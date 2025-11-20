2025. november 20. csütörtök Jolán
Egészség

Lesújtó, hány gyermeket hagynak kórházban a szülei: itt vannak a friss adatok, durván romlott a helyzet

Pénzcentrum
2025. november 20. 08:30

Miközben hónapról hónapra nő a kórházakban ragadó, szülők nélkül tartózkodó csecsemők száma, szakértők szerint sokukat indokolatlanul választják el a családjuktól.

Jelentősen nőtt a kórházakban tartózkodó, szülők nélküli gyermekek száma: az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai szerint jelenleg 353 olyan gyermek van egészségügyi intézményekben, akikről szüleik lemondtak vagy nem vihették haza őket.

A Telex által megszerzett adatok alapján ez komoly emelkedést jelent, hiszen januárban még csak 260 anya nélküli csecsemőt tartottak nyilván a kórházakban.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) munkatársa, Boros Ilona a lapnak nyilatkozva kiemelte: tapasztalataik szerint a kórházakban lévő kisbabák többsége nem elhagyott vagy bántalmazott családból származó gyermek, hanem olyan csecsemő, akit indokolatlanul emeltek ki a családjából.

Korábban a belügyminiszter november elején ígéretet tett, miszerint 2023. december 31. és 2024. március 31. között valamennyi érintett csecsemő ellátását megoldják.
Címlapkép: Getty Images
