű készpénzt kelljen felvennie. Ilyenkor fontos tisztában lenni, hogy milyen szigorú feltételekkel és milyen esetleges buktatókkal kell szembenéznünk bankuknál egy ilyen tranzakció során. A Pénzcentrum most utánajárt, milyen kondíciók mellett van erre jelenleg lehetőségünk a nagyobb a bankoknál.

A magyar ügyfelek jelentős része ma már sokkal szívesebben netbankol, vagy használja mobilapplikációját használja egy-egy vásárlásnál, minthogy készpénzhez nyúljon, a koronavírus járvány hatására pedig ez a digitális fordulat az utóbbi 2 és évben minden eddiginél erősebben tetten érhető.

Nem meglepő tehát, hogy az MNB szerint 2022 második negyedévében mindösszesen 1 millió 90 779 alkalommal vettünk fel készpénzt a bankunktól. Ez a szám még a tavalyi év azonos időszakához képest is csak egy minimális, alig több mint 30 ezres emelkedést mutat, pedig abban az időben a pandémia miatti aggodalmak még erősen kihathattak a pénztári tranzakciók számára.

A készpénzfelvételek összege között azért nagyobb a különbség. A 2021 második negyedévében felvett 791 488 millió forinttal szemben az idei évben 910 044 millió forintnyi készpénz került a bankfiókokból a magyarok zsebébe. Ezt persze nagyban magyarázhatja az infláció is, ami nem csak a hétköznapi fogyasztási cikkek, de a nagyobb beruházások árát is jócskán megdobhatta (bankfiókból ugye elsősorban ilyen célra érdemes pénzt felvenni).

Látható tehát, hogy a magyarok számára tartósan idegen tereppé vált a készpénzzel való költés. Ettől függetlenül mindenkinek érdemes tisztában lenni azzal, hogy milyen feltételek mellett juthatunk hozzá a a pénzünkhöz bankunktól.

Nem lehet csak úgy hozzájutni a pénzünkhöz

Az persze nem kérdés, hogy a hétköznapokban utalni, vagy készpénzben fizetni éri-e meg jobban, de mindannyiunk életében jönnek olyan helyzetek, (legyen az egy lakásvásárlás, egy öröklés, vagy más egyéb szcenárió) amikor kénytelenek lehetünk bankókban hozzájutni a számlánkon tárolt megtakarításokhoz.

Persze az, hogy a legtöbbeknek már maga a készpénzfelvétel sem hétköznapi ügymenet fokozottan fontossá tenni, hogy egy ekkora összegű tranzakciók esetén alaposan utánajárunk minden kondíciónak. Komoly meglepetések érhetnek ugyanis, ha nem vagyunk tisztában minden a nagy összegű készpénzfelvételt kísérő teendőnek és költségnek.

Ez fokozottan fontossá teszi, hogy tájékozódjunk, mielőtt kevésbé hétköznapi összegű tranzakciót indítunk bankunknál. Komoly meglepetések érhetnek ugyanis, ha nem járunk elég alaposan utána a pénztári készpénzfelvételt kísérő teendőknek és költségeknek, például büntető díjakba is könnyen belefuthatunk.

Az első dolog, amire ál figyelnünk kell, hogy bizonyos összeghatár felett készpénzfelvételi igényünket előre be kell jelenteni a bankunk felé. Az értékhatár, amelytől az adott pénzintézetek ezt elvárják igen eltérő, jellemzően fél és 2 millió forint közé esik.

Fontos ezentúl arra is figyelni, a bankok bejelentési határidőket is támasztanak a magas összegű pénztári kifizetések feltételeként. Van ahol egy, de olyan pénzintézet is, ahol banki munkanappal korábban jeleznünk kell. És olyan gyakorlat is előfordul, hogy bizonyos értékhatárig megelégednek az 1 munkanappal, de afelett már 2 nappal korábban be kell nyújtanunk az igénylést.

Ráadásul az sem mindegy, hány órakor intézzük ezt. Van ahol az adott napon egészen délután háromig ráérünk megtenni ezt, máshol csak 11-ig, esetleg délig tudják biztosítani a következő napra (vagy az azt követőre) a készpénzfelvételt. Ha pedig megcsúszunk legkorábban egy nap csúszással juthatunk a pénzhez.

A fentiek betartása mellett biztosan a kívánt időpontban, a kívánt bankfiókban juthatunk hozzá a pénzünkhöz, de nem kizárt, hogy előzetes bejelentés nélkül, a bankunkat váratlanul felkeresve is lesz akkora szerencsénk, hogy az adott bankfiók gond nélkül kifizeti nekünk ezt az összeget. Persze a legtöbb esetben ennek is megvan a maga díja.

Találtunk olyan bankot, akinél az ilyen tranzakció nem jár plusz költséggel, olyat, amelyik ilyen esetekben magasabb díjszabással dolgozik de olyat is, amelyik a normál pénztári készpénzfelvételi díjon felül számít fel egy úgynevezett büntetődíjat. A legbiztosabb ezért az, ha élünk az előzetes bejelentés lehetőségével.

Ha ez valamiért megoldhatatlan, akkor érdemes igen körültekintőnek lenni. Persze minden esetleges félresiklástól ez sem feltétlen véd meg minket, de a buktatók nagy részét biztosan kikerülhetjük így.

Fontos még azzal is számolni, hogy hiába intézünk mindent szabályosan és jelentünk le időben. Ha bármi közbejön, ami miatt nem jelenünk meg a fiókban a legtöbb esetben súlyos büntéssel kell szembenézünk.

