A Gilmore lányok élete sokak számára volt meghatározó élmény a filmvásznon. A különleges anya-lánya kapcsolatot feldolgozó sorozat rengeteg rajongót gyűjtött az évek alatt és a megjelenés óta töretlen sikert arat napjainkban is. Ha te is a szereplőkkel nőttél fel lélekben, kávéval a kézben, és fejből idézed Lorelai és Rory legjobb beszólásait, akkor itt az idő, hogy bizonyíts! Teszteld a Pénzcentrum mai kvízével, mennyire ismered a Gilmore lányok világát, és derítsd ki, igazi rajongónak számítasz-e!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Imádod a Szívek szállodáját? Teszteld, mennyire ismered a Gilmore lányok életét 1/10 kérdés Eredetileg hány évadot élt meg a sorozat? hét évadot tíz évadot kilenc évadot három évadot Következő kérdés 2/10 kérdés Mikor került adásba az utolsó rész? 2007. március 15-én 2007. június 17-én 2007. május 15-én 2007. október 12-én Következő kérdés 3/10 kérdés Hol játszódik a sorozat? Salemben Derry Hawkins Stars Hollowban Következő kérdés 4/10 kérdés Mi volt a Gilmore lányok kedvenc itala? kakaó kávé matcha tea Következő kérdés 5/10 kérdés Ki volt a Gilmore lányok kedvenc kávézójának vezetője? Steve Joe Luke Robert Következő kérdés 6/10 kérdés A hét melyik napján vacsorázott együtt a Gilmore család, Lorelai, Rory, és Lorelai szülei? Szombat este Csütörtök este Péntek este Vasárnap este Következő kérdés 7/10 kérdés Hány könyvet olvasott el a sorozat alatt Rory? 445 könyvet 166 könyvet 339 könyvet 211 könyvet Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik egyetemen tanult végül Rory? Stanford Princeton Yale Harvard Következő kérdés 9/10 kérdés Hol dolgozott Lorelai a sorozat elején? Szitakötő szálló Szabadság szálló Szívek szállodája Bogár Szálló Következő kérdés 10/10 kérdés Hogy hívták Lorelai kutyáját? Paul Anka Teddy Robin Lassie Eredmények

Címlapkép: Getty Images

