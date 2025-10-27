2025. október 27. hétfő Szabina
7 °C Budapest
Budapest, 2025. február 20.Grafikák a Vízió, gesztus, kísérlet - 111 éves a magyar animációs művészet című kiállítás sajtóbejárásán a budapesti a Műcsarnokban 2025. február 20-án. A magyar animáció történetét, a legjelentőse
Kvíz

Kvíz: Te is imádtad a Szaffit, a Vukot, Macskafogót, Mézga családot, Frakkot? Ez a kvíz neked szól!

Pénzcentrum
2025. október 27. 18:02

2002 óta Magyarországon is október 28-án ünnepeljük az Animáció Világnapját Emile Reynaud, a rajzfilmkészítés úttörőjének tiszteletére, aki ezen a napon, 1889-ben nyitotta meg a Théâtre Optique (Optikai Színház) intézményét Párizsban. A magyar animációs filmek és alkotóik ünneplésére szintén érdemes megragadni minden alkalmat: hiába világhírű ugyanis a magyar animáció, itthon még mindig kevéssé elismert. Amikor nemzeti büszkeségekre gondolunk sokkal előbb jut eszünkbe a Rubik-kocka, a Tokaji bor, a vízilabdacsapat, vagy Nobel-díjas tudósaink, mint a Mézga család kalandjai, a Magyar népmesék, vagy a Macskafogó. Azt is kevesen tudják, hogy Oscar-díjas animációs magyar film is akad! Te is a magyar animáció nagy kedvelője vagy, esetleg szeretnél többet megtudni a témáról? A mai kvíz neked szól.

Kvíz: Te is imádtad a Szaffit, a Vukot, Macskafogót, Mézga családot, Frakkot? Akkor ez a kvíz neked szól!

1/10 kérdés
Kinek a műve alapján készült az egyik legnépszerűbb magyar rajzfilm, a Vuk Dargay Attila 1981-es rendezésében?
Fekete István
Mándy Iván
Csukás István
Molnár Ferenc
2/10 kérdés
Hogy hívják a Macskafogó egyik legkedvelt mellékszereplőjét, a trombitás egérrendőrt, aki az InterMouse egyszemélyes rendőrzenekara?
Safranek
Edlington
Lusta Dick
Buddy
3/10 kérdés
Melyik sor nem szerepelt a Kérem a következőt! című rajzflimsorozat főcímdalában?
Reumás a mókus, nem segíthet rajta, csak a pszichológus
Nem repültök, mint a szép sas, mert tele a begyetek!
Füllentett a hüllő, ez a vén bolondos
Kígyónak lábsó, madaraknak fogsor
4/10 kérdés
Hogy hívták a népszerű rajzfilmsorozatban a Mézga család kutyáját?
Marcipán
Blöki
Maffia
Frakk
5/10 kérdés
Kinek a kezét tervezi először megkérni a Szaffi című filmben Botsinkay Jónás, hogy a jóslat szerint meglelje örökségét?
Szaffi
Dorka
Loncsár Arzéna
Cafrinka
6/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem Jankovics Marcell egész estés animációs filmje?
Fehérlófia
Daliás idők
Az ember tragédiája
Ének a csodaszarvasról
7/10 kérdés
Melyik magyar animációs sorozatban van egy azonos nevű szereplő, mint a Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki című rajzfilmsorozatban?
A kockásfülű nyúl
Frakk, a macskák réme
Vízipók-csodapók
Kukori és Kotkoda
8/10 kérdés
Ki rendezte az első magyar Oscar-díjas (animációs) rövidfilmet, mely A légy címet viseli?
Jankovics Marcell
Rofusz Ferenc
Szabó István
Deák Kristóf
9/10 kérdés
Mi volt a címe annak a 2023-as magyar animációs dokumentumfilmnek, mely a rendszerváltást követő jegyhamisítási ügyekkel foglalkozott?
Kojot négy lelke
Ruben Brandt, a gyűjtő
Műanyag égbolt
Kék Pelikan
10/10 kérdés
Melyik magyar animációs filmet mutatták be 2025-ben, mely Dargay Attila eredeti karaktertervei alapján készült el?
Toldi
Hófehér
Sárkány és papucs
Csongor és Tünde

Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA

