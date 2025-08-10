2025. augusztus 10. vasárnap Lőrinc
Panic attack in public place. Woman having panic disorder in city. Psychology, solitude, fear or mental health problems concept. Depressed sad person surrounded by people walking in busy street.
Kvíz: Hallottál már ezekről a furcsa fóbiákról? Teszteld, mit tudsz a pszichés jelenségről!

A különböző fóbiák gyakrabban előfordulnak, mint azt a legtöbben gondolnák, ráadásul igen sok kellemetlenséget okozhatnak a szorongató pszichés tünetek. Te hallottál már a fóbia nevű pszichés rendellenességről? Tudod, mi az és milyen furcsa tüneteket képes okozni? Ha otthonosan mozogsz a pszichológiában, ezen belül a fóbiák világában, a Pénzcentrum mai kvízét semmi esetre se hagyd ki: tedd próbára tudásod, lássuk, tudod-e a helyes választ mind a tíz kérdésre!

1/10 kérdés
Mi a fóbia jelentése?
indokolatlan viszolygás, ösztönös rettegés valamitől
irracionális mértékű, indokolatlan rajongás valami iránt
kényszeres tevékenység, rituálé
az empátia megélésére való képtelenség
2/10 kérdés
Hogy nevezik azt a fóbiát, amely esetén valaki a pókoktól retteg?
arachnofóbia
musofóbia
spheksofóbia
ornitofóbia
3/10 kérdés
Mitől fél az, aki klausztrofóbiás?
a tömegtől, hangzavartól
a repülő rovaroktól
a szűk, zárt terektől
a magasságtól, magas helyektől
4/10 kérdés
Ki figyelte meg és írta le elsőként a különböző fóbiákat?
Hippokratész
Alfred Adler
Carl Gustav Jung
Sigmund Freud
5/10 kérdés
Mi az akrofóbia jelentése?
víziszony
tömegiszony
tériszony
fegyveriszony
6/10 kérdés
Mitől irtózik az, aki hexakosioihexekontahexafóbiában szenved?
az ógörög nyelvtől
a 666-os számtól
a nyulaktól
a hosszú szavaktól
7/10 kérdés
Hogy nevezzük az idegenektől való félelmet, idegengyűlöletet?
ozmofóbia
hidrofóbia
xenofóbia
kinofóbia
8/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem a fóbiák tipikus tünete?
indokolatlan jókedv, feldobottság
kényszeres elkerülés, menekülés
intenzív szorongás, pánik
heves szívdobogás, izzadás, remegés
9/10 kérdés
Mitől fél az, aki krometofóbiás?
a meztelenségtől
az UV-sugárzástól
a pénztől
a szellemektől
10/10 kérdés
Súlyos esetben melyik pszichés betegség kialakulásához vezethet egy fóbia?
skizofrénia
ADHD
bipoláris személyiségzavar
pánikbetegség
Címlapkép: Getty Images
