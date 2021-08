Utolsó tartalékait éli fel Molnár Anikó: már a ruháit, táskáit árulja a neten

Piacra dobta használt holmijait Molnár Anikó, aki nem is egyszer beszélt már róla, hogy anyagi gondokkal küzd. A híresség hiába húzta meg a nadrágszíjat, a koronavírus-járványban neki is elfogytak a tartalékai.

Évekkel ezelőtt találta meg álmai foglalkozását és sminktetoválóként dolgozik, ám mivel a járvány alatt a szépségszalonoknak is be kellett zárni, érthető, hogy pénzszűkébe került - írja a Borsonline. Molnár Anikó több tucat holmijától válik most meg, hogy pénzhez jusson, és nem is akármilyenektől: világmárkák táskái, övei, ékszerei lapultak eddig a szekrényében, így igazán jó fogást csinálhat, aki lecsap egy-egy darabra.

Nem is adja éppen olcsón őket Anikó, hiszen a kollekciójában található például Michael Kors öv is a maga 25 ezer forintos árán. Mégis, ismerve az eredeti árát egy-egy ilyen holminak, még jó vásárt is csinálhat az, akinek efféle ínyencségre fáj a foga.