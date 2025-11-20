A kórház szerint csak átmeneti ingadozás történt a fűtésben, mégis három tervezett műtétet el kellett tolni a biztonság érdekében.
Lesújtó, hány gyermeket hagynak kórházban a szülei: itt vannak a friss adatok, durván romlott a helyzet
Miközben hónapról hónapra nő a kórházakban ragadó, szülők nélkül tartózkodó csecsemők száma, szakértők szerint sokukat indokolatlanul választják el a családjuktól.
Jelentősen nőtt a kórházakban tartózkodó, szülők nélküli gyermekek száma: az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai szerint jelenleg 353 olyan gyermek van egészségügyi intézményekben, akikről szüleik lemondtak vagy nem vihették haza őket.
A Telex által megszerzett adatok alapján ez komoly emelkedést jelent, hiszen januárban még csak 260 anya nélküli csecsemőt tartottak nyilván a kórházakban.
A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) munkatársa, Boros Ilona a lapnak nyilatkozva kiemelte: tapasztalataik szerint a kórházakban lévő kisbabák többsége nem elhagyott vagy bántalmazott családból származó gyermek, hanem olyan csecsemő, akit indokolatlanul emeltek ki a családjából.
Korábban a belügyminiszter november elején ígéretet tett, miszerint 2023. december 31. és 2024. március 31. között valamennyi érintett csecsemő ellátását megoldják.
Húsz év alatt megduplázódott az Alzheimer-kórban elhunytak száma! Mi áll a jelenség hátterében? És milyen gazdasági terheket ró a társadalomra? Mutatjuk!
Árháborút indít a Novo Nordisk, ennyiért adja mostantól a hírhedt fogyasztószerét: de jó lesz ez nekünk?
A Novo Nordisk jelentősen csökkenti a Wegovy árát az Egyesült Államokban,
Katasztrófa szélén táncol a magyar egészségügy: rengeteg állami szolgáltatás szűnt meg, ezt már a betegek is érzik
Az egészségügyi ellátórendszerben egyre súlyosabb problémákat okoz a szakemberhiány, ami miatt a betegek jelentős része nem jut időben orvosi ellátáshoz.
Az Egyesült Államokban egy embernél is kimutatták a H5N5 madárinfluenza-vírust, az illetőt jelenleg kórházban kezelik.
Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten
Több betegtől származó mintában calicivírust és enterotoxin pozitív Staphylococcus aureus baktériumot mutattak ki.
Hosszú ideje kérdés, hogy mikor vehetünk be egyszerűen egy tablettát a fogyás érdekében.
Óriási változás élesedett a magyar kórházakban: már most hatalmas a felháborodás - mi lesz ennek a vége?
Késik az egységes kórházi beléptetőrendszer bevezetése, amely a dolgozók kamerás azonosítását szolgálná.
A dolgozók szerint régóta ismert volt a probléma, mégsem történt érdemi beavatkozás a vízhálózatban.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
A támogatás összege legfeljebb 300 ezer forint, melyet 10 évenként lehet igényelni a lakókörnyezet akadálymentesítésére.
A magvak fogyasztása, tünetmentes időszakban, nem növeli az egyik gyakori vastagbélgyulladás, az ún. divertikulitisz kockázatát, sőt akár enyhén csökkentheti is.
Az emberiség 95%-a elkapja ezt a vírust: most súlyos, végzetes szövődményt fedeztek fel vele kapcsolatban
Az EBV-fertőzés rendkívül elterjedt, a felnőttek több mint 90 százaléka átesett rajta élete során.
Több száz gyerek betegedett meg egy budapesti ételmérgezés miatt, a vizsgálatok calicivírust és Staphylococcus aureust is kimutattak.
A koronavírus örökítőanyagának mennyisége csökkent a hazai szennyvízben.
A cél a 2050-re tervezett klímasemlegesség eléréséhez szükséges.
Egy friss kutatás szerint a rendszeres, napi három vagy több alkoholos ital fogyasztása súlyosabb agyvérzéshez és korábbi agykárosodáshoz vezethet.
Egy friss kutatás szerint a gyermekkori magas vérnyomás előfordulása közel kétszeresére nőtt az elmúlt 20 évben.
Több millióan választanak szépészeti beavatkozást világszerte – köztük egyre több magyar. Mi áll a plasztikai sebészet robbanásszerű növekedése mögött?
Az Amnesty International jelentése szerint világszerte 170 országban több mint 18 300 olaj-, gáz- és szénipari létesítmény működik jelenleg.
