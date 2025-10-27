Kvíz: Te is imádtad a Szaffit, a Vukot, Macskafogót, Mézga családot, Frakkot? Ez a kvíz neked szól!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2002 óta Magyarországon is október 28-án ünnepeljük az Animáció Világnapját Emile Reynaud, a rajzfilmkészítés úttörőjének tiszteletére, aki ezen a napon, 1889-ben nyitotta meg a Théâtre Optique (Optikai Színház) intézményét Párizsban. A magyar animációs filmek és alkotóik ünneplésére szintén érdemes megragadni minden alkalmat: hiába világhírű ugyanis a magyar animáció, itthon még mindig kevéssé elismert. Amikor nemzeti büszkeségekre gondolunk sokkal előbb jut eszünkbe a Rubik-kocka, a Tokaji bor, a vízilabdacsapat, vagy Nobel-díjas tudósaink, mint a Mézga család kalandjai, a Magyar népmesék, vagy a Macskafogó. Azt is kevesen tudják, hogy Oscar-díjas animációs magyar film is akad! Te is a magyar animáció nagy kedvelője vagy, esetleg szeretnél többet megtudni a témáról? A mai kvíz neked szól.

Kvíz: Te is imádtad a Szaffit, a Vukot, Macskafogót, Mézga családot, Frakkot? Akkor ez a kvíz neked szól! 1/10 kérdés Kinek a műve alapján készült az egyik legnépszerűbb magyar rajzfilm, a Vuk Dargay Attila 1981-es rendezésében? Fekete István Mándy Iván Csukás István Molnár Ferenc Következő kérdés 2/10 kérdés Hogy hívják a Macskafogó egyik legkedvelt mellékszereplőjét, a trombitás egérrendőrt, aki az InterMouse egyszemélyes rendőrzenekara? Safranek Edlington Lusta Dick Buddy Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik sor nem szerepelt a Kérem a következőt! című rajzflimsorozat főcímdalában? Reumás a mókus, nem segíthet rajta, csak a pszichológus Nem repültök, mint a szép sas, mert tele a begyetek! Füllentett a hüllő, ez a vén bolondos Kígyónak lábsó, madaraknak fogsor Következő kérdés 4/10 kérdés Hogy hívták a népszerű rajzfilmsorozatban a Mézga család kutyáját? Marcipán Blöki Maffia Frakk Következő kérdés 5/10 kérdés Kinek a kezét tervezi először megkérni a Szaffi című filmben Botsinkay Jónás, hogy a jóslat szerint meglelje örökségét? Szaffi Dorka Loncsár Arzéna Cafrinka Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem Jankovics Marcell egész estés animációs filmje? Fehérlófia Daliás idők Az ember tragédiája Ének a csodaszarvasról Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik magyar animációs sorozatban van egy azonos nevű szereplő, mint a Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki című rajzfilmsorozatban? A kockásfülű nyúl Frakk, a macskák réme Vízipók-csodapók Kukori és Kotkoda Következő kérdés 8/10 kérdés Ki rendezte az első magyar Oscar-díjas (animációs) rövidfilmet, mely A légy címet viseli? Jankovics Marcell Rofusz Ferenc Szabó István Deák Kristóf Következő kérdés 9/10 kérdés Mi volt a címe annak a 2023-as magyar animációs dokumentumfilmnek, mely a rendszerváltást követő jegyhamisítási ügyekkel foglalkozott? Kojot négy lelke Ruben Brandt, a gyűjtő Műanyag égbolt Kék Pelikan Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik magyar animációs filmet mutatták be 2025-ben, mely Dargay Attila eredeti karaktertervei alapján készült el? Toldi Hófehér Sárkány és papucs Csongor és Tünde Eredmények Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK