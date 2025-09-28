Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A hagyományokhoz híven minden évben szeptember 29-én ünnepeljük a kávé nemzetközi napját, amikor kávérajongóként hálát adhatunk ezért a forró, keserű, élénkítő italért, ami nélkül bizony sok mindenkinek nehezen indul a reggele. Te is azok közé tartozol, akik minden lehetőséget megragadnak a kávézásra? Neked hány adagra van szükséged ahhoz, hogy beolajozd a gépezeted? Ha te is a legnagyobb kávérajongók közé tartozol, ne felejtsd el kitölteni a Pénzcentrum mai kvízét!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Hány kávét iszol naponta? Ha nehezen indul a reggeled nélküle, tudod a helyes válaszokat! 1/10 kérdés Hol őshonos növények a kávébabot termő kávéfák és cserjék? Közép- és Dél-Amerika Ausztrália Afrika és Dél-Ázsia Földközi-tenger partvidéke Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik kávéfaj adja a világ kávétermelésének a mintegy 75-80%-át? robusta arabica liberica bluemonte Következő kérdés 3/10 kérdés Mi a kávé élénkítő hatóanyaga? nikotin THC K-vitamin koffein Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik állat emésztőrendszerén halad keresztül a világ legdrágább kávéja, a Kopi Luwak? apácamajom fossza mosómedve cibetmacska Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik ország 2025-ben a világ legnagyobb kávéexportőrje? Etiópia Kolumbia Indonézia Brazília Következő kérdés 6/10 kérdés Mennyi vízre van szükség egyetlen csésze kávéra elegendő kávébab megtermeléséhez? 132 l 1234 l 345 l 23 l Következő kérdés 7/10 kérdés Mióta fogyasztja az emberiség a kávét annak élénkítő hatása miatt? 5000 éve 150 éve 2000 éve 600 éve Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik történelmi eseményhez kötődik a következő idézet? "Ne siess Uram, hátra vagyon még a fekete leves!” I. Ferenc József császár és Sissi hercegnő eljegyzése Koppány vezért kivégzése Thököly Imre fejedelem elfogása és bebörtönzése Mária Terézia királynő 16. szülése Következő kérdés 9/10 kérdés Mikor nyitották meg a budapesti New York kávéháznak otthont adó nagykörúti palotát? 1894 1954 1844 1977 Következő kérdés 10/10 kérdés Mi a neve a Starbucks 2004-ben elindított, azóta is nagy sikerű őszi kávékülönlegességének? Autumn Vibes Cappuccino Pumpkin Spice Latte Cinnamon Mokka Caramel Dream Chai Latte Eredmények

Címlapkép: Getty Images

