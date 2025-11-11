2025. november 11. kedd Márton
Kvíz

Kvíz: Imádod a Szívek szállodáját? Teszteld, mennyire ismered a Gilmore lányok életét

Pénzcentrum
2025. november 11. 18:09

A Gilmore lányok élete sokak számára volt meghatározó élmény a filmvásznon. A különleges anya-lánya kapcsolatot feldolgozó sorozat rengeteg rajongót gyűjtött az évek alatt és a megjelenés óta töretlen sikert arat napjainkban is. Ha te is a szereplőkkel nőttél fel lélekben, kávéval a kézben, és fejből idézed Lorelai és Rory legjobb beszólásait, akkor itt az idő, hogy bizonyíts! Teszteld a Pénzcentrum mai kvízével, mennyire ismered a Gilmore lányok világát, és derítsd ki, igazi rajongónak számítasz-e!

1/10 kérdés
Eredetileg hány évadot élt meg a sorozat?
hét évadot
tíz évadot
kilenc évadot
három évadot
2/10 kérdés
Mikor került adásba az utolsó rész?
2007. március 15-én
2007. június 17-én
2007. május 15-én
2007. október 12-én
3/10 kérdés
Hol játszódik a sorozat?
Salemben
Derry
Hawkins
Stars Hollowban
4/10 kérdés
Mi volt a Gilmore lányok kedvenc itala?
kakaó
kávé
matcha
tea
5/10 kérdés
Ki volt a Gilmore lányok kedvenc kávézójának vezetője?
Steve
Joe
Luke
Robert
6/10 kérdés
A hét melyik napján vacsorázott együtt a Gilmore család, Lorelai, Rory, és Lorelai szülei?
Szombat este
Csütörtök este
Péntek este
Vasárnap este
7/10 kérdés
Hány könyvet olvasott el a sorozat alatt Rory?
445 könyvet
166 könyvet
339 könyvet
211 könyvet
8/10 kérdés
Melyik egyetemen tanult végül Rory?
Stanford
Princeton
Yale
Harvard
9/10 kérdés
Hol dolgozott Lorelai a sorozat elején?
Szitakötő szálló
Szabadság szálló
Szívek szállodája
Bogár Szálló
10/10 kérdés
Hogy hívták Lorelai kutyáját?
Paul Anka
Teddy
Robin
Lassie
Címlapkép: Getty Images
