2025. november 10.
Budapest
A caravan is seen in distance on an alpine road in Austria
Kvíz

Kvíz: Gyakran jársz Ausztriában? Ezt jó, ha tudod az osztrák kreszről, húzós büntetés lehet a vége

Pénzcentrum
2025. november 10. 18:04

Nem csak karácsony közeledtével népszerű úticél a magyarok számára Ausztria. Természeti csodái, látványos települései rengeteg turistát vonzanak. Ausztria viszont nem véletlenül híres a szigorú és precíz közlekedési szabályairól. Ha autóval utazol a szomszédos országba, érdemes felkészülten indulni. Teszteld, mennyire ismered a legfontosabb előírásokat a Pénzcentrum mai kvízével! Vajon, te átmennél az osztrák szabályok vizsgáján?

Kvíz: Gyakran jársz Ausztriában? Ezt jó, ha tudod az osztrák kreszről, húzós büntetés lehet a vége

1/10 kérdés
Mikor kötelező a a téli gumi használata Ausztriában?
decembertől 1-től január 1-ig
november 1-től április 1-ig
november 1-től február 1-ig
október 1-től február 1-ig
2/10 kérdés
A forgalom lassulása, besűrűsödése során hol kell mentősávot kialakítani?
az úttest közepén kell a mentősávot kialakítani
az úttest bal oldalán kell a mentősávot kialakítani
az úttest jobb oldalán kell a mentősávot kialakítani
a leállósávban kell mentősávot kialakítani
3/10 kérdés
Mikor kötelező a tompított fényszóró használata?
csak este nyolctól kötelező
sötétedés kezdetétől mindenütt kötelező
csak éjszaka kötelező
este nyolc és reggel öt között kötelező
4/10 kérdés
Hány fényvisszaverő mellényt kell tartani az autóban az osztrák utakon?
két darab fényvisszaverő mellényt kell magunkkal vinni az utastérben
négy darab fényvisszaverő mellényt kell magunkkal vinni az utastérben
az utasszámnak megfelelő számú fényvisszaverő mellényt kell magunkkal vinni az utastérben
nem kötelező fényvisszaverő mellényt magunkkal vinni az utastérben
5/10 kérdés
Mit jelent, ha a sebességkorlátozást jelölő tábla alatt az IG-L jelzést olvassuk?
a sebességkorlátozásnak környezetvédő célja van
a sebességkorlátozásnak életmentő célja van
a sebességkorlátozásnak társadalmi célja van
a sebességkorlátozásnak vadvédelmi célja van
6/10 kérdés
Hány ezrelék a maximális véralkoholszint, amivel még volán mögé lehet ülni Ausztriában?
0,5 ezrelék
1,5 ezrelék
zéró tolerancia van
1 ezrelék
7/10 kérdés
Mi a szabály a gyalogosátkelők esetében Ausztriában?
a zebránál ha embert látunk, kötelezően meg kell állni
villogni kell a lámpánkkal
dudálni kell, hogy átengedjük a gyalogost
lassítani kell
8/10 kérdés
Lakott területen belül milyen zónák váltak egyre népszerűbbé Ausztriában is?
20-as zóna
30-as zóna
15-ös zóna
45-ös zóna
9/10 kérdés
Mi a neve a helyi rádiónak, ami minden félórában közöl friss útinfókat?
Ö3 rádió
Ö1 rádió
Ö4 rádió
Ö6 rádió
10/10 kérdés
Milyen esetben szakítják meg a rádióadást, hogy jelentsék a történéseket?
ha az autópályán vad jelenik meg valahol
ha az autópályán forgalommal szemben közlekedő autó jelenik meg valahol
ha az autópályán leszakadt alkatrész jelenik meg valahol
ha az autópályán gyalogos jelenik meg valahol
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #bírság #turizmus #ausztria #szabályok #autós #autózás #közlekedésbiztonság #kvíz

0 HOZZÁSZÓLÁS
