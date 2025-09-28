2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
Feshly brewed latte coffee on a white table, a coffee drink made with espresso and steamed milk.
Kvíz

Kvíz: Hány kávét iszol naponta? Ha nehezen indul a reggeled nélküle, tudod a helyes válaszokat!

Pénzcentrum
2025. szeptember 28. 17:55

A hagyományokhoz híven minden évben szeptember 29-én ünnepeljük a kávé nemzetközi napját, amikor kávérajongóként hálát adhatunk ezért a forró, keserű, élénkítő italért, ami nélkül bizony sok mindenkinek nehezen indul a reggele. Te is azok közé tartozol, akik minden lehetőséget megragadnak a kávézásra? Neked hány adagra van szükséged ahhoz, hogy beolajozd a gépezeted? Ha te is a legnagyobb kávérajongók közé tartozol, ne felejtsd el kitölteni a Pénzcentrum mai kvízét!

Kvíz: Hány kávét iszol naponta? Ha nehezen indul a reggeled nélküle, tudod a helyes válaszokat!

1/10 kérdés
Hol őshonos növények a kávébabot termő kávéfák és cserjék?
Közép- és Dél-Amerika
Ausztrália
Afrika és Dél-Ázsia
Földközi-tenger partvidéke
2/10 kérdés
Melyik kávéfaj adja a világ kávétermelésének a mintegy 75-80%-át?
robusta
arabica
liberica
bluemonte
3/10 kérdés
Mi a kávé élénkítő hatóanyaga?
nikotin
THC
K-vitamin
koffein
4/10 kérdés
Melyik állat emésztőrendszerén halad keresztül a világ legdrágább kávéja, a Kopi Luwak?
apácamajom
fossza
mosómedve
cibetmacska
5/10 kérdés
Melyik ország 2025-ben a világ legnagyobb kávéexportőrje?
Etiópia
Kolumbia
Indonézia
Brazília
6/10 kérdés
Mennyi vízre van szükség egyetlen csésze kávéra elegendő kávébab megtermeléséhez?
132 l
1234 l
345 l
23 l
7/10 kérdés
Mióta fogyasztja az emberiség a kávét annak élénkítő hatása miatt?
5000 éve
150 éve
2000 éve
600 éve
8/10 kérdés
Melyik történelmi eseményhez kötődik a következő idézet? "Ne siess Uram, hátra vagyon még a fekete leves!”
I. Ferenc József császár és Sissi hercegnő eljegyzése
Koppány vezért kivégzése
Thököly Imre fejedelem elfogása és bebörtönzése
Mária Terézia királynő 16. szülése
9/10 kérdés
Mikor nyitották meg a budapesti New York kávéháznak otthont adó nagykörúti palotát?
1894
1954
1844
1977
10/10 kérdés
Mi a neve a Starbucks 2004-ben elindított, azóta is nagy sikerű őszi kávékülönlegességének?
Autumn Vibes Cappuccino
Pumpkin Spice Latte
Cinnamon Mokka
Caramel Dream Chai Latte
Címlapkép: Getty Images
