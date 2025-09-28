Dél-Korea nem tudja készpénzben előteremteni a 350 milliárd dollárt, amelyet az Egyesült Államok a vámcsökkentési megállapodás részeként kért.
Kvíz: Hány kávét iszol naponta? Ha nehezen indul a reggeled nélküle, tudod a helyes válaszokat!
A hagyományokhoz híven minden évben szeptember 29-én ünnepeljük a kávé nemzetközi napját, amikor kávérajongóként hálát adhatunk ezért a forró, keserű, élénkítő italért, ami nélkül bizony sok mindenkinek nehezen indul a reggele. Te is azok közé tartozol, akik minden lehetőséget megragadnak a kávézásra? Neked hány adagra van szükséged ahhoz, hogy beolajozd a gépezeted? Ha te is a legnagyobb kávérajongók közé tartozol, ne felejtsd el kitölteni a Pénzcentrum mai kvízét!
Kvíz: Hány kávét iszol naponta? Ha nehezen indul a reggeled nélküle, tudod a helyes válaszokat!
Kvíz: El sem tudod képzelni az életed Google nélkül? Ha most is böngészel, válaszold meg kérdéseinket!
Ha te sem tudod elképzelni életedet a Google keresőmotorja nyújtotta luxus nélkül, a Pénzcentrum legújabb kvízét semmi esetre se hagyd ki: lássuk, hány kérdésre tudsz...
Szeretnéd megtudni, mennyire vagy otthon a pénzügyek világában? Lássuk, mennyire ismered a pénzügyi alapfogalmakat! Fejleszd pénzügyi tudásodat játékosan a Pénzcentrum kvízével.
A mai kvíz őszi versekből származó idézetek sorát vonultatja fel: hogyha nem is emlékszel pontosan a költőkre, verscímekre, akkor is segíthet őszi hangulatba kerülni.
Ha minden lehetőséget megragadsz, hogy minél többet láthass a nagyvilágból, különösen a nyüzsgő városokból, mai kvízünket neked találták ki. Lássuk, hány várost ismersz fel!
Te mennyire ismered a magyar horgásztavakat és rekordfogásokat? Tedd próbára a tudásod, és derítsd ki, te vagy-e a horgásztudós a baráti társaságban a Pénzcentrum mai...
Te mennyire emlékszel a Rejtő-regényekben felbukkanó alakokra, kalandos fordulatokra, helyszínekre?
Kvíz: Nagy Tolkien-fan vagy, sokat tudsz a hobbitokról? Lássuk, hány pontot érsz el a 10-ből a hobbit-kvízen!
Mennyit tudsz a hobbitokról? A mai kvíz során tesztelheted, mire emlékszel a filmekből, könyvekből.
A mai kvíz segít felmérni, mennyire vagy tisztában az energiaitalok összetételével, hatásaival és a fogyasztásukkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal.
Ha neked is a történelem volt a kedvenc órád és lenyűgözve hallgattad, milyen brutális események történtek a világháborúk során, itt az idő, hogy megmutasd, mire...
A Forma 1 a világ legnépszerűbb autósport-kategóriája, minden egyes Grand Prix százmilliókat ültet a képernyők elé világszerte. Te mennyit tudsz róla?
Kvíz: A whisky a kedvenc italod? Ha tudod a helyes válaszokat, egy valódi szakértővel állunk szemben!
Ha neked is a kedvenc alkoholos italaid közé tartozik a whisky, semmi esetre se maradj le a Pénzcentrum legújabb kvízéről! Mutasd meg nekünk, valóban tudod-e,...
Gárdonyi Géza regénye a magyar irodalom egyik legismertebb műve, hosszú évtizedek óta kötelező olvasmány az iskolákban.
Kvíz: Szereted a Tarantino-filmeket? Ha te is a híres rendező nagy rajongója vagy, tedd próbára tudásod!
Ha kedvenc filmjeid toplistáján ott a Ponyvaregény, az Aljas nyolcas vagy a Django elszabadul, a Pénzcentrum mai filmes kvízét neked találták ki: töltsd ki, válaszolj...
A Pénzcentrum legújabb kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mennyit tudsz az ingatlanvásárlás hátterében álló folyamatokról és a kedvezményes hitelkonstrukciókról. Készen állsz?
Kvíz: Neked menne még az elsősegély vizsga? Teszteld, tudod-e még a válaszokat a legalapvetőbb kérdésekre!
A mai kvíz segít felmérni, mennyire vagy felkészült alapvető elsősegély-helyzetekben.
Emlékszel még Magdi anyusra, Vili bácsira és a Berényi család intrikáira? Ha te is nézted a sorozatot, a Pénzcentrum mai kvízét neked találták ki: lássuk...
Az intelligens, udvarias és az emberi párbeszédet a megtévesztésig mímelő chatbot segítségét egyre többen veszik igénybe – ha te is közéjük tartozol, töltsd ki mai...
A pénz mindenkit foglalkoztat, nem csoda, hogy a magyar zenészeket is megihlette. De vajon felismered a dalokat, amelyek pénzről, gazdagságról vagy éppen a pénztelenségről szólnak?
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is