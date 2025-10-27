A Balaton-felvidék egyik legkedveltebb csárdája új gazdát keres Nemesvitán – teljes berendezéssel, vendégkörrel és hamisítatlan magyaros hangulattal.
Kvíz: Te is imádtad a Szaffit, a Vukot, Macskafogót, Mézga családot, Frakkot? Ez a kvíz neked szól!
2002 óta Magyarországon is október 28-án ünnepeljük az Animáció Világnapját Emile Reynaud, a rajzfilmkészítés úttörőjének tiszteletére, aki ezen a napon, 1889-ben nyitotta meg a Théâtre Optique (Optikai Színház) intézményét Párizsban. A magyar animációs filmek és alkotóik ünneplésére szintén érdemes megragadni minden alkalmat: hiába világhírű ugyanis a magyar animáció, itthon még mindig kevéssé elismert. Amikor nemzeti büszkeségekre gondolunk sokkal előbb jut eszünkbe a Rubik-kocka, a Tokaji bor, a vízilabdacsapat, vagy Nobel-díjas tudósaink, mint a Mézga család kalandjai, a Magyar népmesék, vagy a Macskafogó. Azt is kevesen tudják, hogy Oscar-díjas animációs magyar film is akad! Te is a magyar animáció nagy kedvelője vagy, esetleg szeretnél többet megtudni a témáról? A mai kvíz neked szól.
Otthon vagy a számok birodalmában? Egy felnőtt számára nem lehet kihívás egy harmadik osztály szintű matematika kvíz.
Kvíz: Új nevek az utónevek listáján! Te tudtad, hogy már ezek a keresztnevek is anyakönyvezhetők 2025-ben?
A magyarországi fiú- és lánynevek listája folyamatosan bővül. Gondoltad volna, hogy ezeket a hajmeresztő keresztneveket is anyakönyveztetheted Magyarországon 2025-ben?
Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!
Vannak, akik ma is régi nevükön emlegetik a főváros ikonikus utcáit, tereit. Te mennyire ismered az 1990-es évek előtti elnevezéseket?
A mai kvíz során a 200 éve született Jókai Mór egyik nagy klasszikusa, A kőszívű ember fiai című regény kerül a fókuszba.
Kvíz: Te tudod, mi történt valójában '56-ban? Ezt kevesen tudják a forradalomról és szabadságharcról!
Emlékezzünk meg együtt az 1956. október 23-án kitört forradalom és szabadságharc bukásáról: töltsd ki a Pénzcentrum történelmi kvízét és tedd próbára tudásod!
Kvíz: Érdekel a görög mitológia, a hősi történetek? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni!
A mai kvíz során a görög mítoszok birodalmában kalandozunk. Lássuk, mit tudsz az olümposzi istenek és a görög halandók kalandjairól!
Ha gyakran jársz ide kirándulni, vagy ha az Őrség neked is a bakancslistás úti céljaid közé tartozik, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és mutasd...
Ha a szíved csücske a magyar gasztronómia, ne maradj le a Pénzcentrum gasztronómiai kvízéről: lássuk, felismered-e ezeket a magyaros ételeket mindössze képek alapján!
A mai kvíz során tesztelheted, milyen jól ismered Budapest városrészeit!
Kvíz: Igazi könyvmoly vagy és jól ismered a magyar regényeket, írókat is? Ez a 10 kérdés nem foghat ki rajtad!
Ezen a napon a magyar regényirodalomról emlékezünk, regényíróinkat ünnepeljük.
Kvíz: Jártál már az egri várban? Mutasd, mit tudsz az ország leghíresebb történelmi kirándulóhelyéről!
Ha jártál már az egri várban, sőt mi több, ha Egerben élsz, tedd próbára a várvédők hősiességéhez és a vár történetéhez fűződő tudásod! Lássuk, hány...
A mai kvíz témája a röviditalok és összetevőik: tesztelheted, mennyit tudsz; akár még újdonságot is tanulhatsz!
A mai kvíz során megtudhatod, mit tudsz és mit lenne érdemes tudnod a magyarok egyik legkedveltebb hétvégi úti céljáról!
Töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és tedd próbára az arannyal kapcsolatos tudásod: mutasd meg nekünk, mit tudsz a világ egyik legértékesebb ásványi anyagáról!
Kvíz: Te is olvastad Jane Austen műveit, láttál sok adaptációt? Ez a 10 kérdés rajongóknak sem könnyű!
A mai kvíz során Jane Austen regényeivel és azok adaptációival kapcsolatos kérdéseket teszünk fel.
Ha jól ismered Európa, Ázsia, Amerikai és Afrika országait, eljött az ideje, hogy próbára tedd tudásodat: nézzük, meg tudod-e mondani, melyik országnak hogyan hívják a...
Október 11. a magyar fürdőkultúra napja. A Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére 2012 óta ünnepeljük ezt a jeles napot október második szombatján. Teszteld magad mai kvízünkkel!
Kvíz: Otthon vagy a Nobel-díjas írók világában? Teszteld, mit tudsz a világirodalom nagyjairól és műveikről!
A Pénzcentrum legújabb irodalmi kvíze a Nobel-díjas írók témájában mélyül el. Te mennyire vagy jártas a világirodalom híres alkotóinak munkásságában?
-
