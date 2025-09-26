Az európai munkavállalók hetente átlagosan fél munkanapnyi időt töltenek ingázással, miközben a hibrid munkavégzés terjedése némileg enyhíti a hosszú utazással járó terheket.
Gyári melós lett a Csillag születik sztárja: így úszott el a mesébe illő karrier
Utasi Árpád, a Csillag Születik 2007-es győztese ma már teljesen más életet él, mint amit a tehetségkutató után sokan elképzeltek számára - írja a Story Magazin.
A 18 évvel ezelőtti RTL-es tehetségkutatóban ízes magyarsággal mesélő csantavéri fiú megnyerte a műsort, amivel egy autót és egy éven át havi egymillió forintot kapott. A siker után lehetőséget kapott a Veszprémi Színházban, ahol eljátszhatta az Indul a bakterház Bendegúz szerepét, ám színpadi karrierje rövid életű volt.
Az azóta eltelt időben Árpi visszaköltözött szülőfalujába, Csantavérre. A nyereményből vásárolt egy földterületet, ami a mai napig megvan neki. Jelenleg a vajdasági Szabadkán dolgozik egy gyárban csoportvezetőként.
A ma már 32 éves egykori tévésztár egyedül él, és saját bevallása szerint a munkájára koncentrál. "Mesét már nem mondok gyakran, nem fér bele a rohanós hétköznapokban. Ha pedig akad egy kis szabadidőm, sportolok. Focizom vagy úszom egy jót" – nyilatkozta korábban.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/39. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin.
Újabb telefonos csalási kísérlet terjed, amelyben 500 ezer forintos nyereménnyel kecsegtetik az áldozatokat,
Templomba járással és karitatív tevékenységgel indokolta volna rendszeres kimozdulását.
Nyolcvanhét éves korában elhunyt kedden Claudia Cardinale francia-olasz színésznő,
A közel egy hetes kényszerszünet után a "Jimmy Kimmel Live!" kedden visszatér az ABC műsorára.
Az Akvárium Klub felfüggesztette a 2026 első felére tervezett koncertek, konferenciák és más események szervezését.
Epizódonként 200 ezer forintot, havi 400 ezret keresett a Szomszédokban Kulka János. A Nemzet Színésze arról beszélt, minden pénzét elverte, rengeteg autót vásárolt.
Az éttermeket 1-től 20-ig terjedő skálán értékelték, ahol a 20 a lehető legjobb eredmény.
Három teltházat már biztosan csinálnak a videós testvérek a Dome-ban, ma bejelentették a negyedik koncertet is.
A fiatal magyar zenész több európai várost is érint fél év múlva induló turnéján, a jegyeket egy hét múlva mindenki megvásárolhatja majd.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/38. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 166 millió forintért játszhatnak a játékosok.
Arról is beszélt, hogy bár egy ingatlan végtelen pénzt felemészt, számára nagyon fontos az otthon érzés.
Na, vajon elvitte-e valaki a 1 milliárd 200 millió forintos főnyereményt a 38. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Telitalálat nem született, így a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 46,7 milliárd forint.
A rendőri jelenlét megerősítése óta, az elmúlt két hétben 43 embert fogtak el a rendőrök a budapesti Blaha Lujza téren és környékén
Presser zakóban és csokornyakkendőben érkezett a tárgyalásra, majd szellemes válaszaival sikerült zavarba hoznia az ellenfelet.
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
A magyar gasztronómia új korszakba lépett – nem a séfek, hanem a fiatalok diktálják az irányokat.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig több mint 600 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
