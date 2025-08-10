Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A különböző fóbiák gyakrabban előfordulnak, mint azt a legtöbben gondolnák, ráadásul igen sok kellemetlenséget okozhatnak a szorongató pszichés tünetek. Te hallottál már a fóbia nevű pszichés rendellenességről? Tudod, mi az és milyen furcsa tüneteket képes okozni? Ha otthonosan mozogsz a pszichológiában, ezen belül a fóbiák világában, a Pénzcentrum mai kvízét semmi esetre se hagyd ki: tedd próbára tudásod, lássuk, tudod-e a helyes választ mind a tíz kérdésre!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Hallottál már ezekről a furcsa fóbiákról? Teszteld, mit tudsz a pszichés jelenségről! 1/10 kérdés Mi a fóbia jelentése? indokolatlan viszolygás, ösztönös rettegés valamitől irracionális mértékű, indokolatlan rajongás valami iránt kényszeres tevékenység, rituálé az empátia megélésére való képtelenség Következő kérdés 2/10 kérdés Hogy nevezik azt a fóbiát, amely esetén valaki a pókoktól retteg? arachnofóbia musofóbia spheksofóbia ornitofóbia Következő kérdés 3/10 kérdés Mitől fél az, aki klausztrofóbiás? a tömegtől, hangzavartól a repülő rovaroktól a szűk, zárt terektől a magasságtól, magas helyektől Következő kérdés 4/10 kérdés Ki figyelte meg és írta le elsőként a különböző fóbiákat? Hippokratész Alfred Adler Carl Gustav Jung Sigmund Freud Következő kérdés 5/10 kérdés Mi az akrofóbia jelentése? víziszony tömegiszony tériszony fegyveriszony Következő kérdés 6/10 kérdés Mitől irtózik az, aki hexakosioihexekontahexafóbiában szenved? az ógörög nyelvtől a 666-os számtól a nyulaktól a hosszú szavaktól Következő kérdés 7/10 kérdés Hogy nevezzük az idegenektől való félelmet, idegengyűlöletet? ozmofóbia hidrofóbia xenofóbia kinofóbia Következő kérdés 8/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem a fóbiák tipikus tünete? indokolatlan jókedv, feldobottság kényszeres elkerülés, menekülés intenzív szorongás, pánik heves szívdobogás, izzadás, remegés Következő kérdés 9/10 kérdés Mitől fél az, aki krometofóbiás? a meztelenségtől az UV-sugárzástól a pénztől a szellemektől Következő kérdés 10/10 kérdés Súlyos esetben melyik pszichés betegség kialakulásához vezethet egy fóbia? skizofrénia ADHD bipoláris személyiségzavar pánikbetegség Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK