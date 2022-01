Aranyéhség tombolt Magyarországon: rengeteg magyar fekteti a tömbökbe vagyonát

Az egymilliárd forintot is meghaladta tavaly a BÁV Zrt. fiókhálózatában értékesített befektetési aranytömbök forgalma. Ezzel a társaság jócskán felülteljesítette a kitűzött terveket. Az ékszerpiac is igen mozgalmasan alakult. Globálisan komoly hiány alakult ki alapanyagokból, a pandémia miatt nem csak a nemesfémek, de a munkaerő is drágult, így kihívások sorával kellett megküzdeni. A befektetési ékszerek és órák iránt jelentősen nőtt az érdeklődés. Az ékszerforgalom összességében 10 százalékkal emelkedett 2021-ben.

Az év során a BCA-piacon a két legkelendőbb kiszerelés a legkisebb 5 grammos és a legnagyobb 100 grammos volt. A kisebb kiszerelést előnyben részesítő ügyfelek a visszaváltásnál csak a számukra szükséges mennyiséget tették pénzzé.

Mi várható idén az aranypiacon?

A szokásosnál is eltérőbbek most az álláspontok azzal kapcsolatban, hogy az aranyár milyen pályát fut be 2022-ben. Az egyik tábor szerint a jelenlegi laza monetáris politika a végéhez közeledik, és az ösztönző intézkedések elkezdenek csökkenni. Mivel ezek a pénzbőséget elapasztják, a nemesfémek ára mérséklődhet. Ezt erősítheti az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed 2022 közepére tett kamatemelési szándéka is. Ugyanakkor akad egy széles kör, amely szerint az említett fejlemények már be vannak árazva.

Sőt, sokkal inkább dominál ebben a kérdésben az infláció, ami bizony komolyan felpörgött. Amerikában például a pénzromlás üteme októberben 6,2 százalékkal, 31 éves csúcsra futott fel. Mindez – kiegészülve azzal, hogy negatív reálkamatok alakulnak ki – támogatást nyújt a nemesfémek számára. Így egyes befektetők szerint az arany pozícionálásának kockázati mérlege továbbra is felfelé mutat, mivel a geopolitikai és a rendre erőre kapó víruskockázat komoly, még a Fed intézkedéseket is felülmúló árfelhajtóerőt jelent. Éppen ezért bőven akadnak olyanok, akik úgy vélik a jegyzés az év során a jelenlegi, unciánkénti 1800 dollárnál magasabban, jellemzően 1850-1900 dollár között ingadozik majd.

Hosszabb távon is vannak eltérések az előrejelzésekben, de már egyértelműen emelkedő trend rajzolódik ki. A mérsékeltebb szereplők is úgy látják, hogy az évtized közepéig a 2800-3100 dolláros unciánkénti jegyzés a reális forgatókönyv.

Az ékszerpiac is tele volt kihívásokkal

Ahogy a pandémia hatásaként az autóiparban a chiphiány, úgy az ékszeriparban a főként Ázsiából származó alapanyagok (pl. drágakövek) olykor csaknem teljes elapadása okozott problémát. Ezt tetézte a nemesfémek árának, a munkabéreknek és a rezsinek a növekedése, illetve ezzel párhuzamosan a megbetegedésekből fakadó munkaerőhiány.

A fejlemények hatására számos ékszerkészítő cég ment tönkre. A megrendelések teljesítése terén nem voltak ritkák a fél éves csúszások sem. Ha a viszonteladók nem rendeltek idejében, akkor nehezen tudták biztosítani a megfelelő kínálatot az üzletekben. Bár a BÁV-nál is jelentkeztek szállítási problémák, az előrelátó rendelések révén végül ezt a vásárlók már nem érzékelték. Összességében az említett nehézségek markánsan megemelték az új ékszerek árait.

Lényeges különbségek alakultak ki az új- és a használt ékszerek piaca között, hiszen, bár az utóbbiaknál is korrigált a piac a nemesfém árfolyamelkedése miatt, de ezeket más árdrágító tényező nem terhelte. Így a használt ékszerek ár-érték arányban tovább növelték előnyüket az újakkal szemben. A magasabb árkategóriában előtérbe kerültek a befektetési ékszerek: a híres ékszerházak ikonikus darabjai, valamint a nagy briliánsokkal díszített ékszerek.

Ennek eredményeként 2021-ben a BÁV aukciók korábbi ékszerrekordjai is többször megdőltek. A Magyarországon legdrágábban aukción elkelt ékszer 43,2 millió forintért egy több mint 8 karátos briliánsgyűrű lett. A férfiaknál a korábbiaknál is nagyobb mértékben folytatódott a befektetési órák térhódítása. Itt is új rekordot üdvözölhettek: a legdrágábban eladott óra egy Rolex GMT-Master II. lett 16,8 millió forinttal. Mivel ebben a szegmensben bőven van hova felzárkózni a nemzetközi trendekhez, így 2022-ben további rekord leütések várhatóak.