Ahhoz, hogy kicsit tisztább képet kapjunk a Pénzcentrum átböngészte a nagyobb hazai bankok kondíciós listáit. Az így összeállt körképből a nagy összegű készpénzfelvétel során felmerülő kérdések többségére választ kapunk.

Sok változós dolog a készpénzhez jutás

A vizsgált bankok kondíciói közt már a bejelentési kötelezettséggel "terhelt" összeghatár tekintetében is nagyok a különbségek. Ez a Raiffeisennél a legalacsonyabb, ahol már egy 500 000 forintos tranzakciónál is előre kell gondolkodnunk, de ennél jellemzőbb az 1-2 millió forintnál meghúzott korlát, illetve olyan extrémebb limittel is, mint OTP Banké, ahol csak 5 millió forint feletti pénzfelvételnél kell előre értesítenünk a bankot.

A bejelentés határidejében azért nem túl nagyok az eltérések. is ritkán tér el. Jellemzően egy, de maximum két munkanapot ad erre egy-egy pénzintézet. Egyes bankoknál viszont egy második, 10 millió forintos összeghatárt is meghatároznak, ami alatt csak banki munkanapot, de felette már 2 munkanapos határidőt állapítanak meg.

Abban, hogy a készpénzfelvételt eggyel, vagy adott esetben kettővel megelőző munkanapon hány óráig fogadják a bejelentéseket annál nagyobbak az eltérések.Ebből a szempontból a CIB Bank és az UniCredit Bank a leginkább flexibilis szolgáltatók. Mindkét banknál délután háromig (A CIB-nél pénteken csak kettőig) jelezhetjük, ha másnap készpénzt vennénk fel. Ezzel szemben az MKB Banknál például csak délelőtt 11-ig és az Erste Banknál is csak délig tehetjük meg ezt.

A készpénzfelvétel díja mindenhol függ a számlatípustól de, így azt nem lehet egzakt módon kijelenteni, hogy valamelyik banknál olcsóbb, vagy drágább, mindenképp érdemes utánajárni a konkrét számlacsomagunk kondícióinak. Ami viszont általánosnak mondható, az a 0,6 százalékos tranzakciós díj. Ezt általában csak a kevésbé barátinak számító, a tranzakció 1 százalékát kitevő alapdíjjal operáló konstrukciók esetén engedik el. Érdekes viszont a készpénzfelvétel sok fióknál jelölt maximum összege. Amíg ez az MKB-nál például maximum 14 982 forint (+0,6%), addig az UniCredit Banknál 377 650 forintos a határ. Egy ilyen üzletnél egy körülbelül 35 millió forintos készpénzfelvétel esetén tehát közel 400 ezer forintot a bankban hagyunk.

Azonnali nagy összegű készpénzfelvételre nem minden pénzintézetnél van lehetőség. Az UniCredit ezt például külön jelzi, a Raiffeisennél pedig nem találtunk semmilyen erre vonatkozó információt. Az MKB Banknál ezzel szemben felár nélkül hozzájuthatunk ilyen módon is pénzünkhöz, feltéve, persze, hogy az általunk választott bankfióknak van akkora mennyiségű készpénze készleten.

A leggyakoribb eljárás, hogy a bankok, ha elérhető is náluk az azonnali készpénzfelvétel, plusz díjat szabnak fel érte. A CIB Banknál fixen 14 398 forintba kerül, de a legtöbb pénzintézetnél ennél bonyolultabb a képlet. A K&H-nál például 1,41 százalékot, de minimum 7457 forintot számolnak fel, az Ersténél pedig ennél is kacifántosabban működik a dolog. Utóbbi banknál az 1,188% + 720 forintos alapdíjon felül további 0,6 százalékot számítanak fel a tranzakcióért. Az, hogy nekünk a fix. felár, vagy a százalékos díjazás a megfelelőbb, ha mégis így igényeljük a készpénzfelvételt nagyban függhet az általunk igényelt összegtől.

A készpénzfelvétel elmulasztása esetén kivétel nélkül az összes pénzintézetnél büntetésre számíthatunk, ezek összege és számításának módja viszont megint csak drasztikusan eltérő. A CIB Bank egyszerűen az azonnali nagy összegű készpénzfelvétel fix. 14 398 forintos felárát számolja fel, mások egy az igényelt összegből számított százalékos díjat határoznak meg, ami bankonként nagyon eltérő. A Raiffeisennél például 0,11% + 6014 forintos, míg a Raiffeisen Banknál és a Takarékbanknál a bejelentett összeg 0,25 százalékát. Az UniCredit gyakorlata annyiban eltér a többi pénzintézetétől, hogy nem a bejelentett összeg, hanem a készpénzfelvételi ügylet költsége a mérvadó. Az utóbbi 50 százalékát, de minimum 3000 forintot számítanak fel itt büntetésként.

Nem szabad hű bele Balázs módjára

A legfontosabb, hogy nagyobb összegű készpénzfelvétel előtt mindig alaposan járjunk utána, milyen előzetes tennivalókkal kell számolnunk a pénztári ügyintézés során és számoljunk utána, mekkora kiadás lesz hozzájutni az adott összegnek. A nagy összegű készpénzfelvételre való igényünk általában telefonon keresztül, de sok helyen még a netbank segítségével is bejelenthetjük, a pontos kondíciókról pedig bankunk honlapján tájékozódhatunk. Ha nagyon kedvezőtlennek találjuk a feltételeket, nem árt megfontolni a bankváltást sem, de egy ilyen hosszútávú pénzügyi lépés még alaposabb tervezést és megfontolást igényel.