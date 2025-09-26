2025. szeptember 26. péntek Jusztina
13 °C Budapest
Szórakozás

Gyári melós lett a Csillag születik sztárja: így úszott el a mesébe illő karrier

Pénzcentrum
2025. szeptember 26. 17:03

Utasi Árpád, a Csillag Születik 2007-es győztese ma már teljesen más életet él, mint amit a tehetségkutató után sokan elképzeltek számára - írja a Story Magazin.

A 18 évvel ezelőtti RTL-es tehetségkutatóban ízes magyarsággal mesélő csantavéri fiú megnyerte a műsort, amivel egy autót és egy éven át havi egymillió forintot kapott. A siker után lehetőséget kapott a Veszprémi Színházban, ahol eljátszhatta az Indul a bakterház Bendegúz szerepét, ám színpadi karrierje rövid életű volt.

Az azóta eltelt időben Árpi visszaköltözött szülőfalujába, Csantavérre. A nyereményből vásárolt egy földterületet, ami a mai napig megvan neki. Jelenleg a vajdasági Szabadkán dolgozik egy gyárban csoportvezetőként.

A ma már 32 éves egykori tévésztár egyedül él, és saját bevallása szerint a munkájára koncentrál. "Mesét már nem mondok gyakran, nem fér bele a rohanós hétköznapokban. Ha pedig akad egy kis szabadidőm, sportolok. Focizom vagy úszom egy jót" – nyilatkozta korábban.
Címlapkép: Getty Images
